В мэры Бишкека рвется еще один... Торокан

08:37 25.10.2020

Депутаты фракций Бишкекского городского кенеша СДПК, "Онугуу Прогресс" и "Республика – Ата-Журт" не поддерживали и не поддерживают кандидата на пост и.о. мэра Бишкека Торокана Жунусбекова. Об этом 24 октября сообщила пресс-служба БГК.



Накануне, 23 октября, Торокан Жунусбеков на пресс-конференции в АКИpress подтвердил, что он выдвинул свою кандидатуру на пост мэра Бишкека. Он заявил, его кандидатуру поддержали депутаты из БГК, назвав фракции СДПК, "Онугуу Прогресс" и "Республика – Ата-Журт".



"В связи с этим, лидеры данных фракций официально опровергают данную информацию", - говорится в сообщении БГК.