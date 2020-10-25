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"Русский медведь" и "китайский дракон" выроют общий окоп?
00:36 26.10.2020

Путин, еще год назад отрицавший вероятность военного союза с Пекином, впервые допустил такую возможность

Сергей Аксенов

Си Цзиньпин призвал модернизировать армию КНР и поскорее превратить ее в вооруженные силы мирового уровня, поскольку "без сильной армии трудно представить себе сильную родину".

По словам китайского лидера, такая армия нужна, чтобы "поддерживать и развивать социализм с китайской спецификой". При этом он подчеркнул, что Китай выступает против стремления к гегемонии и политики силы и никогда не стремился к экспансии.

Растущее значение Китая накануне отметил Владимир Путин. В ходе своего выступления в дискуссионном клубе "Валдай" он указал, что Китай активно идет к позиции супердержавы. Кроме того, Путин допустил возможность создания военного союза России и Китая. Это мгновенно напугало японцев. "Нельзя исключать того, что таким образом, президент России „забрасывает пробный шар" в свете приближающихся в США президентских выборов", отметила "Нихон кэйдзай".

Между тем, совсем недавно, в декабре 2019 года, тот же Путин заявлял, что планов заключения военного союза с КНР у него нет. Что же изменилось за это время?

- Стоит обратить внимание на то, кто задал Путину вопрос о военном союзе России и Китая, - говорит руководитель Центра Азиатско-Тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александр Ломанов. - Это Янь Сюэтун - один из создателей китайской теории международных отношений, профессор влиятельного университета Цинхуа и самое важное - один из немногих китайских международников, который открыто ставил в Китае вопрос о создании китайско-российского военного альянса.

"СП": - А в чем здесь доблесть?

- Тема военного союза с Россией в Китае не очень популярна. Там много говорят о дружбе с Россией. Вот это профильная, даже мейнстримная тема. Все за дружбу и партнерство. Но китайская официальная система немного другая. Там теоретики не сильно оспаривают то, что говорит партия. И действуют в рамках нормативной идеологии. А нормативная китайская теория сводится к тому, что Пекин проводит политику "невступления" в любые союзы. Это официальная линия.

Предположим, Россия предложит все же заключить военный союз. Но тогда, скорее всего, в КНР ответят, что у них политика другая.

Надо понимать, что Янь Сюэтун не является никаким диссидентом. Он - консервативный аналитик. Но исходит из того, что возвышение и усиление Китая без союзников, в том числе - военных, на международной арене невозможно. И считает союз с Россией очень перспективным. Вот почему важно от кого исходил вопрос президенту РФ.

"СП": - Нужен ли России военный союз с Китаем?

- Все будет зависеть от динамики международных отношений до середины второй половины нынешнего десятилетия. По состоянию на сегодняшний день и Китай, и Россия вполне обходятся тем уровнем - достаточно доверительным! - отношений, которые между ними есть. Обе страны помогают друг другу, консультируют друг друга. Об этом вчера Владимир Владимирович очень подробно рассказал.

Это и военно-техническое сотрудничество, и поддержка друг друга по важным стратегическим интересам, и т. д. Но поскольку у обеих стран много недоброжелателей, то прямое обязательство по защите союзника в случае нападения - достаточно сильное требование. Россия может подвергнуться локальным нападениям. Но и Китай рискует оказаться втянутым в конфликт в Южно-Китайском море или в Тайваньском проливе. Или в конфликт с Индией.

Нынешнего уровня китайской военной мощи вполне достаточно чтобы справиться со всеми перечисленными конфликтами по периметру его границ. Вмешательство вооруженных сил России Пекину в этих случаях не потребуется. Так же, как и для России в случае каких-то провокаций со стороны, например, прибалтийских стран или Украины вмешательство на ее стороне Китая совершенно ни к чему. Он далеко, а потому о таком вмешательстве можно говорить только гипотетически.

КНР и РФ принесут друг другу гораздо больше пользы, оказывая взаимную моральную, политическую поддержку, прикладывая совместные усилия для создания архитектуры безопасности в Евразии. Не с танками и самолетами бросаться на помощь друг другу, а создать такой правовой, политический международный механизм, чтобы просто не было предпосылок для возникновения конфликтов в Евразии. А у третьих сил - не было шансов вмешаться и развязать конфликт.

"СП": - Но динамика международных отношений, как вы сказали, скоро может измениться.

- Сильно влияет на ситуацию американская попытка навязать Китаю гонку вооружений и обещание разместить в Азии ракеты средней и меньшей дальности. Это потребует от Китая и России еще более высокой степени взаимного понимания. Потому что американские ракеты, размещенные либо в Японии, либо в Южной Корее, и якобы нацеленные только на Китай, на самом деле будут также нацелены на российский Дальний Восток и на Сибирь.

Поэтому принятие встречных мер нашими странами не должно порождать взаимного недоверия Пекина и Москвы. Нашим странам придется так координировать свои оборонительные планы, чтобы парирование американской угрозы не создавало отчуждения между Россией и Китаем.

- Мировая обстановка, которая складывается сейчас вокруг России и Китая просто толкает наши страны в объятия друг друга, - отмечает военный эксперт Алексей Леонков. - Потому что основной оппонент обеих - США в своих доктринальных документах называет нас "врагами первого порядка". А RAND Corporation - "старыми заклятыми врагами". Это же не для "красного словца"?!

В то же время, когда американцы исследовали сценарии возможных будущих войн, то самым кошмарным для США и их союзников сценарием было объединение России и Китая в военно-политическом плане. Тогда сильнейшая экономика Китая сольется с военной мощью России. Противостоять этому альянсу у Вашингтона не хватит никаких средств. Об этом американцы четко пишут.

Соединенные Штаты выбрали Китай в свои главные враги. Об этом говорят заявления и Трампа, и представителей тихоокеанского командования американских вооруженных сил. При этом они не забывают в том же духе упоминать и Россию. Но на Россию Штаты натравливают Европу. Мол, пусть Европа сначала купит и разместит у себя их ракеты средней дальности. А Америка, когда разберется с Китаем, придет и им поможет.

И когда такого рода речи раздаются из-за океана, лидеры России и Китая понимают, что сопротивляться в одиночку будет тяжелее. К тому же если с началом агрессии против соседа простоять в стороне, то сам, скорее всего, станешь следующей жертвой США.

"СП": - Такое было в истории множество раз.

- В то же время Россия и Китай проводят политику многополярного мира. Пытаются так выстроить экономические отношения с другими странами, чтобы те и не думали о боевых действиях, а развивали собственные экономики. Для этого, в частности, и придуман глобальный проект "Один пояс - один путь", имеющий несколько маршрутов. Страны, расположенные на них, смогут зарабатывать на инфраструктуре. Но США восстали против этого, опасаясь потерять Европу.

Так что борьба идет нешуточная. И если "наезды" Запада на Россию и Китай продолжатся, это приведет к тому, что две страны и в самом деле могут объединить усилия в военной сфере.

"СП": - Давно пора показать "кузькину мать" супостату.

- Обратите внимания на военные учения последних трех лет: "Восток-2018", "Центр-2019" и "Кавказ-2020". Во время этих учений российская сторона принимала на своей территории китайские военные подразделения. И если на учениях "Восток-2018" они участвовали как самостоятельная единица, то во время учений "Центр-2019" и "Кавказ-2020" китайцы выступали уже как единое целое с российскими военнослужащими. Такое происходит, когда нужно отработать слаженность войск. Они работают под одним командованием, на одних картах, взаимодействуют между собой. Это очень тревожный сигнал американцам. Они такого наверняка не ожидали.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1603661760
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