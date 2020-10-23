"Борат-2" - это "лайтовая" версия происходящего в Казахстане, - кинокритик Кадырбаев

15:24 24.10.2020

"Борат-2" - это "лайтовая" версия происходящего в Казахстане, считает кинокритик



Вышла первая казахстанская рецензия на скандальное продолжение фильма Саши Барона Коэна - "Борат".



Казахстанский кинокритик Карим Кадырбаев у себя facebook, написал что он думает об этом кино.



"Судя по всему, я был первым, кто в Казахстане посмотрел "Борат 2".



"Я понимаю, что недовольных будет очень много. Но у Коэна получилось еще более злободневное кино, которое поднимает болезненные вопросы, центральный из которых - права женщин.



В отличие от первого фильма, здесь более структурированная драматургия, в которой провокация уходит на второй план, а на первый выходит взаимоотношения Бората с его дочерью. И если посмотреть картину, держа в голове, например, реальное шоу на "31 канале", где девушек пытались примирить с насильниками, ролик, где женщина на каком-то тое говорит, что-то типа "Женщина, которую не бьет муж - не женщина", тысячи закрытых дел о бытовом насилии или истории о том, как женщин в наших регионах по-прежнему воруют для замужества, а родители не разрешают им вернуться с аргументом, типа "Ты нас позоришь", то понимаешь, что "Борат 2" - еще лайтовая версия того, что реально происходит внутри нашей страны.



И да, это сатира. А сатира - инструмент очень острый, который в неумелых руках, может поранить и даже убить.



Понимаю, что этот пост вызовет шквал негодования (к слову, уже пытались угрожать), но, черт возьми, я очень хочу, чтобы заложенные Коэном мэсседжи дошли до каждого", - заключил Карим Кадырбаев.



