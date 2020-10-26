Жапаров обещает в декабре оставить все посты. Чтобы чистеньким поучаствовать в выборах

12:30 26.10.2020

Жазгуль МАСАЛИЕВА



Садыр Жапаров уйдет в отставку: намерен баллотироваться в президенты



Премьер-министр Садыр Жапаров будет участвовать в президентских выборах. Об этом он сообщил во время рабочей поездки в Кочкорский район.



По его словам, он сложит полномочия исполняющего обязанности главы государства в начале декабря, чтобы принять участие в президентских выборах.



"Я пойду на выборы наравне с другими. Если выберут меня, буду президентом, если нет, то нет", - сказал Садыр Жапаров.



Ранее ЦИК назначила досрочные президентские выборы на 10 января 2021 года. Это решение не оспаривается. Однако другое решение избирательной комиссии о проведении повторных парламенских выборов вызвало споры. Суд отменил его.



Напомним, что принятым Жогорку Кенешем законом предусматривается приостановлениe действий статей 38 и 63 конституционного Закона "О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша", которыми регламентирован порядок проведения повторных выборов депутатов парламента до окончания конституционной реформы. Сроки проведения выборов назначат после нее в соответствии с законодательством, но не позднее 1 июня 2021-го.



Указанный закон вступает в силу с момента официального опубликования и действует до завершения конституционной реформы.



И. о. президента премьер-министр Садыр Жапаров сначала заявил, что выборы депутатов Жогорку Кенеша пройдут до марта 2021 года. Затем заявил, что парламентские выборы не состоятся в первом полугодии 2021-го.