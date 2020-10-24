|Это "расизм и ксенофобия". КазМИД встрепенулся из-за "Бората-2"
09:57 25.10.2020
МИД Казахстана отреагировал на недовольство граждан из-за "Бората-2"
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Авторы продолжения фильма о Борате провоцируют официальный протест казахстанских властей, чтобы создать вокруг ленты шумиху, которая поможет еще больше заработать. Об этом заявили в МИД Казахстана, комментируя недовольство граждан республики.
МИД Казахстана отреагировал на недовольство граждан из-за "Бората-2"
Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что в картине в провокационных целях насмешкам подвергаются и народ Казахстана, и его государственные символы.
"Нотный протест бессмыслен, поскольку не имеет адресата. Чем больше ажиотажа, тем больше прибыли заработают авторы фильма", - пояснили в МИД.
Дипломаты Казахстана заявили, что фильм "имеет ярко выраженную форму расизма и ксенофобии", поэтому граждане республики совершенно "справедливо возмущены откровенными расистскими выпадами".