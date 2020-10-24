Агония "неолиберальной волны" в Латинской Америке, - С.Кожемякин

15:01 25.10.2020 Агония "неолиберальной волны" в Латинской Америке



Прикрываясь лозунгами свободы и демократии, буржуазия не брезгует их нарушением при угрозе своему господству. В Боливии она пыталась не допустить возвращения к власти левых сил, а в Чили накануне референдума активизировались неонацисты.



Свобода для капитала



Разоблачая предательство лидеров II Интернационала, В.И. Ленин особое внимание уделял лжи о "чистой демократии". Тем самым они оправдывали свое неприятие Советской власти, якобы заменяющей "власть всего народа" диктатурой одного класса. Как подчеркивал Ленин, подобные причитания имеют единственную цель - "обмануть массы и скрыть от них буржуазный характер современной демократии". Пока буржуазия сохраняет в своих руках собственность на средства производства и госаппарат, о свободе не может быть и речи. "…Ни на минуту не забывайте буржуазный характер этой "демократии", ее исторической условности и ограниченности, не разделяйте "суеверной веры" в "государство", не забывайте, что государство и при самой демократической республике, а не только при монархии, есть не что иное, как машина для подавления одного класса другим", - заключал Владимир Ильич.



События в Боливии подтвердили эти слова. Год назад здесь победили правящая партия "Движение к социализму" и ее руководитель - президент страны Эво Моралес. Правая оппозиция заявила о "нарушениях демократии", причем стандартные для всех выборов заклинания на этот раз были поддержаны Организацией американских государств (ОАГ). Структура со штаб-квартирой в Вашингтоне, на две трети финансируемая США, давно стала инструментом в руках американского правящего класса и сыграла свою роль в расшатывании ситуации в Венесуэле и Никарагуа. Теперь ОАГ без каких-либо доказательств заявила о "фальсификациях". Это было использовано армией, вынудившей Моралеса уйти в отставку.



Захватившая власть хунта показала истинное отношение к свободе. Выступления против переворота были жестоко подавлены. Десятки человек погибли, сотни получили ранения, но ответственности за это никто не понес. Исполняющая обязанности президента Жанин Аньес своим указом защитила от преследования всех, кто "поддерживал общественный порядок". Закрывались газеты и радиостанции, на сторонников левых взглядов обрушились жестокие репрессии. Помощницу Моралеса Патрисию Эрмосу обвинили в "подстрекательстве к мятежу" и арестовали на позднем сроке беременности. В тюрьме она потеряла ребенка.



Новая власть исполняла заказ капитала, и не только боливийского. В конце июля окончательно спали покровы с "секрета Полишинеля" - зарубежных "корней" переворота. Американский миллиардер Илон Маск цинично подтвердил причастность к событиям в Боливии. "Мы свергнем кого хотим. Смиритесь с этим!" - написал он в "Твиттере".



Причина - в богатейших месторождениях лития, необходимых для выпускаемых Маском электромобилей. Правительство Моралеса собиралось не только самостоятельно разрабатывать залежи, но и наладить выпуск аккумуляторов внутри страны. Правые придерживаются противоположных взглядов. "Любое участие вашей корпорации будет приветствоваться", - заявила Аньес в послании Маску.



В Боливии началась приватизация энергетики, были заморожены бюджетные расходы на образование. В обход парламента, где большинство мест сохраняло "Движение к социализму", правительство заключило соглашение с МВФ. Это стало грубым нарушением законодательства. Депутаты назвали такой шаг ловушкой и кражей будущего у народа, но власти, словно в издевку, выплатили фонду проценты еще до получения транша.



Победа народа



Результатом стал глубокий кризис, который лишь подхлестнула пандемия. Экономика упала на 8 процентов, безработица выросла с 4 до 12 процентов. По прогнозам, 500 тыс. человек не избегут крайней нищеты. Остановить уход в пике власти были неспособны, занимаясь не развитием, а грабежом. Приобретение аппаратов искусственной вентиляции легких по цене, втрое превышающей реальную, нанесло бюджету ущерб в 6 млн долл. Мошеннические схемы использованы и при закупке слезоточивого газа для полиции. Глава МВД Артуро Мурильо отказался являться в парламент на слушания, за что депутаты вынесли ему вотум недоверия. Но министр и не думал подчиняться.



