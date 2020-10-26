Эрдоган угрожает Европе мусульманами, - А.Нечаев

11:07 26.10.2020

Эрдоган посоветовал Макрону лечить психику, а Вашингтону – ввести санкции против Турции



25 октября 2020, Алексей Нечаев

В последние дни президент Турции сделал ряд резких заявлений. Досталось и Макрону с его идеей "просвещенного ислама", которому Эрдоган посоветовал лечить психику, и немцам, устроившим обыски в мечети. Турецкий лидер называет себя защитником мусульман и грозит Европе распадом за ее отношение к приверженцам ислама. В ЕС угрозу понимают и открыто называют действия Эрдогана "разжигающими ненависть".



"Макрон нуждается в лечении своей психики", – заявил накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Так он прокомментировал намерение своего коллеги Эммануэля Макрона организовать во Франции структуру, которая позволит создать "просвещенный ислам". По мнению самого Макрона, ислам в республике необходимо освободить от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей, что позволит избежать радикализации местной молодежи.



Однако Эрдоган видит в этом "открытие фронта против мусульман". "Что не так у Макрона с исламом и мусульманами? То, что глава государства так относится к миллионам мусульман в своей стране – это в первую очередь потеря контроля над разумом", – отметил турецкий лидер. По его словам, всякая враждебность исламу в Европе враждебна и туркам, потому что для жителей западных стран "мусульманин – это турок, а турок – мусульманин".



Кроме того, Эрдоган осудил недавние действия немецкой полиции в одной из мечетей Берлина. В ходе проведения обысков 150 силовиков в масках и ботинках прошлись по молитвенным коврам во время утреннего намаза. "Совершая такие нападки на права мусульман, которые являются гражданами стран Европы, европейский фашизм перешел в новую фазу. Если они не избавятся от этого как можно быстрее, то такая болезнь разрушит Европу изнутри", – приводит слова Эрдогана РИА Новости.



И если Берлин пока игнорирует заявления турецкого лидера, а Брюссель дипломатично призывает Эрдогана "остановить опасную спираль конфронтации", то Париж практически сразу отозвал своего посла из Анкары, назвал оскорбления в адрес Макрона недопустимыми и потребовал от Эрдогана "изменить его политический курс, поскольку он опасен во всех отношениях".



Позже за Макрона вступился министр иностранных дел Франции. Осудив заявление турецкого президента, Жан-Ив Ле Дриан напомнил, что Анкара не отреагировала на недавнее убийство французского учителя Самюэля Пати этническим чеченцем Абдуллахом Анзоровым. И больше того – власти Турции начали "ненавистническую и клеветническую кампанию против Франции" с целью "разжигать ненависть против нас и среди нас".



Таким образом, отношения Франции и Турции "магистрально испорчены", считает глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. По его словам, "Эрдоган ведет рискованную игру" и не первый раз персонально нападает на Макрона. Он то ставит ему диагноз в виде "смерти мозга", обыгрывая известную фразу Макрона о НАТО, то советует ему заняться психическим здоровьем. "Поэтому реакция Парижа в виде отзыва посла логична", – отмечает Пушков.

По мнению сенатора, президент Турции ведет себя таким образом не только из-за того, что "ощущает свою силу", но и из-за того, что "ощущает слабость или отсутствие противодействия со стороны других игроков". "Но тактика одновременного обострения на многих фронтах в конечном счете еще никому не приносила успеха. Идя по этому пути, Эрдоган рискует утратить баланс между нужной в политике решительностью и безудержным авантюризмом", – предполагает политик.



Между тем эксперт клуба "Валдай", профессор СПбГУ Станислав Ткаченко счел заявление Эрдогана в адрес Макрона "катастрофой дипломатии и поражением Турции". "Это говорит о том, что он чувствует себя неуверенно и теряет терпение. Возможно, он теряет веру в то, что у Турции все удачно сложится в Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе. В противном случае он бы помалкивал или ограничивался бы короткими общими фразами", – сказал Ткаченко газете ВЗГЛЯД.



В то же время эксперты отмечают, что за последние годы Эрдоган успел поссориться не только с Францией и США, но даже с Германией и Китаем, чего нельзя сказать об отношениях президента Турции с лидерами России и Британии. "Интересно, что на заседании форума "Валдай" президент Путин комплементарно высказался в отношении Эрдогана, назвав турецкого коллегу гибким человеком, с которым можно договориться. Скорее всего, у Москвы есть уверенность в том, что несмотря на зигзаги во внешней политике, Турция остается ответственным игроком, который не выходит за рамки того, что может себе позволить государство, считающее себя партнером России", – пояснил политолог.



При этом Турции из-за членства в НАТО многое сходит с рук. "Явное диссидентство Эрдогана не сказывается на статусе Анкары в альянсе. Даже закупка систем ПВО С-400, несмотря на все угрозы со стороны Вашингтона, до сих пор не привела к санкциям", – констатирует Ткаченко.



"Турция вмешивается в конфликты в Сирии, Ливии, Карабахе, грозит Европе беженцами, в одностороннем порядке меняет статус Восточного Средиземноморья, осуществляет экономическую деятельность в чужих территориальных водах, но международное сообщество это принимает", – сказал газете ВЗГЛЯД гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.



"Оскорбляя Макрона, Эрдоган стремится выступить как защитник всех мусульман. Он все больше уходит от светского наследия Ататюрка и ведет борьбу с Саудовской Аравией за влияние как минимум на суннитскую часть исламского мира. Потому его слова – это сигнал не Макрону и не Франции, а провокационный сигнал всем мусульманам о том, что он не позволит западным политикам извращать или критиковать религию", – пояснил политолог. К слову, в некоторых странах Ближнего Востока уже начали бойкотировать французские товары.



Что касается нежелания Турции ссориться с Лондоном – эксперты указывают на то, что Британия после Brexit пока не сформулировала новую концепцию внешней политики, потому Анкара не считает нужным конфликтовать с Туманным Альбионом. Кроме того, недавно британскую разведку MI-6 возглавил Ричард Мур – профессиональный разведчик и дипломат, который связан с Турцией годами службы (в том числе – в качестве посла Британии в Анкаре) и хорошими личными отношениями с Эрдоганом.



"Президент Турции – эмоциональный человек, для которого важны не только национальные интересы, но и личные обстоятельства.



Например, СМИ часто пишут о том, что у британского премьера Бориса Джонсона есть турецкие корни. Возможно, у турецкого лидера на этом фоне возникла некая симпатия к Лондону. А вот Макрон, с точки зрения Эрдогана – это мальчик из пробирки и политик другого поколения, который не может учить президента Турции жизни", – объясняет Кортунов.



Вместе с тем на нынешнем этапе развития международных отношений Анкара крайне заинтересована в сохранении партнерских отношений с Москвой, полагают эксперты. Очередным свидетельством этого является воскресное заявление Эрдогана о том, что Турция не откажется от С-400 по требованию США, потому что она "не племенное государство". Также сюда можно отнести достаточно хамский призыв Эрдогана к Вашингтону "не опоздать с введением санкций" против Анкары.



"Нас очень многое связывает – это энергетика и бизнес, Сирия, Ливия, Южный Кавказ, экспорт вооружений. Для Эрдогана Путин гораздо важнее Макрона, потому здесь мы видим сдержанность в оценках и заявлениях, хотя и разногласий у нас немало. Но Эрдоган – опытный политик, потому он прекрасно знает, с кем можно ссориться, а с кем – нельзя", – резюмировал Кортунов.