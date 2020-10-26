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Экс-кыр-през Атамбаев объявил голодовку в СИЗО. Дежавю...
14:53 26.10.2020

Атамбаева перевели в СИЗО-1. Он объявил голодовку, - адвокат

"Сводка" (АКИpress) – Бывший президент Алмазбек Атамбаев переведен в СИЗО-1, сообщил 26 октября АКИpress его адвокат Замир Жоошев.

Ранее Атамбаев содержался в СИЗО ГКНБ.

Как рассказал его адвокат, теперь Атамбаев содержится в подвальном помещении СИЗО-1, где раньше, по данным Жоошева, находились приговоренные к смертной казни.

"До этого в камере давно никто не находился и в ней только сегодня включили отопление. Канализация не работает, двери в камеру постоянно открыты", - отметил адвокат.

По его словам, Атамбаев в знак протеста объявил голодовку.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - svodka.akipress.org
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