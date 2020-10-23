Припал к истокам. ВридКырпрез Жапаров посетил малую тюпскую родину

00:40 25.10.2020

И.о.президента Садыр Жапаров посетил малую родину



Turmush - Исполняющий обязанности президента, премьер-министр Кыргызстана Садыр Жапаров посетил свою малую родину – село Кен-Суу Тюпского района Иссык-Кульской области. Об этом сообщил корреспондент Turmush.



Садыр Жапаров прочитал молитву в память об умерших родителях, сыне и родственниках.



Также он посетил свой дом, в котором не был многие годы.



В кафе "Ак-Тилек" сельчане провели "тулоо" (обряд жертвоприношения). Там прочитали молитву в память об умершем Умутбеку Алтынбек уулу после беспорядков в городе Бишкек.



Садыру Жапарову сельчане пожелали удачи и дали свое благословение.



Ранее корреспондент Turmush побывал на малой родине Садыра Жапарова - в селе Кен-Суу Санташского айыльного аймака Тюпского района Иссык-Кульской области.



Как рассказывал глава села Кен-Суу Кубанычбек Шаршенбиев, населенный пункт расположен на расстоянии 30 км от районного центра. В селе проживают 2 тыс. 238 человек. Сельчане занимаются растениеводством и животноводством.



Среди выходцев из села такие известные люди как Т.Сыдыкбеков, З.Бектенов, К.Карасаев, генерал Р.Мусаев. Местная школа названа в честь Туголбая Сыдыкбекова.



* Главой айыл окмоту Сан-Таш сейчас является родной брат С.Жапарова - Орозбек Жапаров.







С.Жапаров родился в 1968 году. В родном селе проучился 8 классов в местной школе.



Воспоминаниями поделился местный житель Кенжебек Осконбаев, который проучился с Жапаровым 8 лет в школе.



"В 1976 году мы отправились в первый класс. Как помню, у нас было 22 мальчика и 11 девочек. Здание школы было новое, так как его построили в 1971 году. Окончив 8 классов, продолжили обучение в 9-11 классах в селе Сан-Таш. Наше детство прошло в Кен-Суу, играли в саду, фотографировались. Мой товарищ Садыр Жапаров в школьные годы был спортсменом, активно занимался. В течение двух лет служил в армии. После возвращения начал работать в хозяйстве по обслуживанию техники, затем был директором крестьянского хозяйства", - рассказывает Осконбаев.



По словам сельчанина, С.Жапаров всегда отличался своей простотой, пользовался уважением среди друзей, по сей день поддерживает связь.



"Садыр Нургожоевич в течение последних лет пережил многое. Ему пришлось пройти испытания. Вырос в семье, где воспитывались 10 детей. Отец Нургожо ата был простым человеком, всегда с уважением относился к окружающим. Когда Жапаров находился под стражей, мы навещали его. Даже во время тех встреч он просил, чтобы мы не тратили денег и не приезжали в столицу", - говорил он.