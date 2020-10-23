Сына 1-го президента Киргизии и депутата КырПарламента Айдара Акаева убили алкоголь и кокаин

15:30 24.10.2020

Названа причина смерти Айдара Акаева - сына первого президента Киргизии



Марина Неруцких



Наследник экс-президента Киргизии скончался 6 февраля в Москве на 44-м году жизни.



Стала известна причина смерти сына бывшего президента Киргизии Аскара Акаева - Айдара. Как сообщил 5-tv.ru источник в правоохранительных органах, 43-летний мужчина скончался от отравления алкоголем и кокаином.



О смерти одного из четырех сыновей первого президента Киргизии стало известно 6 февраля. По предварительной версии, Айдар Акаев скончался от остановки сердца. Мужчина не дожил до своего 44-го дня рождения всего две недели.



При правлении Аскара Акаева Киргизской Республикой Айдара считали серым кардиналом.



18 января 2005 года Айдар подал заявление об участии в февральских парламентских выборах и был избран в парламент. Однако после смены власти в стране результаты выборов по тому округу, где баллотировался сын уже экс-президента, были аннулированы. После этого он вместе с членами своей семьи покинул родину, и до самой своей смерти проживал в столице РФ.



Айдар Акаев был женат на Алие Назарбаевой - младшей дочери Нурсултана Назарбаева. Они прожили в браке три года.