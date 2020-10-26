Казахи и курды массово дерутся на.. юге России (видео)

14:57 26.10.2020

Конфликт на саратовском призывном пункте привел к массовой драке



В Дергачевском районе Саратовской области вспыхнул массовый конфликт.



По данным ИА "Взгляд-инфо", началом разногласий стали события, произошедшие в районном центре в понедельник, 19 октября.



Как сообщил источник агентства, на призывном пункте, во время проводов местного жителя в армию, произошла драка – "компактно проживающие в районе сторонники Абдуллы Оджалана избили выходца из Казахстана".



Вчера в селе Тимонино стороны продолжили выяснять отношения – произошла драка с участием, по разным оценкам, от 100 до 150 человек. В населенный пункт прибыли отряды ОМОНа и полиции.



Информацию о конфликте нашему агентству подтвердил министр по делам территориальных образований области Сергей Зюзин.



"Насколько я знаю, там был конфликт на бытовой почве. Остальные подробности могут дать только в полиции", – сообщил он.







В свою очередь, председатель региональной национально-культурной автономии казахов Саратовской области Айдос Арстанов сообщил следующее: "По нашей информации, курдские представители избили парня на призывном пункте. Остановили конфликт только сотрудники полиции".



Глава Дергачевского района Сергей Мурзаков в беседе с журналистом был краток: "Без комментариев. Я не буду никаких комментариев давать".



Виталий Власов, руководитель Демьясского МО, на территории которого происходили события, сообщил журналистам, что не владеет информацией о конфликте.



Президент "Ассоциации Поволжских Казахов" Владимир Ташпеков признался, что приболел, поэтому, по его словам, еще не в курсе истории.



В пресс-службе саратовского ГУ МВД сообщили, что органы правопорядка оперативно отреагировали на ситуацию.



"Сотрудниками полиции конфликт между жителями Дергачевского района был пресечен. В результате оперативно принятых мер нарушений общественного порядка не допущено. Пострадавших среди участников конфликта нет. В настоящее время по данному факту проводится проверка", - рассказала ИА "Взгляд-инфо" официальный представитель областной полиции Анастасия Захарова.



Материал подготовил Алексей Кошелев