Эрдоган обозвал Макрона психом. Франция отзывает посла из Анкары

09:37 25.10.2020

Франция отзывает своего посла из Турции "для консультаций" в связи с высказываниями Эрдогана



Президент Турции Тайип Эрдоган позволил себе недопустимые высказывания в адрес французского коллеги Эмманюэля Макрона и должен изменить свой опасный политический курс. Об этом заявили в субботу в Елисейском дворце в ответ на резкий отзыв турецкого лидера о борьбе с радикальным исламом во Франции.



"Слова президента Эрдогана неприемлемы. Возмутительность и грубость - это не метод. Мы призываем Эрдогана изменить его политический курс, поскольку он опасен во всех отношениях", - цитирует представителя администрации французского лидера агентство Франс Пресс.



---------------------



Президент Турции Реджеп Эрдоган выступил с критикой своего французского коллеги Эммануэля Макрона из-за его позиции по вопросам радикальных исламистов. Ранее европейский политик выступил бороться с исламским радикализмом.



В ходе выступления на митинге в субботу турецкий лидер высказал мнение, что главе Франции "требуется лечение психических расстройств", сообщает Daily Sabah.



"Что можно сказать главе государства, у которого миллионы граждан представляют это религиозное меньшинство? Прежде всего, что надо проверить психику", - заявил Эрдоган.



Он также отметил, что обыски в мечети - наподобие тех, что недавно прошли в Берлине, - являются проявлением исламофобии, признаком враждебности по отношению к мусульманскому миру и, соответственно, к Турции.



"Европейский фашизм перешел на новый уровень и направлен против собственных граждан", - заявил Эрдоган.



Он уточнил, что Елисейский дворец не собирается устраивать "бесполезную полемику", хотя и "не допустит оскорблений". Сотрудник администрации проинформировал, что Франция отзывает своего посла в Анкаре для консультаций в связи с заявлениями президента Турции.