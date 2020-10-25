Что на самом деле происходит в Нагорном Карабахе, - А.Ситников

00:33 26.10.2020

Что на самом деле происходит в Нагорном Карабахе

Наиболее жаркие бои сейчас идут на границе с Ираном



Александр Ситников



В интервью телекомпании CNN Turk вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что Анкара может направить войска в Нагорно-Карабахский регион, если Баку попросит об этом. Причем, сделает это без колебаний, хотя сейчас, якобы, турки не воюют с армянами. Между тем, все больше сигналов из кавказской горячей точки свидетельствуют об участии солдат и офицеров Турции на стороне Азербайджана в идущей Арцахской войне.



С учетом особых отношений Анкары и Баку можно смело предположить, что накопленный турками боевой опыт на всю катушку используется и в Арцахе. Дело не только в широко применяемых азербайджанцами беспилотниках, но и в общем подходе к войне.



Здесь логично вспомнить историю захвата Эрдоганом северной Сирии, о чем он хвастался 23 июля на заседании Высшего военного совета Турции. Турки оккупировали Идлиб в ходе трех последовательных операций - "Щит Евфрата", "Оливковая ветвь" и "Источник мира", каждая из которых подавалась как последняя. Такой поэтапный подход позволил Анкаре минимизировать боевые потери и скрытно провести этнические чистки на захваченных землях.



Таким образом, вряд ли Баку сейчас замахнулся на весь Карабах: силенок не хватит. Скорей всего, Азербайджан попытается забрать часть территории, как это сделали турки в ходе операции "Щит Евфрата", и обеспечить себе более выгодные позиции для последующего поглощения Карабаха.



Из информации, поступающей от противоборствующих сторон, становится ясно, что наиболее жаркие бои идут на участке рядом с границей Ирана. Так, 20 октября Баку объявил о захвате Зангелана (по-армянски-Ковсакан), центра одноименного района, расположенного на юго-западе Арцаха. Правительство Алиева даже показало на своем телевидении видео о поднятии азербайджанского флага в этом городке, вызвав бурную реакцию бакинцев на эту новость. Азербайджанцы также утверждают, что захватили несколько поселений в Гадрутском районе НКР.



Очень многие эксперты с известной долей скептицизма относятся к официальным сводкам о боевых действиях, поступающих как из Еревана, так и из Баку. Зато известно, что отдельные территории в ходе жестоких боев переходят из рук в руки, что снижает уровень доверия к видео и фото с "освобожденных" мест, размещенных как Сетях, так и в СМИ.



Так, в день, когда Баку сообщил о "поднятии национального флага над Зангеланом", представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян дал свою трактовку событий. Он сказал: "Военные действия Азербайджана имеют четкую тактику, за которой наше командование внимательно следит. Я имею в виду, что небольшие азербайджанские диверсионные группы проникают в села и города, снимают там самих себя, распространяют те образы, которые призваны накормить их общество. Но, к сожалению, это касается и нас".



По его словам, в ходе контратак армянские военные спасали своих солдат, которые прятались во время азербайджанского наступления на юге Арцаха. Похоже, что кое-где зачистки не вообще проводились, что тоже говорит о динамичности войны. То есть, над одним и тем же селом в течение дня может подняться, как азербайджанский, так и армянский флаг.



Такие жаркие бои, как правило, не обходятся без больших жертв, и международное сообщество пытается как-то остановить опасное кровопролитие на Кавказе. Вашингтон вслед за Москвой организовывает трехстороннюю встречу глав МИД Армении и Азербайджана с госсекретарем США Майком Помпео. И хотя стороны утверждают, что будут биться до полной победы, перемирие, причем длительное, все-таки возможно.



В частности, сигналом Баку о готовности приостановить Арцахскую войну, но на новой линии разграничения, являются слова президента Алиева в своем обращении к нации 20 октября. Он сказал: "Не только построенные там укрепления, но и местность на освобожденных землях более благоприятна для армян… Мы боремся против их укреплений, их пушек и ракет, а также против естественной местности. Мы дюйм за дюймом освобождаем наши земли от оккупантов. Это очень трудно".



Еще недавно таких признаний не было. Напротив, официальные лица Баку с гордостью говорили о быстром наступлении - почти блицкриге. Впрочем, некоторые авторитетные азербайджанские аналитики с самого начала войны так не считали.



Например, Фуад Шахбаз, военный эксперт из Баку, заявил, что Азербайджан намерен вернуть контроль, по крайней мере, над двумя из семи районов НКР - Физули и Джебраил. Во-первых, речь идет о достаточно равнинной территории, более удобной для наступления. И, во-вторых, она слабо заселена армянами, что снижает у них мотивацию к защите.



Отметим, что именно два района долгое время считались предметом возможного компромисса. Например, в докладе Международной кризисной группы "Выход из тупика в Нагорном Карабахе" говорится, что Ереван, возможно, не развивал Физули и Джебраил, так как планировал обменять эти районы на мирное соглашение с Баку, то есть на признание Арцаха армянским. Однако Алиеву теперь уже нужен весь Карабах, в том числе исторически армянский район.



Итак, в Физули и Джабраиле у азербайджанцев больше шансов на успех, чем в горных Кельбаджаре или Агдере, которые являются по сути неприступными природными крепостями. Но, как говорится, аппетит приходит во время еды: в интервью турецкому телевидению Алиев 16 октября объявил главную цель нынешней компании: "Без Шуши (по-армянски Шуша) наше дело будет незавершенным". Этот город находится в 11 км к югу от Степанакерта.



Тем не менее, не столица НКР будет целью уже следующей азербайджано-турецкой операции в Арцахе. По мнению Шахбаза, "на очереди Лачин" (по-армянски Бердзор), через который проходит трасса Степанакерт- Горис, самая настоящая дорога жизни.



Если предположить, что текущим планам Алиева суждено сбыться, то азербайджанцы уйдут в глухую оборону на новой линии соприкосновения, что может привести уже к истощению живой силы армянской армии при попытке выбить противника. Отметим, что у Баку уже есть соответствующий, хоть и очень маленький опыт.



В 2016 году войска Алиева смогли захватить высоту Леле-Тепе в районе города Агдере, что позволило Азербайджану установить полный контроль над единственным селом Чоджук Марджанлы, находящемся в НКР. Чтобы выбить армян из этого холма, азербайджанцам потребовалось 4 дня, несмотря на долгую подготовку к наступлению. Пресс-секретарь МИД Азербайджана Гаджиев, комментируя ту победу сказал: "Апрельская война чрезвычайно изменила одну вещь: миф о том, что армянские вооруженные силы непобедимы".



Другая правда заключается в том, что до сих пор нет независимой оценки о линии соприкосновения даже на равнинной части Карабаха. Если бы Баку и впрямь установил контроль над Физули и Джебраилом, то пригласил бы туда иностранных журналистов, чтобы задокументировать победу. Между тем, Фуад Шахбаз подчеркивает, что Ереван направил основные силы на защиту исторического горного Арцаха.