Революция по кругу: почему в Киргизии перенесли парламентские выборы, - И.Кармазин

15:06 25.10.2020

Революция по кругу: почему в Киргизии перенесли парламентские выборы

Нынешний созыв депутатов проработает до лета



Игорь Кармазин



В Киргизии отложили повторные выборы в парламент и спорят о досрочных президентских выборах. Первоначально предполагалось, что новый состав законодательного органа избиратели определят в декабре. Теперь депутаты решили, что выборы пройдут после конституционной реформы, но не позднее 1 июня следующего года. "Известия" разбирались в ситуации.



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Датский вопрос



Досрочные парламентские выборы в Киргизии пройдут после конституционной реформы, но не позднее 1 июня. Такое решение депутаты нынешнего созыва приняли в ходе внеочередного заседания. Инициативу поддержали 83 из 120 парламентариев.



Лидер партии "Ата Мекен" Омурбек Текебаев объяснил решение. "У нас огромный дефицит бюджета, вторая волна пандемии и сложная политическая ситуация. Кроме того, правительство и другие партии собираются менять конституцию. Проведение парламентских и президентских выборов друг за другом может вызвать нежелательные последствия", - сказал политик.



Депутаты также одобрили поправки в избирательный кодекс. Они предусматривают снижение избирательного порога для партий с 7 до 3%. Отменяется форма № 2, которая позволяла гражданам голосовать не по месту прописки. Уменьшается избирательный залог для партий с 5 млн до 1 млн сомов ($12 тыс.).



Юристы уже раскритиковали решение о переносе выборов. "Жогорку кенеш (парламент) избирается строго на пять лет, а не на пять лет и семь месяцев. Первое заседание этого созыва состоялось 28 октября 2015 года. А значит, с ноября 2020 года все решения не будут иметь юридической силы", - говорится в заявлении общественного фонда "Адилет". Действующие власти это, впрочем, не смущает. Исполняющий обязанности президента и премьер-министра Киргизии Садыр Жапаров одобрил новую дату выборов.



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При этом неизвестной остается и дата президентских выборов. Депутаты за неделю после отставки Жээнбекова так и не определили точный день. Во время обсуждения этого вопроса в парламенте большинство народных избранников покинули зал заседаний. При этом в ЦИК говорят, что готовятся провести голосование 10 января.



Из колонии в президенты



В этих условиях возрастает роль Садыра Жапарова, который после беспорядков выдвинулся на руководящие должности. Сначала он занял пост премьер-министра. При этом утвердить его парламентарии смогли только с третьего раза. Первый раз, 6 октября, они одобрили кандидатуру, но не собрали необходимого кворума.



Второй раз, 10 октября, кворум вроде бы был, но часть депутатов голосовала по доверенностям. Против такой процедуры выступил еще действовавший президент Жээнбеков. Наконец, 13 октября депутаты собрались в зале. За кандидатуру Жапарова, его состав кабмина и программу проголосовали единогласно.



Жапаров, Жээнбеков и Исаев

Премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров, подавший в отставку президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков и новый спикер парламента Киргизии Канат Исаев



При этом биография революционного премьер-министра свидетельствует, что правовые коллизии его не смущали и раньше. В 2012 году в Бишкеке под предводительством Жапарова проходил митинг за национализацию золотого рудника "Кумтор". Мирный протест перерос в агрессивную акцию, толпа попыталась захватить здание парламента страны. После этого суд приговорил Жапарова к полутора годам тюрьмы за попытку насильственного захвата власти. Позже вышестоящая инстанция отменила приговор и оправдала политика.



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В 2013 году Жапаров стал активным участником протестной акции в городе Каракол Иссык-Кульской области. Митингующие штурмовали здание обладминистрации и пленили губернатора. Милиция возбудила дело по статье о захвате заложника, Жапаров сбежал на Кипр. В 2017 году попытался вернуться, но на границе его арестовали. Суд приговорил политика к 11,5 года тюрьмы. 6 октября 2020 года толпа бунтовщиков освободила Жапарова из колонии, а Верховный суд страны пересмотрел дело.



Кадры решают все



После отставки Жээнбекова 16 октября Жапаров объявил себя и исполняющим обязанности президента. В результате он сосредоточил в своих руках огромный объем полномочий. По его словам, стране необходима политическая реформа. "Будет упразднен институт премьер-министра, его функции будут возложены в результате проведения реформ на президента. Конституция будет изменена, будет образован одномандатный парламент", - говорил он на акциях протеста.



При этом конституция Киргизии запрещает исполняющему обязанности баллотироваться на пост президента на выборах. В современной истории Киргизии уже был похожий прецедент. После революции 2010 года и свержения Курманбека Бакиева пост временного главы государства занимала Роза Отунбаева. На выборах свою кандидатуру она не выдвигала, а спокойно уступила главный пост Алмазбеку Атамбаеву. Жапаров, однако, не скрывает амбиций. "Если в результате изменений закона будет позволено участвовать в выборах, я пойду", - говорит он.



Своей главной задачей политик называет борьбу с коррупцией. "Еще 10 дней не прошло, как я занял пост, но уже выходят на моих близких. Например, сыну звонят и предлагают $300 тыс., чтобы кого-то поставить на какую-то должность; другие предлагают 50 тысяч... Многие думают, что могут снова купить должность, но такого больше не будет", - предупреждает Жапаров.



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При этом кадровая политика революционного президента уже вызывает вопросы. Так, Жапаров назначил вице-премьером Равшана Сабирова, когда-то возглавлявшего министерство социального развития и попавшегося на взятке. Руководителем аппарата правительства стал Бактыбек Аманбаев, которого обвиняли в содержании притонов в городе Ош. Государственный комитет национальной безопасности возглавил Камчыбек Ташиев, который вместе с Жапаровым в 2012 году штурмовал здание парламента.



Все идет по клану



Эксперты считают, что удержать власть Жапарову будет сложно. "Страсти после октябрьской революции еще не остыли. Органы госвласти будут сопротивляться, протест может выплеснуться и на улицы. Видимо, Киргизию ожидает период длительной нестабильности", - отмечает в беседе с "Известиями" профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Казанцев.



Политолог Аждар Куртов говорит, что консолидировать власть в Киргизии тяжело. "Страна раздроблена по клановому признаку. Жапаров родом из Иссык-Кульской области, то есть с севера. А значит, ему будут противостоять южные объединения. В этом смысле Киргизия похожа скорее не на центральноазиатских соседей, а на Афганистан, где верность землячеству значит больше, чем верность стране. Попытки консолидировать власть возможны, но их успех сложно предсказать", - подчеркивает собеседник.