Валютные резервы Боливии сократились с 8,9 млрд до 6,2 млн долл., то есть почти до нуля. Страна оказалась обезоруженной перед лицом коронавируса, по смертности выйдя на второе место в регионе после Перу.



Видя, что кандидат в президенты Луис Арсе и выдвинувшее его "Движение к социализму" являются безусловными фаворитами, власти развязали против них грязную войну. Несмотря на протесты, выборы несколько раз переносились. Остающийся главой партии Моралес был обвинен в терроризме - поводом стали его переговоры с участниками акций протеста - и не допущен к выборам в сенат. Несколько уголовных дел сфабриковали в отношении Арсе. Агитаторы социалистов и их штабы подвергались нападениям. Раздавались угрозы лишить "Движение к социализму" статуса юридического лица и запретить участие в выборах.



Власть и правые кандидаты выступали с откровенно расистских и антикоммунистических позиций. Комментируя 53-ю годовщину гибели Че Гевары, Аньес заявила: урок тех событий состоит в том, что "коммунистической диктатуре здесь не место". "Любые иностранцы - будь то венесуэльцы, кубинцы или аргентинцы, которые приезжают в Боливию и создают здесь проблемы, встретят свою смерть", - пригрозила она. Картину дополняют оскорбления и.о. президента в адрес индейцев, составляющих большинство населения. "Животные" - не самое грубое из них. А министром экономики был назначен Бранко Маринкович - потомок бежавших в Латинскую Америку хорватских фашистов-усташей. Один из крупнейших землевладельцев, он в 2008-2009 годах возглавлял движение за отделение богатых газом восточных департаментов и вооружал истреблявшие индейцев "эскадроны смерти".



В последние дни перед выборами беззаконие стало еще более открытым. В страхе перед поражением несколько кандидатов, и среди них Аньес, сняли свои кандидатуры в пользу лидера партии "Гражданское сообщество" Карлоса Месы. Но, нарушая закон, и.о. президента продолжила агитационную кампанию. "Год назад армия вместе с народом сказали "Нет!" диктатуре. Мы должны гарантировать, что Моралес и "Движение к социализму" не будут снова управлять нами!" - заявила Аньес в телеобращении. Глава МВД Артуро Мурильо посетил США, после чего сделал ряд громких заявлений. Армия и полиция, по его словам, "защитят демократию", а все массовые собрания должны быть запрещены.



Однако народ сказал свое слово. Луис Арсе одержал убедительную победу, получив свыше половины голосов. По предварительным данным, "Движение к социализму" будет иметь абсолютное большинство в обеих палатах парламента. Выступая после выборов, Арсе заявил, что Боливия вернула себе надежду и демократию. Победители обещают сохранить госсектор в экономике, доступное здравоохранение и образование, реализовать новые индустриальные проекты. Но ждать от капитала капитуляции не приходится. На Арсе и его окружение будет оказываться давление, чтобы заставить их пойти по пути Ленина Морено, предавшего идеи социализма XXI века в Эквадоре. Можно ожидать и активизации сепаратистского движения. Это требует от трудящихся постоянной бдительности.



От мечты к борьбе



Среди сил, выражавших возмущение произволом правой хунты в Боливии, были чилийские коммунисты. Компартия (КПЧ) на себе пережила террор и знает, насколько губительны неолиберальные эксперименты. Несмотря на формальное падение диктатуры, ее язвы продолжают отравлять жизнь народа. Вот почему КПЧ стала во главе масс, желающих окончательно избавиться от наследия пиночетовского режима.



Важным этапом этой борьбы является референдум, который пройдет 25 октября. Гражданам предстоит одобрить начало конституционной реформы и решить, какой именно орган займется разработкой нового Основного Закона - избираемое населением Учредительное собрание или смешанная структура, наполовину состоящая из депутатов парламента.



