В Уч-Добо опять таджико-кыргызский погран-конфликт. Из-за трубы

08:15 26.10.2020

26 октября 2020, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА

Сюжет: Приграничные конфликты

Конфликт на границе. Для координации действий на место прибыл замглавы ГПС КР



В Баткенскую область для недопущения эскалации конфликта на кыргызско-таджикской границе прибыл первый зампредседателя Погранслужбы Абдикарим Алимбаев. Об этом сообщает пресс-служба ГПС КР.



На границе вновь неспокойно. Пограничники стреляли в воздух

Уточняется, что замглавы ГПС КР будет координировать действия силовых структур. Обстановка в местности Уч-Добо характеризуется как стабильная.



Напомним, накануне на кыргызско-таджикской границе в местности Уч-Добо произошел конфликт. Граждане Таджикистана стали прокладывать трубы на неописанном участке границы. Пограничный наряд КР потребовал прекратить работы, но граждане РТ не подчинились требованиям и вступили в словесную перепалку. Пограничники Кыргызстана вынуждены были произвести предупредительный выстрел в воздух.