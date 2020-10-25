Эрдоган продолжает люто стебать "психо-фашиста" Макрона

00:02 26.10.2020

Эрдоган снова посоветовал Макрону лечить психику



25 октября 2020,

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь посоветовал президенту Франции Эммануэлю Макрону пройти психиатрическое обследование. Об этом он заявил в воскресенье, 25 октября.



По его словам, Макрон "одержим днями и ночами мыслями об Эрдогане, поэтому ему действительно необходимо пройти психиатрическое обследование", передает "Интерфакс".



Высказывания Эрдогана, прозвучавшие накануне в адрес Макрона, уже привели к тому, что Париж отозвал французского посла из Анкары для консультаций, а ЕС призвал президента Турции "прекратить раскручивать опасную спираль конфронтации", как написал в Twitter верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.



Эрдоган заявлял, что Макрону "следует проверить психику". "Что можно сказать по поводу главы государства, который так плохо обращается с представителями разных конфессий?" - сказал он.



В октябре Макрон, выступая с речью на тему борьбы с сепаратизмом во Франции, представил перечень мер, включающих ужесточение контроля за финансами мечетей. Также он предложил обратить особое внимание на обучение детей и создать вместе с советом мусульман Франции организацию, которая позволит построить "просвещенный ислам" в стране без иностранного влияния.



Спустя две недели после выступления Макрона в пригороде Парижа было совершено нападение на учителя, которое было расценено как "теракт исламиста".



Комментируя идею Макрона о создании во Франции "просвещенного ислама", турецкий лидер посоветовал ему "лечить свою психику", добавив, что "европейский фашизм вышел на новый уровень".