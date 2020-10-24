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Донбасс-фронт. В ДТП погиб командир батальона "Призрак" А.Марков ("Добрый")
15:02 25.10.2020

Страшное горе: погиб легендарный командир "Призрака"

На Донбассе погиб командир батальона "Призрак" Алексей Геннадьевич Марков (позывной "Добрый"). О трагической потере сообщает Союз Добровольцев Донбасса.

"Сегодня погиб наш близкий друг и боевой товарищ, член Совета Командиров Союза добровольцев Донбасса, командир батальона „Призрак" Алексей Геннадьевич Марков (позывной „Добрый").

Он принимал участие в защите мирного населения Донбасса с 2014 года. На данный момент являлся командующим 14-го БТРО Народной милиции (бывшая бригада „Призрак" имени Алексея Мозгового).

Бойцы „Призрака" обороняют самые трудные участки фронта, в том числе - поселок Желобок и район Бахмутской трассы.

Сегодня "Доброго" не стало.

В одном из интервью, когда журналисты его спросили, почему он на Донбассе, он ответил: „…Не люблю бросать дела на полдороги. Нужно войну эту до конца добить уже. Ну и другие мотивы возникли. Много ребят наших похоронено. Не хочется, чтобы это все было впустую. Вернешься, люди спросят - ну и зачем ты туда поехал? Одно дело вернуться с победой, совершенно другое - развернуться просто так. Поэтому сейчас, наверное, уже до победы".

Союз добровольцев Донбасса выражает соболезнования родным и близким Алексея Маркова, военнослужащим его подразделения, всей Луганской Народной Республике, которая лишилась своего храброго защитника, одного из лучших.

Царствия небесного и вечная память. Мы тебя не забудем!" - сообщили в СДД.

По предварительной информации "Русской Весны", смерть Маркова наступила в результате ДТП.

Источник - Русская весна
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