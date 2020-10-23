Досрочные президентские выборы в Кыргызстане назначены на 10/01/21

18:58 24.10.2020

Центральная избирательная комиссия по выборам и проведению референдумов определила дату проведения досрочных президентских выборов Кыргызстана.



На заседании 24 октября председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова сообщила, что предлагается назначить датой досрочных президентских выборов 10 января 2021 года.



Члены ЦИК проголосовали за утверждение этой даты.



"В соответствии со статьей 48 конституционного закона о выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша установлено, что досрочные выборы президента назначаются Жогорку Кенеша в случаях, предусмотренных Конституцией не позднее недельного срока со дня прекращения полномочий президента и должны быть проведены в трехмесячный срок со дня прекращения полномочий действующего президента. При этом, сроки избирательных действий, установленные конституционным законом сокращаются на четверть. Как нам всем известно, 15 октября президент Жээнбеков подал в отставку, 16 число заявление было принято к сведению Жогорку Кенешем. Недельный срок со дня прекращения полномочий президента истек 22 октября. ЖК не принял решения о назначении выборов президента в досрочном формате", - рассказала Шайлдабекова.



В случае, по ее словам, если ЖК не назначит в сроки указанные выше, то досрочные выборы президента считаются назначенными. Сами досрочные выборы считаются назначенными без какого-то решения ЦИК, они считаются назначенными согласно части 3 статьи 48 конституционного закона о выборах, отметила глава ЦИК.



ЦИК при наступлении таких обстоятельств не позднее 2 календарных дней официально публикует дату досрочных выборов и организует подготовку к ним. Досрочные выборы должны быть проведены в трехмесячный срок со дня прекращения полномочий президента, сказала Шайлдабекова.