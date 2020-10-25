"Русский медведь" и "китайский дракон" выроют общий окоп?

00:36 26.10.2020

Путин, еще год назад отрицавший вероятность военного союза с Пекином, впервые допустил такую возможность



Сергей Аксенов



Си Цзиньпин призвал модернизировать армию КНР и поскорее превратить ее в вооруженные силы мирового уровня, поскольку "без сильной армии трудно представить себе сильную родину".



По словам китайского лидера, такая армия нужна, чтобы "поддерживать и развивать социализм с китайской спецификой". При этом он подчеркнул, что Китай выступает против стремления к гегемонии и политики силы и никогда не стремился к экспансии.



Растущее значение Китая накануне отметил Владимир Путин. В ходе своего выступления в дискуссионном клубе "Валдай" он указал, что Китай активно идет к позиции супердержавы. Кроме того, Путин допустил возможность создания военного союза России и Китая. Это мгновенно напугало японцев. "Нельзя исключать того, что таким образом, президент России „забрасывает пробный шар" в свете приближающихся в США президентских выборов", отметила "Нихон кэйдзай".



Между тем, совсем недавно, в декабре 2019 года, тот же Путин заявлял, что планов заключения военного союза с КНР у него нет. Что же изменилось за это время?



- Стоит обратить внимание на то, кто задал Путину вопрос о военном союзе России и Китая, - говорит руководитель Центра Азиатско-Тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александр Ломанов. - Это Янь Сюэтун - один из создателей китайской теории международных отношений, профессор влиятельного университета Цинхуа и самое важное - один из немногих китайских международников, который открыто ставил в Китае вопрос о создании китайско-российского военного альянса.



"СП": - А в чем здесь доблесть?



- Тема военного союза с Россией в Китае не очень популярна. Там много говорят о дружбе с Россией. Вот это профильная, даже мейнстримная тема. Все за дружбу и партнерство. Но китайская официальная система немного другая. Там теоретики не сильно оспаривают то, что говорит партия. И действуют в рамках нормативной идеологии. А нормативная китайская теория сводится к тому, что Пекин проводит политику "невступления" в любые союзы. Это официальная линия.



Предположим, Россия предложит все же заключить военный союз. Но тогда, скорее всего, в КНР ответят, что у них политика другая.



Надо понимать, что Янь Сюэтун не является никаким диссидентом. Он - консервативный аналитик. Но исходит из того, что возвышение и усиление Китая без союзников, в том числе - военных, на международной арене невозможно. И считает союз с Россией очень перспективным. Вот почему важно от кого исходил вопрос президенту РФ.



"СП": - Нужен ли России военный союз с Китаем?



- Все будет зависеть от динамики международных отношений до середины второй половины нынешнего десятилетия. По состоянию на сегодняшний день и Китай, и Россия вполне обходятся тем уровнем - достаточно доверительным! - отношений, которые между ними есть. Обе страны помогают друг другу, консультируют друг друга. Об этом вчера Владимир Владимирович очень подробно рассказал.



Это и военно-техническое сотрудничество, и поддержка друг друга по важным стратегическим интересам, и т. д. Но поскольку у обеих стран много недоброжелателей, то прямое обязательство по защите союзника в случае нападения - достаточно сильное требование. Россия может подвергнуться локальным нападениям. Но и Китай рискует оказаться втянутым в конфликт в Южно-Китайском море или в Тайваньском проливе. Или в конфликт с Индией.



Нынешнего уровня китайской военной мощи вполне достаточно чтобы справиться со всеми перечисленными конфликтами по периметру его границ. Вмешательство вооруженных сил России Пекину в этих случаях не потребуется. Так же, как и для России в случае каких-то провокаций со стороны, например, прибалтийских стран или Украины вмешательство на ее стороне Китая совершенно ни к чему. Он далеко, а потому о таком вмешательстве можно говорить только гипотетически.



КНР и РФ принесут друг другу гораздо больше пользы, оказывая взаимную моральную, политическую поддержку, прикладывая совместные усилия для создания архитектуры безопасности в Евразии. Не с танками и самолетами бросаться на помощь друг другу, а создать такой правовой, политический международный механизм, чтобы просто не было предпосылок для возникновения конфликтов в Евразии. А у третьих сил - не было шансов вмешаться и развязать конфликт.



"СП": - Но динамика международных отношений, как вы сказали, скоро может измениться.



- Сильно влияет на ситуацию американская попытка навязать Китаю гонку вооружений и обещание разместить в Азии ракеты средней и меньшей дальности. Это потребует от Китая и России еще более высокой степени взаимного понимания. Потому что американские ракеты, размещенные либо в Японии, либо в Южной Корее, и якобы нацеленные только на Китай, на самом деле будут также нацелены на российский Дальний Восток и на Сибирь.



Поэтому принятие встречных мер нашими странами не должно порождать взаимного недоверия Пекина и Москвы. Нашим странам придется так координировать свои оборонительные планы, чтобы парирование американской угрозы не создавало отчуждения между Россией и Китаем.



- Мировая обстановка, которая складывается сейчас вокруг России и Китая просто толкает наши страны в объятия друг друга, - отмечает военный эксперт Алексей Леонков. - Потому что основной оппонент обеих - США в своих доктринальных документах называет нас "врагами первого порядка". А RAND Corporation - "старыми заклятыми врагами". Это же не для "красного словца"?!



В то же время, когда американцы исследовали сценарии возможных будущих войн, то самым кошмарным для США и их союзников сценарием было объединение России и Китая в военно-политическом плане. Тогда сильнейшая экономика Китая сольется с военной мощью России. Противостоять этому альянсу у Вашингтона не хватит никаких средств. Об этом американцы четко пишут.



Соединенные Штаты выбрали Китай в свои главные враги. Об этом говорят заявления и Трампа, и представителей тихоокеанского командования американских вооруженных сил. При этом они не забывают в том же духе упоминать и Россию. Но на Россию Штаты натравливают Европу. Мол, пусть Европа сначала купит и разместит у себя их ракеты средней дальности. А Америка, когда разберется с Китаем, придет и им поможет.



И когда такого рода речи раздаются из-за океана, лидеры России и Китая понимают, что сопротивляться в одиночку будет тяжелее. К тому же если с началом агрессии против соседа простоять в стороне, то сам, скорее всего, станешь следующей жертвой США.



"СП": - Такое было в истории множество раз.



- В то же время Россия и Китай проводят политику многополярного мира. Пытаются так выстроить экономические отношения с другими странами, чтобы те и не думали о боевых действиях, а развивали собственные экономики. Для этого, в частности, и придуман глобальный проект "Один пояс - один путь", имеющий несколько маршрутов. Страны, расположенные на них, смогут зарабатывать на инфраструктуре. Но США восстали против этого, опасаясь потерять Европу.



Так что борьба идет нешуточная. И если "наезды" Запада на Россию и Китай продолжатся, это приведет к тому, что две страны и в самом деле могут объединить усилия в военной сфере.



"СП": - Давно пора показать "кузькину мать" супостату.



- Обратите внимания на военные учения последних трех лет: "Восток-2018", "Центр-2019" и "Кавказ-2020". Во время этих учений российская сторона принимала на своей территории китайские военные подразделения. И если на учениях "Восток-2018" они участвовали как самостоятельная единица, то во время учений "Центр-2019" и "Кавказ-2020" китайцы выступали уже как единое целое с российскими военнослужащими. Такое происходит, когда нужно отработать слаженность войск. Они работают под одним командованием, на одних картах, взаимодействуют между собой. Это очень тревожный сигнал американцам. Они такого наверняка не ожидали.