В УзбПарламенте новые сенаторы - Алиханов и Умаров. Президент повелел

01:09 26.10.2020

Бория Алиханова и Наримана Умарова назначили сенаторами, Мурат Камалов стал зампредседателя Сената

Президент Шавкат Мирзиеев 20 октября подписал указ о назначении Бория Алиханова и Наримана Умарова членами Сената Олий Мажлиса Узбекистана, сообщает Газета.uz со ссылкой на УзА.



В связи с этим на очередном заседании Центральной избирательной комиссии было принято решение об исключении Борий Алиханова и Наримона Умарова из списка депутатов Законодательной палаты и регистрации их в качестве членов Сената.



Слева направо: Борий Алиханов, Нариман Умаров, Мурат Камалов



Борий Алиханов с августа 2009 года руководил Экологическим движением Узбекистана, а позже Экологической партией, которая была создана в январе 2019 года. С января 2010 года являлся одним из пяти заместителей спикера Законодительной палаты Олий Мажлиса.



Новым председателем Комитета Сената по судебно-правовым вопросам и противодействию коррупции стал Нариман Умаров. С 2015 года он работал заместителем спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса и председателем политического совета Социал-демократической партии "Адолат".



Тем временем председатель Жокаргы Кенеса Каракалпакстана Мурат Камалов избран заместителем председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана тайным голосованием на восьмом пленарном заседании верхней палаты парламента 21 октября. За избрание Мурата Камалова проголосовало 72 сенатора.