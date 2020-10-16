Азербайджан близок к военной победе в Карабахе, - Сергей Марков (карта)

15:04 25.10.2020

Известный российский общественный деятель, политолог Сергей Марков - о ситуации на фронтах Арцаха.



"Азербайджан близок к военной победе в Нагорном Карабахе. Возможно, уже через несколько часов армия Азербайджана займет позиции, которые позволят блокировать огнем южный Лачинский коридор, связывающий Армению и Нагорный Карабах.



Северный коридор был уже блокирован около недели назад. Там все под обстрелом. И армия Азербайджана полностью доминирует в воздухе.



После военной блокады южного коридора Нагорного Карабаха положение армянской армии будет уже безнадежным. Продолжение войны тогда превратится в уничтожение людей в военной армянской форме. Это уже никому не нужно.



Поэтому, думаю, после этой военной победы президент Азербайджана Ильхам Алиев заявит о готовности прекратить огонь и приступить к переговорам. Это будут уже не переговоры о перемирии, а переговоры о мире. Об условиях мира. Об условиях полного вывода армянских войск со всей территории Азербайджана. И о положении армянского населения.



Россия будет главным организатором и посредником на этих переговорах. Выступление Владимира Путина было именно об этом, хотя не все это поняли тогда. А Путин уже знал, что через несколько часов геополитическая ситуация в регионе кардинально изменится. Азербайджан близок к военной победе".