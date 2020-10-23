Уже 46! партий рвутся поучаствовать в Кыргызских выборах (список оглоедов)

00:57 25.10.2020

46 партий уведомили ЦИК о намерении участвовать в повторных выборах в ЖК. Список



Бишкек (АКИpress) – На 18:00 часов 24 октября 2020 года в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов поступили уведомления от 46 политических партий о намерении участвовать на повторных выборах депутатов ЖК.



Ранее ЦИК назначил повторные выборы на 20 декабря 2020 года. Однако накануне Жогорку Кенеш перенес выборы на более поздние сроки.

Уведомления подали следующие политические партии:



1. Партия Зеленых Кыргызстана



2. Бутун Кыргызстан



3. Билим Илим Ордосу



4. Мекен Ынтымагы



5. Ата Мекен



6. Ыйман Нуру



7. Политическая партия Ветеранов войны в Афганистане и Участников других локальных боевых конфликтов



8. Единство народа



9. Улут Ордо



10. Элдик Кенеш



11. Глас Народа



12. Партия Патриот



13. Актив



14. Молодежная прогрессивная партия Кыргызстана



15. Адилеттуу Кыргызстан



16. Социал-демократы



17. Онугуу Кыргызстан



18. Ордо



19. Республика



20. Ак Шумкар



21. Реформа



22. Республиканская партия Улутман



23. ЛДП НУР



24. Улуу Журт



25. Буткул жаштар саясий партиясы



26. Бирге-Вместе



27. Власть народу



28. Эл эрки



29. Ак-Санат



30. НДП Кыргызстан



31. Ынтымак



32. ПП Родины и созидания Ак-Шам



33. Бир Бол



34. Кыргызстан



35. Тартип-Порядок



36. Эркин Эл



37. Жаны Мезгил



38. Замандаш



39. Кыргыз улут ордосу



40. Жаны-Доор



41. Улуу Кыргызстан



42. Чон Казат



43. Келечек-Будущее



44. Эркин Кыргызстан



45. Демократическая партия Азаттык



46. Эгемен Кыргызстан