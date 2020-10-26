Почему молчит Садыр Жапаров, которого шантажируют сторонники? - Б.Осмоналиева

11:02 26.10.2020

26 октября 2020, Бишкек - Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Сюжет: Беспорядки после выборов



За пост мэра столицы Кыргызстана продолжается настоящая битва. В ней участвует кто угодно, только не топ-менеджмент.



Экс-мэра Бишкека Азиза Суракматова практически вынудили уйти с должности новые власти. Вернувшемуся в муниципалитет Нариману Тюлееву не дает приступить к обязанностям толпа, которая как на работу ходит к мэрии и устраивает несанкционированные митинги.



В "Белом доме" хранят гробовое молчание, предпочитая делать вид, что не видят уличного беспредела.



Горожане считают, что столицу страны ждет незавидная судьба. Потому что мэром хотят стать все, кроме грамотных и образованных управленцев.



Некто Торохан Жунусбеков несколько дней кошмарил сотрудников аппарата муниципалитета. Сторонник исполняющего обязанности президента премьер-министра Садыра Жапарова искренне полагает, что заслужил кресло начальника.



ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ

Как делят кресло мэра Бишкека самозванцы, а брат Садыра Жапарова останавливает

Его не смущает, что он понятия не имеет, что означает аббревиатура БАРУ. Нет у него азов о дефиците и профиците городского бюджета.



Торахан Жунусбеков практически манипулирует Садыром Жапаровым. Последний не в состоянии призвать к порядку и дисциплине своих поклонников. Очевидно, что ситуация вышла из-под контроля и. о. главы государства. Иначе как назвать, что уже вторую неделю мэрия, как проходной двор, где бродят самозванцы.



Теперь у Торохана Жунусбекова появился конкурент. Другой активист Асхат Осмонов пошел еще дальше.



В своем видеообращении к Садыру Жапарову он тоже потребовал назначить его на должность столичного мэра.



Асхат Осмонов припомнил Садыру Жапарову многое. То, как "топил" за него, когда тот находился в заключении, как поддерживал, участвуя в митингах за свободу политзаключенного.



Асхат Осмонов честно заявил, что ранее Садыр Жапаров в награду обещал ему дать высокую должность после событий 5-6 октября, которые закончились массовыми беспорядками.



"Я терпеливо ждал, не беспокоил вас. Надеялся на то, что вы выполните данное мне обещание. Но, как я понял, нужно самому начать требовать, иначе нельзя в наше время", - говорит Асхат Осмонов в своем видеообращении.



Молодой человек по сути ставит Садыру Жапарову ультиматум. Он так и говорит: "Чем я хуже Суракматова, я тоже строитель, но только я могу обеспечить процветание города".



Ни Торохан Жунусбеков, ни Асхат Осмонов вообще не рассматривают юридическую составляющую. Правовые нормы они, видимо, не знают. Но быть сторонником того или иного политика вовсе не означает, что можно требовать должности.



Наличия протестного хайпа в соцсетях и молодого задора явно недостаточно для того, чтобы претендовать на должность градоначальника.



Садыр Жапаров, возложивший на себя обязанности лидера страны, обязан навести порядок и дать городу полноценно функционировать под управлением опытного и грамотного менеджера. Хаос надо прекращать.



Асхат Осмонов, который, по его же словам, активно участвовал в событиях 5-6 октября, заявил, что единственной целью тех событий была люстрация.



"Я, как представитель партии "Чон казат", активно участвовал и был модератором. Мы не хотели допустить старых чиновников. Когда уже пришла новая власть, мы сказали, пожалуйста, работайте. Но сейчас образовался кадровый кризис, и теперь я вынужден требовать от Садара Жапарова назначить меня мэром, и я справлюсь", - заявляет Асхат Осмонов.



Это не просто шантаж, это хамство.



Торохан Жунусбеков или Асхат Осмонов при страусиной позиции властей страны, вполне возможно, натиском физической силы и политического шантажа могут занять кресло мэра Бишкека.



Но осознает ли Садыр Жапаров, что в конечном итоге за провалы в управлении городом-миллионником ответственность будут нести не эти ребята-самозванцы, а он, как глава государства?



ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ

Мэром Бишкека хочет стать организатор антитюлеевской акции Торохан Жунусбеков

Что такое Бишкек сегодня. Это вторая волна коронавируса, это резкий спад всех экономических показателей после вынужденного карантина и закрытия всего и вся во время первой волны COVID-19, это ОЗП, период маловодья в Токтогулке, это резко подскочившие цены на продукты питания, это дырявый бюджет столицы, это возросшая безработица. Как Асхат Осмонов намерен решать эти проблемы, не имея мало-мальского опыта?



Должность мэра - это сложный и ответственный участок, там недостаточно махать шашкой и метать революционные булыжники. Нужны опыт, обкатанные методы хозяйствования, знание проблем города не понаслышке, эффект управленца давно и прочно завоевавшего признание самих горожан.



Асхат Осмонов и другие лидеры бунтующих группировок должны четко осознавать степень нависшей угрозы в виде надвигающегося финансового кризиса в первую очередь.



Необходимо уже сейчас требовать от налоговиков выполнения октябрьского плана по налоговым сборам. Собирать деньги. Тут одними митингами, революционными лозунгами ничего не удастся решить, а вот усугубить ситуацию вполне можно.



По расчетам экономистов, уже сейчас необходимо заложить финансовую подушку в размере 250-280 миллионов сомов, чтобы в случае тяжелой ситуации попытаться выйти из кризиса с минимальными потерями. Имеют ли представление об этом жаждущие власти молодые активисты? Есть у Асхата Осмонова кризис-программа? Вряд ли. Иначе он давно бы ее озвучил.



В социальных сетях тем временем распространяется аудиозапись разговора нескольких мужчин, которые делят кресло мэра Бишкека. По данным пользователей, мужчина, уговаривающий неизвестных собеседников не нарушать закон, это брат исполняющего обязанности президента премьер-министра Садыра Жапарова Доолот Жапаров. На записи слышно, как Доолот Жапаров говорит, что если кто-то из желающих занять кресло мэра придет на должность самостоятельно, на него могут подать в суд. Но ни Садыра Жапарова, ни его брата, похоже, "революционеры" слушать не намерены.