Коммунисты выступают за первый вариант. Они запустили кампанию "Чили с достоинством", к которой присоединился ряд левых организаций. Выделенное эфирное время КПЧ передала представителям профсоюзов, студенческих и правозащитных организаций, указав, что действующими лицами реформы должны быть простые жители.



Отмечая, что нынешняя Конституция закрепляет господство частного сектора и неравенство, партия выступает за всеобщий охват населения системой соцобеспечения, введение бесплатного государственного образования и общественной системы здравоохранения. Гарантированное право на труд должно включать стабильность занятости и расширение прав наемных рабочих, а расширение народной демократии - участие граждан в принятии решений и контроле на всех уровнях. Кроме того, коммунисты настаивают на закреплении в Конституции прав индейских народов, составляющих 13 процентов населения. Существующие нормы способствуют лишению их земель и насилию. Причем как со стороны полиции, так и землевладельцев и ультраправых группировок. В городке Коллипули недавно был застрелен 13-летний подросток из народа мапуче.



Есть у КПЧ и свои предложения по процедуре разработки Конституции. Там считают неправильной норму, по которой решения Учредительного собрания должны приниматься большинством в две трети голосов. Это создает риск блокирования важных статей правыми силами.



Несмотря на то, что реформу поддерживают три четверти граждан, а 60 процентов выступают за выбранное населением Учредительное собрание, правое правительство не оставляет попыток подавления народного движения. Напомним, год назад в Чили вспыхнули протесты против неолиберальной системы. Миллионные демонстрации вынудили власть пойти на уступки, среди которых конституционная реформа, но демонстрации продолжаются до сих пор. Во время разгона одной из них карабинеры - военизированная полиция - сбросили с моста 16-летнего подростка. Тот получил многочисленные переломы и остается в критическом состоянии.



Власти заявили, что юноша упал сам, а виновный офицер был уволен лишь после обнародованных видеозаписей. Президент страны Себастьян Пиньера выразил поддержку силовикам, назвав их "защитниками безопасности граждан", и отказался увольнять главу корпуса карабинеров генерала Марио Розаса. Ободренные "стражи порядка" вскоре нанесли увечья демонстранту в инвалидном кресле и долго не позволяли оказать ему помощь.



КПЧ указывает на лицемерие правящего класса, который устами Пиньеры клеймит "нарушения прав человека" в Венесуэле, а сам убивает собственных граждан и опирается на нацистские группировки. На шествиях против референдума молодчики используют фашистские приветствия и носят портреты Пиночета. А в 50-ю годовщину победы левого блока "Народное единство" полиция разогнала людей, собравшихся на кладбище Сантьяго. Там похоронены бывший президент Сальвадор Альенде и другие жертвы пиночетовской хунты. "Храня память и мечту о Чили для народа, мы продолжаем борьбу!" - заявили коммунисты.



Эта мечта 18 октября вывела на улицы сотни тысяч человек, выступивших против кабинета Пиньеры. На следующий день начались протесты работников горнодобывающей компании CODELCO, недовольных увольнениями и планами приватизации.



То, что левые силы могут успешно сопротивляться капиталу, доказывает и пример Уругвая. Год назад коалиция левых партий "Широкий фронт" проиграла выборы после пятнадцати лет нахождения у власти. Этому способствовали недостаточно смелые реформы, оставившие крупной буржуазии командные высоты в экономике и СМИ.



Неолиберальный реванш выразился в инициативах тотальной приватизации, сокращении госрасходов и зарплат. Это вызвало массовые протесты, которые возглавил "Широкий фронт". Активная позиция позволила левым добиться успеха на муниципальных выборах 27 сентября. Их кандидаты победили в трех департаментах - Монтевидео, Канелонес и Сальто, на территории которых проживает почти 60 процентов населения страны. Новым мэром столицы выбрана экс-министр промышленности Каролина Коссе. Ее заместителем стал представитель входящей в "Широкий фронт" Компартии Уругвая Федерико Гранья. "Я не буду кабинетным мэром. Я буду работать с простыми жителями - рабочими, студентами", - заявила Коссе после избрания. Очевидно, что "неолиберальная волна" в Латинской Америке выдыхается, разбиваясь о стену народных масс. Тонуть в угоду буржуазным прибылям они не желают.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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