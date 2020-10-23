 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 25.10.2020
00:57  Уже 46! партий рвутся поучаствовать в Кыргызских выборах (список оглоедов)
Суббота, 24.10.2020
18:58  Досрочные президентские выборы в Кыргызстане назначены на 10/01/21
15:30  Сына 1-го президента Киргизии и депутата КырПарламента Айдара Акаева убили алкоголь и кокаин
15:27  Генерал Чубаров: "Рахмон бежит рядом и кричит мне: "Сашенька, Сашенька, мы удержим Каратегинскую зону?" (мемуары)
15:24  "Борат-2" - это "лайтовая" версия происходящего в Казахстане, - кинокритик Кадырбаев
11:50  Как правильно легитимировать власть басмачей-охлократов? - Н.Садыков
11:48  В КырЦентризбиркоме прошел обыск и выемка документации

09:45  25 кыргызских партий заявились участвовать в новых выборах
09:41  Рецессия и депрессия. Карантин запустил давно ожидаемый структурный кризис, - Михаил Хазин
09:08  Эпидситуация в Алматы становится угрожающе напряженной
08:48  Чиновники России стонут: "На кого вы нас бросили, Джамшут и Равшан?"
08:46  Идея Союзного государства сегодня - большая политическая афера, - "СП"
08:40  Тактическо-стратегический тупик. Москва и Вашингтон пока не нашли аргументов для разоружения, - "НГ"
00:34  Москва и Бишкек поговорили на разных языках
00:30  Кто станет новым Рахбаром Ирана? - Е.Наумова
00:29  А четвертому не бывать: почему амбиции Турции в Карабахе не находят поддержки
00:27  Трамп обвинил Байдена в сдаче Крыма и получении денег от России
00:12  "Цифровой" Китай: Опора на собственные силы, - В.Катасонов
Пятница, 23.10.2020
20:46  России нужно заново изучить бывшие территории – Центральную Азию и Кыргызстан, - С.Чериков
20:42  Штурмовые отряды глобалистов. Антифа это фашисты, - Леонид Савин
18:55  Узбекистан. Тайные и явные преступления Государства. Ч. 3, - Б.Мусаев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
Уже 46! партий рвутся поучаствовать в Кыргызских выборах (список оглоедов)
00:57 25.10.2020

46 партий уведомили ЦИК о намерении участвовать в повторных выборах в ЖК. Список

Бишкек (АКИpress) – На 18:00 часов 24 октября 2020 года в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов поступили уведомления от 46 политических партий о намерении участвовать на повторных выборах депутатов ЖК.

Ранее ЦИК назначил повторные выборы на 20 декабря 2020 года. Однако накануне Жогорку Кенеш перенес выборы на более поздние сроки.
Уведомления подали следующие политические партии:

1. Партия Зеленых Кыргызстана

2. Бутун Кыргызстан

3. Билим Илим Ордосу

4. Мекен Ынтымагы

5. Ата Мекен

6. Ыйман Нуру

7. Политическая партия Ветеранов войны в Афганистане и Участников других локальных боевых конфликтов

8. Единство народа

9. Улут Ордо

10. Элдик Кенеш

11. Глас Народа

12. Партия Патриот

13. Актив

14. Молодежная прогрессивная партия Кыргызстана

15. Адилеттуу Кыргызстан

16. Социал-демократы

17. Онугуу Кыргызстан

18. Ордо

19. Республика

20. Ак Шумкар

21. Реформа

22. Республиканская партия Улутман

23. ЛДП НУР

24. Улуу Журт

25. Буткул жаштар саясий партиясы

26. Бирге-Вместе

27. Власть народу

28. Эл эрки

29. Ак-Санат

30. НДП Кыргызстан

31. Ынтымак

32. ПП Родины и созидания Ак-Шам

33. Бир Бол

34. Кыргызстан

35. Тартип-Порядок

36. Эркин Эл

37. Жаны Мезгил

38. Замандаш

39. Кыргыз улут ордосу

40. Жаны-Доор

41. Улуу Кыргызстан

42. Чон Казат

43. Келечек-Будущее

44. Эркин Кыргызстан

45. Демократическая партия Азаттык

46. Эгемен Кыргызстан

Источник - kg.akipress.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1603576620
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы рассмотрели законопроект по вопросам культуры
- Премьер-Министр РК А. Мамин провел заседание Проектного офиса по вопросам предпринимательства
- Совет по улучшению инвестиционного климата рассмотрел перспективы восстановления экономики РК
- Крымбек Кушербаев провел заседание Комиссии при Президенте Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции
- Кадровые перестановки
- Металлурги против вируса – кто победит?
- Запрос депутатов Мажилиса о разработке Национальной программы "Доступное и качественное питание для всех казахстанцев"
- Низкая цена на сжиженный нефтяной газ в Казахстане могла способствовать возможному теневому экспорту
- В Нур-Султане выявлены притоны, где интим-услуги оказывали мужчины и несовершеннолетние
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  