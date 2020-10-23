 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 24.10.2020
18:58  Досрочные президентские выборы в Кыргызстане назначены на 10/01/21
15:30  Сына 1-го президента Киргизии и депутата КырПарламента Айдара Акаева убили алкоголь и кокаин
15:27  Генерал Чубаров: "Рахмон бежит рядом и кричит мне: "Сашенька, Сашенька, мы удержим Каратегинскую зону?" (мемуары)
15:24  "Борат-2" - это "лайтовая" версия происходящего в Казахстане, - кинокритик Кадырбаев
11:50  Как правильно легитимировать власть басмачей-охлократов? - Н.Садыков
11:48  В КырЦентризбиркоме прошел обыск и выемка документации
09:45  25 кыргызских партий заявились участвовать в новых выборах

09:41  Рецессия и депрессия. Карантин запустил давно ожидаемый структурный кризис, - Михаил Хазин
09:08  Эпидситуация в Алматы становится угрожающе напряженной
08:48  Чиновники России стонут: "На кого вы нас бросили, Джамшут и Равшан?"
08:46  Идея Союзного государства сегодня - большая политическая афера, - "СП"
08:40  Тактическо-стратегический тупик. Москва и Вашингтон пока не нашли аргументов для разоружения, - "НГ"
00:34  Москва и Бишкек поговорили на разных языках
00:30  Кто станет новым Рахбаром Ирана? - Е.Наумова
00:29  А четвертому не бывать: почему амбиции Турции в Карабахе не находят поддержки
00:27  Трамп обвинил Байдена в сдаче Крыма и получении денег от России
00:12  "Цифровой" Китай: Опора на собственные силы, - В.Катасонов
Пятница, 23.10.2020
20:46  России нужно заново изучить бывшие территории – Центральную Азию и Кыргызстан, - С.Чериков
20:42  Штурмовые отряды глобалистов. Антифа это фашисты, - Леонид Савин
18:55  Узбекистан. Тайные и явные преступления Государства. Ч. 3, - Б.Мусаев
18:11  США как СССР-2. У русских слова – страшнее ракет, - Константин Душенов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
"Борат-2" - это "лайтовая" версия происходящего в Казахстане, - кинокритик Кадырбаев
15:24 24.10.2020

"Борат-2" - это "лайтовая" версия происходящего в Казахстане, считает кинокритик

Вышла первая казахстанская рецензия на скандальное продолжение фильма Саши Барона Коэна - "Борат".

Казахстанский кинокритик Карим Кадырбаев у себя facebook, написал что он думает об этом кино.

"Судя по всему, я был первым, кто в Казахстане посмотрел "Борат 2".

"Я понимаю, что недовольных будет очень много. Но у Коэна получилось еще более злободневное кино, которое поднимает болезненные вопросы, центральный из которых - права женщин.

В отличие от первого фильма, здесь более структурированная драматургия, в которой провокация уходит на второй план, а на первый выходит взаимоотношения Бората с его дочерью. И если посмотреть картину, держа в голове, например, реальное шоу на "31 канале", где девушек пытались примирить с насильниками, ролик, где женщина на каком-то тое говорит, что-то типа "Женщина, которую не бьет муж - не женщина", тысячи закрытых дел о бытовом насилии или истории о том, как женщин в наших регионах по-прежнему воруют для замужества, а родители не разрешают им вернуться с аргументом, типа "Ты нас позоришь", то понимаешь, что "Борат 2" - еще лайтовая версия того, что реально происходит внутри нашей страны.

И да, это сатира. А сатира - инструмент очень острый, который в неумелых руках, может поранить и даже убить.

Понимаю, что этот пост вызовет шквал негодования (к слову, уже пытались угрожать), но, черт возьми, я очень хочу, чтобы заложенные Коэном мэсседжи дошли до каждого", - заключил Карим Кадырбаев.

Источник - vkurse.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1603542240
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы рассмотрели законопроект по вопросам культуры
- Премьер-Министр РК А. Мамин провел заседание Проектного офиса по вопросам предпринимательства
- Совет по улучшению инвестиционного климата рассмотрел перспективы восстановления экономики РК
- Крымбек Кушербаев провел заседание Комиссии при Президенте Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции
- Кадровые перестановки
- Металлурги против вируса – кто победит?
- Запрос депутатов Мажилиса о разработке Национальной программы "Доступное и качественное питание для всех казахстанцев"
- Низкая цена на сжиженный нефтяной газ в Казахстане могла способствовать возможному теневому экспорту
- В Нур-Султане выявлены притоны, где интим-услуги оказывали мужчины и несовершеннолетние
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  