Дели встревожен возможным альянсом России и КНР, - В.Скосырев

00:29 26.10.2020

США предоставят Индии доступ к американским шпионским спутникам

Владимир Скосырев

25.10.2020



Вашингтон и Дели заключат соглашение об обмене военной информацией из космоса. Индия, втянутая в пограничный спор с Китаем, сможет с большей точностью наводить на цель ракеты и дроны. На прошлой неделе Индия пригласила Австралию участвовать в совместных маневрах с ВМС США и Японии в Индийском океане. Постепенному отходу Индии от политики неприсоединения способствуют опасения, что РФ может вступить в военный союз с КНР.



Как ожидают, документ о сотрудничестве в области военно-космической разведки может быть подписан во время переговоров в формате 2+2 между госсекретарем США Майклом Помпео, министром обороны Марком Эспером и их индийскими коллегами Субраманиамом Джайшанкаром и Раджнатом Сингхом.



Встреча должна состояться в Дели во вторник. Как отмечает Reuters, Вашингтон подталкивает Дели к тому, чтобы наладить более тесные связи в области безопасности для противодействия Китаю. США с 2007 года продали Индии оружия более чем на 21 млрд долл. Но эти вооружения еще надо индийцам освоить. Поэтому Вашингтон убеждал индийское правительство, что для работы с полученной новейшей военной техникой надо делиться чувствительной информацией и зашифрованными телекоммуникационными посланиями.



Кабинет индийского премьер-министра Нарендры Моди обсудил окончательный вариант соглашения о геопространственном сотрудничестве. Оно позволит США снабжать Индию передовыми навигационными инструментами и авионикой для установки на купленных у Америки самолетах.



Индия традиционно воздерживалась от участия в альянсах, которые возглавляют США, не желая настраивать против себя Китай. Но минувшим летом напряженность на границе с Китаем переросла в прямые столкновения. Это побуждает Дели пересматривать внешнеполитическую стратегию. На минувшей неделе Индия откликнулась на призывы американцев и пригласила Австралию присоединиться к учениям ВМС Индии, США и Японии в Индийском океане, намеченным на ноябрь. При этом обеспокоенность Китая в расчет принята не была.



Джеф Смит, эксперт американского Heritage Foundation, говорит: "Такие шаги означают новый уровень стратегического слияния Индии и демократических государств и разрыв с политикой неприсоединения, которую проводила в прошлом Индия". Судя по словам индийского чиновника корреспонденту Reuters, США и Индия уже активно обмениваются информацией по дислокации частей Народно-освободительной армии Китая в Гималаях и по перемещениям китайских рыбацких флотилий на морях, омывающих Южную и Юго-Восточную Азию.



Как отмечает агентство АР, Индия сталкивается с угрозой не только со стороны Китая, но и Пакистана. Это на руку Помпео. Ранее в октябре он встречался в Токио с главами МИД Японии, Австралии и Индии. С согласия участников конференции шаг за шагом формируется антикитайская ось под названием Quad. Ее называют прообразом азиатского НАТО.



Будет ли Индия втянута в военную группировку, которую сколачивают на востоке США? Прогнозы эксперты дают разные. Но характерно, что индийцев встревожило высказывание президента РФ Владимира Путина на Валдайском форуме о том, что Россия может вступить в военный союз с Китаем. Хотя глава российского государства оговорился, что пока толковать об этом преждевременно, его реплику услышали не только на Западе, но и в Индии.



"Просто немыслимо, чтобы Россия выступила с этой идеей в одиночку, не обсудив ее с Китаем, хотя бы и в неформальном плане. Тем более что Россия и Китай проводят совместно военные учения. А у Путина с председателем КНР Си Цзиньпином сложились личные приятельские отношения. Поэтому возможность образования российско-китайского альянса реальна. А это будет иметь громадные последствия для всего мира", – пишет индийский публицист Раджеш Сингха в издании Eurasian times.



А Друва Джайшанкар, директор отдела в близком к индийскому правительству фонде Observer Research Foundation, утверждает, что Россия остается главным поставщиком оружия для Индии. Поэтому Индия обеспокоена тем, что отношения России и Китая становятся все теснее. Причем Россия передает Китаю даже технологии средств ПРО.



В беседе с "НГ" Сергей Лунев, профессор МГИМО, отметил: "В принципе отход Индии от политики неприсоединения нельзя исключать. Но пока это не совсем реально, поскольку лидеры Индии прекрасно понимают опасность ориентации на США и отказа от базовых установок внешней политики. Здесь существовал общенациональный консенсус с 1960-х годов. Индия проводила политику балансирования между блоками. А теперь некоторые лидеры в Индии призывают к ориентации на США. Но им не удалось перетянуть на свою сторону элиту".



Что касается потенциального союза между РФ и КНР, то в Индии очень болезненно относятся к российско-китайским связям. "В Дели убеждены, что в будущем Китай станет главным оппонентом Индии. Индийское общественное мнение настроено антикитайски. Естественно, перспективы возникновения такого альянса правительство и экспертов очень тревожат", – заключил Лунев.