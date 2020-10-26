Экс-кыр-през Атамбаев объявил голодовку в СИЗО. Дежавю...

14:53 26.10.2020

Атамбаева перевели в СИЗО-1. Он объявил голодовку, - адвокат



"Сводка" (АКИpress) – Бывший президент Алмазбек Атамбаев переведен в СИЗО-1, сообщил 26 октября АКИpress его адвокат Замир Жоошев.



Ранее Атамбаев содержался в СИЗО ГКНБ.



Как рассказал его адвокат, теперь Атамбаев содержится в подвальном помещении СИЗО-1, где раньше, по данным Жоошева, находились приговоренные к смертной казни.



"До этого в камере давно никто не находился и в ней только сегодня включили отопление. Канализация не работает, двери в камеру постоянно открыты", - отметил адвокат.



По его словам, Атамбаев в знак протеста объявил голодовку.