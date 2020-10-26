Жена Пашиняна с женским отрядом уходит воевать в Карабах

21:57 26.10.2020

26 октября 2020,Ксения Панькова

Жена премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян в составе отряда из 13 женщин пройдет военные сборы и отправится в Нагорный Карабах.



"С завтрашнего дня отряд из 13 женщин, в том числе и я, приступит к военным занятиям. Через несколько дней мы отправимся защищать родину. Мы не можем уступить ни Родину, ни свою честь противнику", – написала Акопян на своей странице в Facebook.



В сентябре Акопян на своем официальном сайте сообщила, что хочет провести 45-дневные женские военные сборы. В них могут участвовать девушки и женщины от 18 до 27 лет, передает Sputnik.



В начале октября стало известно, что сын Пашиняна Ашот записался добровольцем в армию на фоне эскалации вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе.



Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. После переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении договоренностей. После этого Ереван и Баку снова решили объявить перемирие с полуночи 18 октября, через некоторое время стороны опять обвинили друг друга в нарушении перемирия. Газета ВЗГЛЯД оценивала ситуацию в Карабахе и договоренности между Азербайджаном и Арменией.



С утра понедельника, 26 октября, в Карабахе действует режим прекращения огня. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявлял о готовности Степанакерта соблюдать условия перемирия. Несмотря на объявленное перемирие, бои в Карабахе продолжаются.