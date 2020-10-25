Как выпускники российских вузов развивают медицину в Казахстане

00:28 26.10.2020

Автор: Анна Величко



Летом 2020 г. в период пиковой заболеваемости COVID-19 в Казахстане на помощь местным специалистам пришли российские медики. В августе 28 медиков: от инфекционистов до пульмонологов, которые в течение месяца оказывали поддержку медикам Нур-Султана, Атырауской области, Алматинской области, Западно-Казахстанской области и Шымкента – были награждены в РК "За вклад в развитие системы здравоохранения". Однако мало кто знает, что многие столичные врачи казахстанских государственных и частных медицинских учреждений – выпускники российских вузов. Об опыте обучения в России и о том, как после образования в РФ выстраивалась их карьера, рассказали Ia-centr.ru сами медики из Казахстана.



На общем языке



По различным подсчетам в российских вузах учатся 70-75 тысяч казахстанцев. Сегодня большая часть из них – за собственные деньги, ранее же многие студенты приезжали в РФ по программе "Болашак".



– Чтобы обучаться за рубежом, нужно хорошо владеть языком этой страны. А если говорить о медицине, то речь идет не просто о разговорном языке, а о сложном профессиональном. При этом в России достаточно высокий уровень развития медицины в целом и медицинского образования в частности, так мы и решили учиться в России – делится заведующий хирургическим отделением онкодиспансера Северо-Казахстанской области Малик Сексембаев.



Он проходил ординатуру в Российской медицинской академии последипломного образования (сегодня это Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования – ред.) по специальности "Онкология". По возвращении на родину Малик Сексембаев стал активно практиковать малоинвазивную хирургию (хирургия, направленная на то, чтобы минимизировать область вмешательства в организм – ред.). Пациент, подвергшийся минимальному оперативному воздействию, быстрее восстанавливается и идет на поправку.



Сейчас в Северо-Казахстанском онкодиспансере проводится более 700 операций ежегодно, завотделением по большей части специализируется на опухолях желудка и пищевода – это примерно четверть всех обращений. В Москве, как признается Малик Сексембаев, поток пациентов был гораздо больше, а это значит, что у молодых специалистов, которые часто ассистируют опытным профессорам, большое поле для практики – они в сжатые сроки могут увидеть различные проявления того или иного заболевания и в будущем становятся хорошими диагностами.



Дела сердечные



Но, конечно, большинство отучившихся за рубежом врачей трудятся в столичных медицинских центрах. Дело не только в том, что Нур-Султан предлагает более высокие зарплаты, но и в том, что на этапе становления медицинского кластера столицы здесь существовали собственные программы стажировок.



Когда учиться едет не один врач, а целая команда специалистов, которым предстоит работать вместе, процесс обучения гораздо эффективнее. Поэтому в середине 2000-х ординатуру проходили группы кардиологов, онкологов и медиков других специализаций. В составе одной из таких групп и учился заведующий отделением лаборатории катетеризации национального научного кардиохирургического центра Абдурашид Мусаев.



– Мы выбрали национальный центр сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, так как там представлен весь спектр кардиологических специальностей – лечение врожденных пороков сердца, аритмологическая служба, кардиомиопатия, рентгеноэндоваскулярная диагностика и лечение. Когда нас отправляли, сказали: "Походите, посмотрите, что больше понравится и там специализируйтесь". Меня больше всего заинтересовала рентгенэндоваскулярная кардиология (когда внутрисосудистые диагностические исследования проводят под рентгенологическим контролем – ред.), – рассказывает Мусаев.



Ординатуру в научном центре имени Бакулева Мусаев закончил в 2009 году. В то время операции на сердце через сосуд где-нибудь на бедре в Казахстане – были экзотикой. Но уже в 2012 году была сделана первая в Казахстане имплантация аортального клапана интервенциональным методом (интервенциональная кардиология представляет собой сочетание классической кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии – такой способ вмешательств несет большие преимущества и минимальные риски для пациентов – ред.). Уже на следующий год в национальном кардиоцентре было открыто соответствующее отделение, которое теперь проводит около 320 таких операций ежегодно.



– Если раньше "золотым стандартом" была операция, в ходе которой грудную клетку полностью вскрывают, сердце и легкие на время останавливают и вставляют клапан. То сейчас мы этот клапан вставляем под местной анестезией через небольшой прокол сосуда. Через несколько дней пациента можно выписывать, – рассказывает Абдурашид Мусаев.



Благодарна центру имени Бакулева и другая его выпускница – Майя Жумабаева. Она – детский кардиохирург. До нее в национальном научном кардиохирургическом центре Нур-Султана операции малышам делали только мужчины. Преимущественно – сам главврач центра – Юрий Пя, который сам много лет назад закончил тот же самый московский вуз.



Сейчас Майя Жумабаева – старший ординатор детского кардиохирургического отделения. Операции на открытом сердце малышам она проводит чуть ли не ежедневно.



– Еще будучи студенткой, я хотела стать именно детским кардиохирургом. В первую очередь потому, что видела, что врачей данной специализации в Казахстане мало, – признается Майя Жумабаева.



Такие специалисты и сейчас без работы в Казахстане не остаются, но за последние годы дефицит все же немного снизился.



Тем не менее, рассуждая о преимуществах работы врачом в России и Казахстане, кардиологи отмечают: в Нур-Султане их специальность сейчас очень востребована, потому молодому выгодно учиться в РФ, а работать на родине.



Похожая ситуация наблюдается по многим медицинским специальностям.



Трамплин



Вместе с тем, как отмечает один из ведущих онкологов Казахстана Даурен Адилбай, который сейчас работает в нью-йоркском Мемориальном онкологическом центре им. Слоуна-Кеттеринга, российский медвуз может стать отличным трамплином для построения международной карьеры.



– В Москве еще с советских времен сохранилось много медицинских центров, в которых старая советская школа интегрируется с новейшими мировыми разработками, проводится множество клинических исследований и сложных операций. Благодаря учебе в российском вузе я не только получил возможность большей практики, но и возможность участия в международных программах стажировки и обучения в странах дальнего зарубежья, – говорит он.



После ординатуры в национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Блохина Даурен Адилбай руководил процессом создания второго в Казахстане высокоспециализированного отделения опухолей головы и шеи, где впервые казахстанские онкохирурги стали проводить операции по микрохиургическому восстановлению дефектов полости рта и глотки путем трансплантации композитных лоскутов. Раньше таких пациентов отправляли на лечение заграницу.



Сейчас Даурен Адилбай работает в Нью-Йорке и когда вернется в Казахстан – не знает. Онкоцентр имени Слоуна-Кеттеринга – один из крупнейших в мире и, попав сюда, врач существенно прокачивает свои навыки. Поэтому, конечно, при условии отличного знания языка и уверенности в своих силах, учеба в вузах дальнего зарубежья – это идеальный вариант.



– Один из главных недостатков российского медицинского образования – это большое количество докторантов и клинических ординаторов на один медцентр, что порой снижает возможности доступа к пациентам. Основные операции выполняет только главврач или профессор, а остальные только ассистируют ему. В связи с этим в определенной степени снижается практическая ценность такой стажировки. Но, с другой стороны, при должной мотивации всегда есть возможность проявить себя и добиться того, что именно тебе будут давать интересные случаи и доверять при ведении операций. И, в любом случае, практики в России будет больше, чем в Казахстане, – говорит он.



В итоге положительных моментов от учебы в медицинском вузе России, как отмечает врач, больше, чем отрицательных. Но главное – у наших стран схожий менталитет, общее экономическое пространство и примерно одинаковая плата за обучение.