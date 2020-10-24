Хабиб Нурмагомедов задушил американца Гэтжи и объявил о завершении карьеры

06:53 25.10.2020

Нурмагомедов защитил титул, досрочно победив Гэтжи на UFC 254

Текст: Максим Домчев

Хабиб Нурмагомедов победил Джастина Гэтжи во втором раунде удушающим приемом и сохранил титул чемпиона.

Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов



На бойцовском острове в Абу-Даби завершился турнир UFC 254, в главном поединке которого встречались обладатель пояса чемпиона в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов и претендент на титул американец Джастин Гэтжи.



Перед поединком соперники не стали обмениваться громкими обещаниями, было заметно, что и Нурмагомедов и Гэтжи относятся друг к другу с огромным уважением. Однако оно ушло в сторону, когда соперники вышли в клетку.



Американец, в отличие от многих других соперников россиянина, умеет не только работать в стойке, но и не против того, чтобы побороться. Впрочем, Нурмагомедов уже неоднократно доказывал, что в этом ему все же нет равных.



Начало первого раунда прошло осторожно. Соперники присматривались друг к другу, но затем Гэтжи стал активнее наносить удары. Нурмагомедов также отвечал в стойке, попадая в ответ. Однако пара сильных ударов все же настигли россиянина. Проблем добавляли и лоукики от американца. Чемпион перевел дело в борьбу к концу раунда, но на активные действия не хватило времени.



Во втором раунде назойливый Гэтжи продолжил терзать россиянина лоукиками, однако проход в ноги и перевод в партер для американца оказался роковым. Нурмагомедов сделал прием треугольник и задушил соперника. Россиянин защитил титул, одержав 29-ю победу в ММА.



Российская газета



Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов, являющийся чемпионом ведущего американского промоушена UFC в легком весе, завершает карьеру. Об этом непобедимый россиянин объявил сразу после очередной успешной защиты титула в бою против американца Джастина Гэтжи. "Это мой последний бой", – сказал Хабиб.



"Я хочу сказать, что это мой последний бой, сказал Нурмагомедов. – Единственное, что я хотел бы – это первое место вне зависимости от весовой категории. Но я это заслужил. 29-0 [счет побед и поражений бойца], ни одного поражения. Я хочу сказать спасибо руководству лиги UFC, всем большое спасибо".