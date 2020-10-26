В Минске разогнали и распинали "Народный ультиматум" "президента Светы"

10:04 26.10.2020

В Минске в отношении мирных демонстрантов силовики применили спецсредства - светошумовые гранаты и резиновые пули. В разных городах Беларуси задержано более 100 человек, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.



В МВД заявили, что спецсредства были применены после того, как протестующие попытались нападать на сотрудников правоохранительных органов, однако эту информацию опровергают видеокадры с места события.



Протестующих жестко задерживали в Минске, Гродно и других городах. Вечером правозащитники установили имена 117 задержанных во время акций протеста. Около 30 человек задержано в Минске, остальные - в Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве, Бобруйске, Борисове, Жабинке, Жодино, Лиде, Ляховичах, Новополоцке, Пинске, Речице.

Это был уже одиннадцатый марш сторонников перемен после президентских выборов 9 августа. По оценкам журналистов, постоянно освещающих воскресные акции, он стал самым многочисленным за последние полтора месяца - в пиковые моменты число демонстрантов приближалось к 200 тысячам. Кроме того, это был один из самых "громких" маршей: многие его участники пришли со свистками и "гуделками", металлической посудой, пластиковыми бутылками, в которых звенели разные предметы.



Марш назывался "Народный ультиматум" в связи с ультиматумом, который выдвинула 13 октября белорусским властям экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская. Основные требования - отставка Александра Лукашенко, прекращение насилия и освобождение политзаключенных. Если до 25 октября эти требования не будут выполнены, "вся страна мирно выйдет на улицы с Народным ультиматумом".