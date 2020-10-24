Умер один из богатйших буржуинов Азии - Ли Гон Хи, Samsung, $20,9 млрд

09:02 25.10.2020

Председатель концерна Samsung Ли Гон Хи умер в воскресение в больнице в Сеуле, сообщило агентство Yonhap, передает Trend со ссылкой на ТАСС.



Как сообщается, Ли Гон Хи тяжело болел после перенесенного в 2014 году сердечного приступа. Ему было 78 лет.



Ли Гон Хи стал председателем Samsung Group в 1987 году. В 2016 году он был назван журналом Forbes самым богатым человеком Южной Кореи. По оценкам издания, на октябрь 2020 года его состояние составляло $20,9 млрд.