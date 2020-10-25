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В Уч-Добо опять таджико-кыргызский погран-конфликт. Из-за трубы
08:15 26.10.2020

26 октября 2020, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА
Сюжет: Приграничные конфликты
Конфликт на границе. Для координации действий на место прибыл замглавы ГПС КР

В Баткенскую область для недопущения эскалации конфликта на кыргызско-таджикской границе прибыл первый зампредседателя Погранслужбы Абдикарим Алимбаев. Об этом сообщает пресс-служба ГПС КР.

На границе вновь неспокойно. Пограничники стреляли в воздух
Уточняется, что замглавы ГПС КР будет координировать действия силовых структур. Обстановка в местности Уч-Добо характеризуется как стабильная.

Напомним, накануне на кыргызско-таджикской границе в местности Уч-Добо произошел конфликт. Граждане Таджикистана стали прокладывать трубы на неописанном участке границы. Пограничный наряд КР потребовал прекратить работы, но граждане РТ не подчинились требованиям и вступили в словесную перепалку. Пограничники Кыргызстана вынуждены были произвести предупредительный выстрел в воздух.

Источник - 24.kg
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