Банда неустановленных (пока) басмачей штурмует Бишкекскую мэрию

09:05 26.10.2020

26 октября 2020, Бишкек - 24.kg, Руслан ХАРИЗОВ

Сюжет: Беспорядки после выборов

Неизвестные пытаются пробиться в здание мэрии Бишкека



Неизвестные пытаются пробиться в здание мэрии Бишкека. Их сдерживают сотрудники милиции.



Около 100 человек собрались возле столичного муниципалитета. Они требуют, чтобы Нариман Тюлеев покинул должность главы города.



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Фото 24.kg. Группа людей пытается прорваться в мэрию

"Нариман, если ты сейчас не выйдешь, мы сами зайдем. Нам нужна молодежь", - выкрикивает один из мужчин.



Отметим, что исполняющий обязанности президента премьер-министр Садыр Жапаров принял отставку Азиза Суракматова. Пост главы столицы пока вакантен. Однако на него претендуют неизвестные, называющие себя сторонниками Садыра Жапарова. Среди прочих некий Торохан Жунусбеков.



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Сегодня в Сети появилась аудиозапись, где брат и. о. главы государства уговаривает предположительно Торохана Жунусбекова не нарушать закон и не захватывать мэрию.



Нариман Тюлеев покинул должность исполняющего обязанности мэра Бишкека.



Ранее Азиз Суракматов подал в отставку. До этого он назначил на пост первого вице-мэра экс-градоначальника Наримана Тюлеева. По закону он должен исполнять обязанности мэра до выборов нового.



Мэра Бишкека избирает городской кенеш. Кандидатуры могут выдвигать фракции и коалиция большинства, а также премьер-министр.



Отметим, что выборы градоначальника пока не будут проводиться, потому что за полгода до окончания срока полномочий городского кенеша они не назначаются. Такая норма предусмотрена в Законе "О статусе столицы". БГК должен быть переизбран в апреле 2021 года.