 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Умер один из богатйших буржуинов Азии - Ли Гон Хи, Samsung, $20,9 млрд
09:02 25.10.2020

Председатель концерна Samsung Ли Гон Хи умер в воскресение в больнице в Сеуле, сообщило агентство Yonhap, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщается, Ли Гон Хи тяжело болел после перенесенного в 2014 году сердечного приступа. Ему было 78 лет.

Ли Гон Хи стал председателем Samsung Group в 1987 году. В 2016 году он был назван журналом Forbes самым богатым человеком Южной Кореи. По оценкам издания, на октябрь 2020 года его состояние составляло $20,9 млрд.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - trend.az
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