 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 26.10.2020
15:01  Профессор деколониального феминизма Мадина Тлостанова сочинила труд - "Деколониальность бытия, знания и ощущения"
14:57  Казахи и курды массово дерутся на.. юге России (видео)
14:53  Экс-кыр-през Атамбаев объявил голодовку в СИЗО. Дежавю...
12:30  Жапаров обещает в декабре оставить все посты. Чтобы чистеньким поучаствовать в выборах
11:07  Эрдоган угрожает Европе мусульманами, - А.Нечаев
11:04  АрмАрмия, похоже, отбила АзерНаступление на Лачин. "Коридор" устоял
11:02  Почему молчит Садыр Жапаров, которого шантажируют сторонники? - Б.Осмоналиева

11:01  Новый друг. И учитель? Что стоит за стремительным сближением Украины и Турции, - Ю.Ткачев
10:54  "Аль-Каида" не приходит одна. Афганистан медленно, но верно превращается в Халифат, - С.Строкань
10:04  В Минске разогнали и распинали "Народный ультиматум" "президента Светы"
09:42  Между национализмом и криминалом. Кого привела к власти революция в Киргизии, - Темур Умаров
09:22  В Карабахе пахнет кровью и газом. Это опасно большим взрывом, - Е.Пустовойтова
09:05  Банда неустановленных (пока) басмачей штурмует Бишкекскую мэрию
08:21  Тюлеев вновь захватил кресло мэра Бишкека. А ну как, отними по кыргызски
08:20  Тюлеев вновь захватил кресло мэра Бишкека. А ну как, отними по кыргызски
08:15  В Уч-Добо опять таджико-кыргызский погран-конфликт. Из-за трубы
03:30  Нужен ли Казахстану бренд "Астана" и стоит ли тратить на него десятки миллиардов тенге?
01:09  В УзбПарламенте новые сенаторы - Алиханов и Умаров. Президент повелел
00:40  Ф.Лукьянов: "Не все постсоветские страны докажут государственную состоятельность"
00:36  "Русский медведь" и "китайский дракон" выроют общий окоп?
00:33  Что на самом деле происходит в Нагорном Карабахе, - А.Ситников
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Казахстан   | 
Казахи и курды массово дерутся на.. юге России (видео)
14:57 26.10.2020

Конфликт на саратовском призывном пункте привел к массовой драке

В Дергачевском районе Саратовской области вспыхнул массовый конфликт.

По данным ИА "Взгляд-инфо", началом разногласий стали события, произошедшие в районном центре в понедельник, 19 октября.

Как сообщил источник агентства, на призывном пункте, во время проводов местного жителя в армию, произошла драка – "компактно проживающие в районе сторонники Абдуллы Оджалана избили выходца из Казахстана".

Вчера в селе Тимонино стороны продолжили выяснять отношения – произошла драка с участием, по разным оценкам, от 100 до 150 человек. В населенный пункт прибыли отряды ОМОНа и полиции.

Информацию о конфликте нашему агентству подтвердил министр по делам территориальных образований области Сергей Зюзин.

"Насколько я знаю, там был конфликт на бытовой почве. Остальные подробности могут дать только в полиции", – сообщил он.



В свою очередь, председатель региональной национально-культурной автономии казахов Саратовской области Айдос Арстанов сообщил следующее: "По нашей информации, курдские представители избили парня на призывном пункте. Остановили конфликт только сотрудники полиции".

Глава Дергачевского района Сергей Мурзаков в беседе с журналистом был краток: "Без комментариев. Я не буду никаких комментариев давать".

Виталий Власов, руководитель Демьясского МО, на территории которого происходили события, сообщил журналистам, что не владеет информацией о конфликте.

Президент "Ассоциации Поволжских Казахов" Владимир Ташпеков признался, что приболел, поэтому, по его словам, еще не в курсе истории.

В пресс-службе саратовского ГУ МВД сообщили, что органы правопорядка оперативно отреагировали на ситуацию.

"Сотрудниками полиции конфликт между жителями Дергачевского района был пресечен. В результате оперативно принятых мер нарушений общественного порядка не допущено. Пострадавших среди участников конфликта нет. В настоящее время по данному факту проводится проверка", - рассказала ИА "Взгляд-инфо" официальный представитель областной полиции Анастасия Захарова.

Материал подготовил Алексей Кошелев

Источник - Новости Саратова "Взгляд-инфо"
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1603713420
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы обеспокоены проблемами сельских территорий
- Премьер-Министр РК А. Мамин и послы ЕС обсудили сотрудничество в восстановлении экономики
- Премьер-Министр РК А. Мамин провел заседание Комиссии по цифровизации
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 октября 2020 года №672
- 25 октября Казахстан отмечает – точнее, отмечал бы – День Республики
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 октября 2020 года №680
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 октября 2020 года №681
- Государственный секретарь Крымбек Кушербаев с рабочим визитом посетил Туркестанскую область
- Выборы в Казахстане и сценарии Беларуси и Кыргызстана: что общего?
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  