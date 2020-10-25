"Аль-Каида" не приходит одна. Афганистан медленно, но верно превращается в Халифат, - С.Строкань

10:54 26.10.2020

Международные террористы закрепляются в Афганистане



"Коммерсантъ" от 25.10.2020,

Афганские силы безопасности сообщили о ликвидации одного из лидеров запрещенной в РФ международной террористической организации "Аль-Каида" Абу Мохсена аль-Масри, также руководившего деятельностью "Аль-Каиды" в Пакистане, Индии и других странах региона. Записав в свой актив уничтожение террориста, занесенного ФБР в список самых разыскиваемых преступников, афганские силовики пропустили удар от другой террористической организации - "Исламское государство" (также запрещена в РФ), взявшей на себя ответственность за новый крупный теракт в Кабуле. В преддверии анонсированного президентом США Дональдом Трампом завершения вывода американского контингента из Афганистана террористические организации рассматривают эту страну как один из будущих ключевых плацдармов для своей деятельности.



О ликвидации в центральной афганской провинции Газни одного из лидеров международной террористической организации "Аль-Каида" Абу Мохсена аль-Масри заявило в ночь на воскресенье Национальное управление безопасности Афганистана. В сообщении, размещенном в Тwitter, не содержится подробностей того, как и когда проводилась операция по уничтожению Абу Мохсена аль-Масри, также известного как Хусам Абдель Рауф.



Более развернутый комментарий дал директор Национального антитеррористического центра США Крис Миллер. "Его устранение стало серьезным ударом для организации, которая продолжает нести стратегические потери благодаря усилиям США и их союзников",- отметил господин Миллер, по мнению которого, потеря "Аль-Каидой" Абу Мохсена аль-Масри "указывает на ее снижающуюся эффективность".



В свою очередь, источник Национального управления безопасности Афганистана, пожелавший остаться неизвестным, сообщил агентству AFP, что ликвидированный лидер "Аль-Каиды" "поддерживал контакты с талибами". В связи с этим пакистанский эксперт Рахимулла Юсуфзай, который в свое время брал интервью у "террориста номер один", основателя "Аль-Каиды" Осамы бен Ладена, призвал не спешить делать вывод о том, что дни этой организации сочтены. "Этот случай служит иллюстрацией того, что людей "Аль-Каиды" в самом деле стало меньше, но они все еще существуют",- отметил Рахимулла Юсуфзай.



Записав в свой актив уничтожение террориста, занесенного ФБР в список самых разыскиваемых международных преступников, афганские силовики, впрочем, в тот же день пропустили удар от другой террористической организации - "Исламское государство".

В субботу ИГ взяла на себя ответственность за новый крупный теракт в Кабуле, в результате которого по меньшей мере 29 человек погибли, более 70 получили ранения. Инцидент произошел у входа в одно из учебных заведения на западе афганской столицы, где террорист-смертник, которого пыталась остановить охрана, привел в действие взрывное устройство.



На фоне террористической активности "Аль-Каиды" и "Исламского государства", продолжающих свою деятельность в Афганистане наряду с боевиками движения "Талибан" (запрещено в РФ), остается неясным, будет ли выполнено обещание президента США Дональда Трампа завершить вывод американского контингента из страны к Рождеству 25 декабря.



"Мы стремимся к стабильности и безопасности в Афганистане. С этой целью мы уже снизили наше присутствие в Афганистане. Мы вместе пришли в Афганистан и вместе уйдем. Но НАТО может в ближайшие месяцы столкнуться с дилеммой: нам нужно оценить, когда можно уйти, или же остаться из-за угрозы потерять достигнутый успех в борьбе с терроризмом",- заявил генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам заседания глав Минобороны НАТО.



"Уничтожение одного из ключевых эмиссаров "Аль-Каиды" на индийском субконтиненте Абу Мохсена аль-Масри стало крупным успехом афганской разведки. Весьма символично, что ликвидация регионального лидера "Аль-Каиды" произошла в провинции Газни, где в последние месяцы развернули особенно бурную активность боевики "Талибана". В августе талибы предпринимали ожесточенные попытки захватить город Газни, в том числе используя резервы из числа пакистанских боевиков.



Уничтожение аль-Масри дает основания говорить, что "Талибан" и "Аль-Каида" продолжают совместные операции в Газни, очевидно, не без поддержки пакистанских спецслужб",- по просьбе "Ъ" комментирует ситуацию руководитель Центра изучения афганской политики Андрей Серенко.



Эксперт обращает внимание на то, что талибы до сих пор так и не сдержали своего обещания разорвать связи с "Аль-Каидой", на чем настаивал Вашингтон, договариваясь об условиях афганского урегулирования после вывода контингента США.



В то же время в связи с терактом, совершенным смертником "Исламского государства" в шиитском районе Кабула Дашти-Барчи, господин Серенко обращает внимание на то, что по своему почерку он ничем не отличается от других атак, совершаемых под брендом ИГ в афганской столице.



"Как давно установили афганские спецслужбы, на самом деле за всеми такими терактами стоит сеть террористическая сеть "Хаккани", тесно связанная с Межведомственной разведкой Пакистана. Хорошо известно, что сеть "Хаккани" успешно действует одновременно как под флагом движения "Талибан", так и под лейблом ИГ. На самом деле нападениями занимаются одни и те же группы",- продолжает господин Серенко.



Как Кабул и талибы договаривались о мире в Афганистане

По оценкам афганских экспертов, в преддверии возможного вывода сил США из Афганистана пакистанские спецслужбы активизировали попытки усилить оба террористических бренда - "Талибан" и ИГ. В связи с этим непримиримая часть джихадистов "Талибана" может со временем перейти под флаг ИГ, в то время как сеть "Хаккани" сохранит функции центра управления крупными терактами в Кабуле и других городах Афганистана.



"Формально между талибами и "Аль-Каидой", с одной стороны, и ИГ, с другой, происходит жесткая конкуренция на публичном уровне. Однако есть веские основания полагать, что между этими брендами все же происходит координация действий - благодаря усилиям все той же сети "Хаккани". Эту сеть пакистанская разведка продолжает использовать для ведения гибридной войны против правительства Афганистана",- резюмирует эксперт.



Сергей Строкань