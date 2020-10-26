Профессор деколониального феминизма Мадина Тлостанова сочинила труд - "Деколониальность бытия, знания и ощущения"

15:01 26.10.2020

Что такое деколониальность на территории постсоветской Центральной Азии?



Центр современной культуры "Целинный" запускает издательскую программу



Мадина Тлостанова



Деятельность издательской программы Центра современной культуры "Целинный" сосредоточена вокруг исследовательских проектов, направленных на изучение текущих процессов в социальных и гуманитарных сферах.



Первым проектом, реализованным в рамках издательской программы Центра, стал сборник статей исследователя Мадины Тлостановой "Деколониальность бытия, знания и ощущения".



"У нас национальная и этническая принадлежность оказываются смешанными сразу с несколькими потоками, развившимися после получения независимости. Это, с одной стороны, возврат к традициям, с другой – модернизация, при этом, модернизация у нас рассматривается исключительно по европейской западной модели. И в то же время мы остаемся в советской модели ориенталистских образов, - говорит куратор Центра Современной Культуры "Целинный" Камила Нарушева. - Все эти и многие другие аспекты Мадина Тлостанова затрагивает в книге "Деколониальность бытия, знания и ощущения", отвечая на вопрос: что такое деколониальность на территории постсоветской Центральной Азии?".



В сборнике прослеживается генеалогия основных концептов, идеи? и целей деколониальной мысли, как они формировались и менялись на протяжении последних трех десятилетии?. Автор возвращается к этим константам с позиции сегодняшнего дня и быстро меняющегося мира. Она критически останавливается на таких ключевых проблемах деколониального поворота, как размежевание и возможные диалоги с постколониальной теорией, экзистенциальные и онтологические аспекты деколониальности, деколонизация музея и университета, деколониальный эстезис и аффективность, анализ культуры и искусства постсоветского пространства через призму деколониальности. Крупным планом представлено творчество трех современных художниц, обладающих деколониальной оптикой – Сауле Сулейменовой, Таус Махачевой и Хаив Кахраман. Сборник адресован широкому кругу читателей.



"Я очень благодарна Центру современной культуры "Целинный" за приглашение, потому что оно позволило мне вернуться и переосмыслить свои идеи в контексте последних 20-ти лет, что я занимаюсь деколониальной философией, деколониальной мыслью. Я очень мало публикуюсь на русском, и впервые за долгое время мне выдалась такая возможность, - поясняет автор сборника Мадина Тлостанова. - Мне показалось важным остановиться на вопросах, связанных с экзистенциальной ситуацией, с тем, как человек ощущает себя в мире, как он осмысляет мир, как работает познание мира, каким он его видит. Поэтому в книге идет речь и об эпистемологии знания, и о том, как мы обрабатываем и интерпретируем всю информацию с помощью органов чувств, сознания, и представлений, вложенных в нас через образование, прежде всего эстетически. Внушительная часть глав или статей посвящена эстетическим проблемам, проблемам деколониального эстезиса в соотношении с искусством, например, постсоветского периода. Некоторые размышления на эту тему связаны с творчеством отдельных художников".



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Мадина Тлостанова – деколониальный писатель и исследователь, доктор филологических наук, профессор постколониального феминизма Отделения тематических исследований Линчепингского Университета, Швеция. До этого она работала профессором кафедр философии РАНХиГС (Москва, 2012-2015), профессором кафедры истории философии, политологии, истории и теории культуры РУДН (Москва, 2003-2012), ведущим научным сотрудником ИМЛИ РАН (Москва, 1997-2003).



Тлостанова была приглашенным профессором Германской Службы Академических Обменов в университете Бремена (Германия) в 2005, 2006 и 2011 гг., приглашенным международным исследователем в Университете Дьюк (США, 2006-2007), приглашенным исследователем в Университетах Линчепинга и Седерторна (Швеция, 2013, 2014).



Она автор 11 научных монографий, включая "Что значит быть постсоветским? Деколониальное искусство на руинах советской империи" (Издательство университета Дьюк, 2018), более 280 статей и глав, опубликованных на русском, английском, испанском, немецком, французском, итальянском, турецком, китайском, хорватском и других языках.



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"Наша основная задача создать процессы в художественной, академической, научной среде, отвечающие на вопросы, которые не входят в программу крупных культурных и образовательных институтов. К примеру, в рамках нашей исследовательской программы мы бы хотели привлечь молодых ученых, искусствоведов, художников, композиторов и режиссеров, чей интерес к исследованию лежит в области новых, современных проблем. Безусловно для этого требуется база, платформа. Так мы понимаем, что направление нашей издательской программы сможет активно продвигать результаты данных исследований для широкой, а также профессиональной аудитории", - отметила руководитель проекта Джамиля Нуркалиева.