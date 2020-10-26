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Жапаров обещает в декабре оставить все посты. Чтобы чистеньким поучаствовать в выборах
12:30 26.10.2020

Жазгуль МАСАЛИЕВА

Садыр Жапаров уйдет в отставку: намерен баллотироваться в президенты

Премьер-министр Садыр Жапаров будет участвовать в президентских выборах. Об этом он сообщил во время рабочей поездки в Кочкорский район.

По его словам, он сложит полномочия исполняющего обязанности главы государства в начале декабря, чтобы принять участие в президентских выборах.

"Я пойду на выборы наравне с другими. Если выберут меня, буду президентом, если нет, то нет", - сказал Садыр Жапаров.

Ранее ЦИК назначила досрочные президентские выборы на 10 января 2021 года. Это решение не оспаривается. Однако другое решение избирательной комиссии о проведении повторных парламенских выборов вызвало споры. Суд отменил его.

Напомним, что принятым Жогорку Кенешем законом предусматривается приостановлениe действий статей 38 и 63 конституционного Закона "О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша", которыми регламентирован порядок проведения повторных выборов депутатов парламента до окончания конституционной реформы. Сроки проведения выборов назначат после нее в соответствии с законодательством, но не позднее 1 июня 2021-го.

Указанный закон вступает в силу с момента официального опубликования и действует до завершения конституционной реформы.

И. о. президента премьер-министр Садыр Жапаров сначала заявил, что выборы депутатов Жогорку Кенеша пройдут до марта 2021 года. Затем заявил, что парламентские выборы не состоятся в первом полугодии 2021-го.

Источник - 24.kg
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