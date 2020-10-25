Спор Эрдогана и Макрона ставит турецкий флот под удар, - И.Субботин

00:26 26.10.2020

Противостояние Анкары и Парижа вышло за рамки вежливости



Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

25.10.2020



Дипломатический скандал между Францией и Турцией может негативно отразиться на ситуации в некоторых регионах, где позиции двух стран, формально являющихся союзниками по НАТО, не совпадают. Причиной очередного витка напряженности стало несогласие турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана с высказываниями своего французского коллеги Эмманюэля Макрона об исламистах. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан подтвердил 25 октября, что посол Пятой республики в Турции возвращается в Париж для консультаций, и назвал ситуацию разжиганием ненависти против Франции.



Триггером обострения стал теракт в Конфлан-Сент-Онорин, когда в одном из колледжей исламист обезглавил учителя истории и географии. В последнем заявлении Ле Дриан отметил, что "к отсутствию официального осуждения или проявления солидарности с Францией" по этому поводу со стороны Турции "в последние дни добавилась проникнутая ненавистью лживая пропаганда". Шефа французской дипломатии возмутили прямые оскорбления в адрес Макрона, которые позволил себе Эрдоган. "Все это свидетельствует о стремлении разжечь ненависть против Франции, а также внутри самой страны", – подытожил Ле Дриан. По его словам, "подобное поведение недопустимо", тем более со стороны союзника по НАТО. Он подтвердил данные об отзыве французского посла.



В эти выходные Эрдоган публично выразил уверенность в том, что его французский коллега "нуждается в лечении психических расстройств". Так турецкий "башкан" отреагировал на высказывания лидера Франции о намерении "развернуть активную борьбу с носителями радикальной идеологии и с созданными ими ассоциациями" после убийства в Конфлан-Сент-Онорин. Президент Турции назвал "проявлением исламофобии" начатые на этом фоне обыски в мечетях Берлина и призвал "помнить, что каждое подобное проявление враждебности к исламу является проявлением враждебности к Турции". По оценке Эрдогана, "эти правонарушения в отношении мусульман свидетельствуют о переходе европейского фашизма на новый уровень".



В Елисейском дворце уже дали понять, что грубость турецкого лидера будет стоить ему позиций в других регионах. Так, неназванный представитель французских властей заявил AFP, что Париж требует от Анкары "прекратить опасные авантюры в Средиземноморье" и осуждает ее "безответственное поведение" в Нагорном Карабахе. Комментируя обстановку в Средиземном море, французский чиновник заявил, что у Турции есть два месяца, чтобы выполнить требования Франции и прекратить исследовательскую деятельность в оспариваемых Грецией районах. Впрочем, как стало понятно 25 октября, никаких французских ультиматумов Анкара не выполнит: она снова зарезервировала один из районов Средиземного моря для геолого-разведочных работ.



Во всех регионах, где оказывается вовлечена Турция, будь то Сирия, Ирак, Нагорный Карабах, Ливия, Кипр и Средиземное море, Франция обозначает свою позицию, которая всегда противоречит турецкой, заметил в разговоре с "НГ" старший преподаватель департамента политической науки Высшей школы экономики Григорий Лукьянов. "В обозримой перспективе можно говорить, что Париж усилит антитурецкую риторику, но сделать что-то большее он вряд ли сможет, потому что весьма ограничен в ресурсах и возможностях, – пояснил эксперт. – В некоторых регионах, таких как район нагорнокарабахского конфликта или же в Персидском заливе, где присутствует Турция, Франция не может ничего противопоставить: их силы не сравнимы". Площадкой, где Париж может показать свое влияние, является Евросоюз. "Это дискуссии о санкциях и санкционных ограничениях против Турции, – отмечает Лукьянов. – Франция не может не замечать, что та кампания бойкота турецких товаров, которая прокатилась сейчас по ряду арабских стран, может быть весьма и весьма болезненна для турецкой экономики и может заставить Турцию скорректировать свой внешнеполитический курс. В связи с этим Франция как один из ведущих членов ЕС может задействовать эти механизмы".



В то же время сферой прямого столкновения Турции и Франции может оказаться регион Восточного Средиземноморья, а именно та его часть, которая попадает в зону ответственности европейской операции "Ирини", обращает внимание Лукьянов. "Это морская операция, призванная обеспечить блокаду поставок вооружений в Ливию морским путем", – напоминает аналитик. По его словам, несмотря на то что на территории бывшей Джамахирии формально действует режим прекращения огня и стороны участвуют в процессе политического урегулирования, в сфере ответственности "Ирини" продолжают происходить конфликты, потому что турецкий флот по-прежнему обеспечивает военную помощь Правительству национального согласия.



"На повестке сегодня стоит вопрос о выводе всех наемников с территории Ливии, в том числе тех, которые туда переправила Турция, – отмечает Лукьянов. – Но будет ли в этих условиях сохраняться турецкое военное присутствие, для Турции вопрос решенный. Это присутствие она будет поддерживать не только с помощью авиации, но и с помощью флота. Плюс та линия, которую заняла Анкара в Восточном Средиземноморье, будет способствовать тому, что активность турецких кораблей в этом регионе только усилится. Это приведет к новым столкновениям с силами операции "Ирини", в том числе французскими". Париж в этом отношении может показать свои возможности и использовать фактор демонстрации силы, заключает Лукьянов.