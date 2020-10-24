Памяти Виктора Чжена - экс-вице-премьера и организатора производства Узбекистана

08:31 25.10.2020

Еще одна печальная весть в эти непростые дни омрачила старшее поколение деловых людей Узбекистана. Сегодня на 76-м году жизни в Санкт-Петербурге от острой сердечной недостаточности скончался организатор производства, наставник многих узбекских предпринимателей, педагог, ученый, писатель Виктор Анатольевич Чжен.



Сообщая об этом, Cанкт-Петербургское информационное агентство РУСКОР отмечает, что Виктор Чжен "был одним из самых известных и успешных русскоязычных корейцев XX века".



В 1968 году, окончив инженерно-технический факультет Самаркандского государственного университета им. Алишера Навои, будучи инженером-технологом, долгое время работал на производстве, возглавлял крупные машиностроительные предприятия. Работал министром местной промыш­ленности Узбекской ССР, а затем уже Республики Узбекистан (1990-1994), председателем Государственного Комитета по управлению государственным имуществом и поддержке предпринимательства, заместителем премьер-министра (1994 −2000), советником премьер-министра Республики Узбекистан (2000).



В последние два десятилетия жил и трудился в Санкт-Петербурге. Совмещая работу с научной деятельностью, защитил кандидатскую, затем докторскую диссертации. В последние годы работал генеральным директором старейшего Санкт-Петербургского Всероссийского алюминиево-магниевого института. За многолетнюю деятельность неоднократно был отмечен государственными наградами Узбекистана и Российской Федерации.



Природа наградила Виктора Чжена также талантом гуманитария и просветителя. Он является автором ряда монографий и книг на исторические и теолого-философские темы. Книги "Путешествия случайного философа", "Амир Темур", "От Рюрика до Николая", "Онаон", "Библия в стихах", "Основатели религий" и другие - не только нашли своего читателя, но и получили международное и отечественное признание. Он удостоен таких международных писательских наград, как "Золотая Есенинская медаль", медалей В.С. Пикуля, М.А. Шолохова, М.Ю. Лермонтова, журналистской премии профессионального признания "Лучшие перья России". Был членом Союза писателей России.



- Виктор Анатольевич - Человек-легенда, стоял у истоков создания рыночной инфраструктуры в Узбекистане, образец стойкости и честности, никогда не прогибавшийся ни перед кем, - говорит о своем учителе Патентный поверенный Республики Узбекистан Санджар Муминов, в прошлом начальник Главного Управления привлечения иностранных инвестиций Госкомимущества Республики Узбекистан, а ныне Генеральный директор Международной Биржи Интеллектуальной Собственности (ОАЭ).



Он смог собрать профессиональный, боевой и фантастически работоспособный коллектив под эгидой Госкомимущества, который дал мощный импульс экономическим реформам в Узбекистане во второй половине 90-х годов прошлого века.



Сегодняшнее состояние души многих друзей, родных, да и всех, кто его знал, характеризуют эти строки, написанные Виктор Чженом несколько лет тому назад.



На кладбище Никольском тишина,



Не терпят шума мертвые в могилах.



Им жизнь потусторонняя видна,



Ту, что живым пока понять не силах.



Смотрю участок номер два



И памятник известный – Гумилеву,



Еще не заросла к нему тропа,



Народ пока не забывает Леву.



Ученый там, а здесь вот адмирал,



Кто русский флот, разбитый под Цусимой,



По якорям, по пушкам собирал -



И восставала Русь непобедимой.



А вот захоронения святых,



Налево от тропы архиерейской.



Из мирных дней и дней лихих



Они вернутся к участи библейской.



Спокойствие меж каменных крестов,



Я наслаждаюсь воздухом прогретым,



Далек от мироздания основ,



Но стала смерть понятней этим летом.



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Редакция нашего издания выражает искренные соболезнования родным и близким Виктора Анатольевича Чжена.



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Р.Султанов