Мирзиеев учредил в Узбе Военно-медицинскую академию

08:23 25.10.2020

Президент подписал постановление о создании Военно-медицинской академии: в ней будут готовить военных врачей и изучать биологическую безопасность

Президент Узбекистана подписал постановление об образовании Военно-медицинской академии вооруженных сил на базе Военно-медицинского факультета при Ташкентской медицинской академии со статусом юридического лица.



В ней курсанты будут проходить обязательное двухгодичное обучение на основе двухэтапной военной медицинской учебной программы: первый год – в бакалавриате, второй год – военной интернатуре по специальностям, необходимым для вооруженных сил Узбекистана. Курсантам, окончившим этап бакалавриата Академии, первоначально присваивается воинское звание "лейтенант медицинской службы" и выдается диплом государственного образца о получении специальности "военный врач", по окончании военной интернатуры – присваивается очередное воинское звание "старший лейтенант медицинской службы" и выдается удостоверение.



В структуре Академии создается Научно-исследовательский институт военной медицины без статуса юридического лица. Среди его основных задач:



✅ изучение с научной точки зрения формирования взглядов на санитарно-эпидемиологические источники, явления, факторы и биологическую безопасность, проведение изысканий по формированию и развитию эффективной системы, способной оперативно реагировать на биологические угрозы, соответствующей требованиям времени;

✅ проведение научных исследований в области обеспечения биологической безопасности населения и личного состава, анализ и разработку научно обоснованных комплексных мероприятий по противодействию возможным угрозам, координацию системы контроля за биологическими угрозами;

✅ подготовка национальных кадров в области биологической безопасности и ведение деятельности в качестве учебно-научного центра при проведении научных исследований в данной сфере;

✅ изучение опыта медицинского обеспечения войск и имеющихся проблем в целях создания и внедрения на практике научно обоснованных разработок.