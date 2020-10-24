 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 25.10.2020
09:04  В АФгане прикончили очередного курбаши "Аль-Каеды" аль-Масри
09:02  Умер один из богатйших буржуинов Азии - Ли Гон Хи, Samsung, $20,9 млрд
08:37  В мэры Бишкека рвется еще один... Торокан
08:31  Памяти Виктора Чжена - экс-вице-премьера и организатора производства Узбекистана
08:23  Мирзиеев учредил в Узбе Военно-медицинскую академию
06:53  Хабиб Нурмагомедов задушил американца Гэтжи и объявил о завершении карьеры
00:57  Уже 46! партий рвутся поучаствовать в Кыргызских выборах (список оглоедов)

00:40  Припал к истокам. ВридКырпрез Жапаров посетил малую тюпскую родину
Суббота, 24.10.2020
18:58  Досрочные президентские выборы в Кыргызстане назначены на 10/01/21
15:30  Сына 1-го президента Киргизии и депутата КырПарламента Айдара Акаева убили алкоголь и кокаин
15:27  Генерал Чубаров: "Рахмон бежит рядом и кричит мне: "Сашенька, Сашенька, мы удержим Каратегинскую зону?" (мемуары)
15:24  "Борат-2" - это "лайтовая" версия происходящего в Казахстане, - кинокритик Кадырбаев
11:50  Как правильно легитимировать власть басмачей-охлократов? - Н.Садыков
11:48  В КырЦентризбиркоме прошел обыск и выемка документации
09:45  25 кыргызских партий заявились участвовать в новых выборах
09:41  Рецессия и депрессия. Карантин запустил давно ожидаемый структурный кризис, - Михаил Хазин
09:08  Эпидситуация в Алматы становится угрожающе напряженной
08:48  Чиновники России стонут: "На кого вы нас бросили, Джамшут и Равшан?"
08:46  Идея Союзного государства сегодня - большая политическая афера, - "СП"
08:40  Тактическо-стратегический тупик. Москва и Вашингтон пока не нашли аргументов для разоружения, - "НГ"
00:34  Москва и Бишкек поговорили на разных языках
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
Мирзиеев учредил в Узбе Военно-медицинскую академию
08:23 25.10.2020

Президент подписал постановление о создании Военно-медицинской академии: в ней будут готовить военных врачей и изучать биологическую безопасность
Президент Узбекистана подписал постановление об образовании Военно-медицинской академии вооруженных сил на базе Военно-медицинского факультета при Ташкентской медицинской академии со статусом юридического лица.

В ней курсанты будут проходить обязательное двухгодичное обучение на основе двухэтапной военной медицинской учебной программы: первый год – в бакалавриате, второй год – военной интернатуре по специальностям, необходимым для вооруженных сил Узбекистана. Курсантам, окончившим этап бакалавриата Академии, первоначально присваивается воинское звание "лейтенант медицинской службы" и выдается диплом государственного образца о получении специальности "военный врач", по окончании военной интернатуры – присваивается очередное воинское звание "старший лейтенант медицинской службы" и выдается удостоверение.

В структуре Академии создается Научно-исследовательский институт военной медицины без статуса юридического лица. Среди его основных задач:

✅ изучение с научной точки зрения формирования взглядов на санитарно-эпидемиологические источники, явления, факторы и биологическую безопасность, проведение изысканий по формированию и развитию эффективной системы, способной оперативно реагировать на биологические угрозы, соответствующей требованиям времени;
✅ проведение научных исследований в области обеспечения биологической безопасности населения и личного состава, анализ и разработку научно обоснованных комплексных мероприятий по противодействию возможным угрозам, координацию системы контроля за биологическими угрозами;
✅ подготовка национальных кадров в области биологической безопасности и ведение деятельности в качестве учебно-научного центра при проведении научных исследований в данной сфере;
✅ изучение опыта медицинского обеспечения войск и имеющихся проблем в целях создания и внедрения на практике научно обоснованных разработок.

Источник - anhor.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1603603380
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы рассмотрели законопроект по вопросам культуры
- Премьер-Министр РК А. Мамин провел заседание Проектного офиса по вопросам предпринимательства
- Совет по улучшению инвестиционного климата рассмотрел перспективы восстановления экономики РК
- Крымбек Кушербаев провел заседание Комиссии при Президенте Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции
- Кадровые перестановки
- Металлурги против вируса – кто победит?
- Запрос депутатов Мажилиса о разработке Национальной программы "Доступное и качественное питание для всех казахстанцев"
- Низкая цена на сжиженный нефтяной газ в Казахстане могла способствовать возможному теневому экспорту
- В Нур-Султане выявлены притоны, где интим-услуги оказывали мужчины и несовершеннолетние
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  