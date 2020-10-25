Тюлеев вновь захватил кресло мэра Бишкека. А ну как, отними по кыргызски

08:21 26.10.2020

26 октября 2020, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА

В мэрии Бишкека заявляют, что и. о. мэра остается Нариман Тюлеев



"Мы, мэрия города Бишкека, официально заявляем, что у нас есть законный исполняющий обязанности мэра столицы - первый вице-мэр Нариман Тюлев", - заявили в пресс-службе столичного муниципалитета.



По ее данным, его на законных основаниях назначил экс-мэр Азиз Суракматов, чья отставка была принята и. о. президента КР премьер-министром КР Садыром Жапаровым 21 октября 2020 года.



Согласно статье 24 Закона КР "О статусе столицы", в случае досрочного освобождения мэра города от должности премьер-министр КР может назначить исполняющего обязанности мэра и возложить исполнение обязанностей мэра на первого вице-мэра города Бишкека. Отсюда следует, что все действия соблюдены и выполнены в соответствии с действующим законодательством КР. "Столица Кыргызстана находится в правовом поле! Официально фракции Бишкекского городского кенеша СДПК, "Онугуу-Прогресс" и "Республика - Ата Журт" не поддерживали и не поддерживают самоназванных кандидатов на пост и. о. мэра Бишкека", - подчеркнули в мэрии.



мэрии Бишкека

Фото мэрии Бишкека. Распоряжение

При этом в мэрии напомнили, что эпидемиологическая ситуация в стране, столице усложняется. Правовой вакуум вокруг управления городом невозможно разрешить до избрания мэра новым составом горкенеша. Сейчас нужно решать текущие задачи, обеспечивать жизнедеятельность города.



"На носу завершение года, необходимо скорректировать бюджет 2020 года и утверждать бюджет на 2021 год, строить планы как минимум на первый квартал 2021 года. Надо забыть о политике и личных интересах и просто работать. И. о мэра Нариман Тюлеев возвращается ради стабильности в городе Бишкеке. Однако давление и попытки захвата не прекращаются, несмотря на широкое возмущение общественности. Кандидат на пост, не обладая уважением к законам республики, проводит пресс-конференции и заявляет, что вопрос назначения и. о. мэра уже решен", - отметили в мэрии.



При этом в муниципалитете отметили, что и. о. мэра можно назначить, если предыдущий был освобожден по отрицательным мотивам по инициативе городского парламента. В остальных случаях проводятся выборы мэра. И до проведения выборов его обязанности исполняет первый вице-мэр.



"Законом же определена дата выборов в горкенеш - апрель 2021 года, то есть через полгода. А до того момента какое-либо назначение со стороны будет грубейшим нарушением законодательства Кыргызстана. Претенденты! Идите на выборы и докажите, что вы любите и уважаете горожан и столицу нашего Кыргызстана!" - заключили в мэрии.