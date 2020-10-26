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Казахстанцев ждут новые ограничения из-за коронавируса
22:28 26.10.2020

Глава Правительства отметил низкую эффективность деятельности мониторинговых групп по обеспечению контроля за соблюдением ограничительных мер, слабую работу по обеспечению соблюдения карантинного режима гражданами.

Под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина проведено селекторное заседание Межведомственной комиссии (МВК) по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК, передает zakon.kz.

О принимаемых мерах по обеспечению готовности ко второй волне коронавирусной инфекции доложили министры здравоохранения А. Цой, внутренних дел - Е. Тургумбаев, информации и общественного развития - А. Балаева, первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития К. Ускенбаев, а также акимы Павлодарской области А. Скаков и Карагандинской области - Ж. Касымбек.

Глава Правительства отметил низкую эффективность деятельности мониторинговых групп по обеспечению контроля за соблюдением ограничительных мер, слабую работу по обеспечению соблюдения карантинного режима гражданами и санитарных требований субъектами бизнеса, отслеживанию контактных лиц и больных.

Премьер-министр поручил Министерству индустрии и инфраструктурного развития запретить авиакомпаниям посадку пассажиров без справок о результатах ПЦР-тестов. Ускорить поставку рентген-аппаратов, передвижных медицинских комплексов.

Министерству здравоохранения поручено обеспечить жесткий контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в пунктах пропуска, в недельный срок принять меры по снижению цен на средства индивидуальной защиты, совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности принять необходимые меры по внедрению программ по отслеживанию контактных лиц, больных, мониторингу соблюдения субъектами санитарных требований с использованием цифровых технологий.

Акимам регионов дано поручение в течение двух дней провести специальные совещания с руководством организованных коллективов по соблюдению карантинного режима, взять на личный контроль организацию работы по соблюдению санитарного режима в школах и медицинских организациях. Глава Правительства поручил акиматам регионов до конца недели совместно с НПП "Атамекен" провести мониторинг деятельности ТРЦ на предмет соблюдения санитарных требований. При этом к нарушителям будут применены жесткие меры реагирования вплоть до приостановления их работы.

На заседании отмечено, что местные исполнительные органы в своей работе руководствуются постановлениями Главного санитарного врача РК. При этом, в зависимости от санитарно-эпидемиологической ситуации, главные санитарные врачи регионов могут принимать решения о введении дополнительных ограничительных мер.

МВК приняла ряд решений:

I. По школьному обучению со второй четверти перевести на традиционный формат работу городских и сельских школ до 300 учащихся; по заявлению родителей разрешить обучение в дежурных классах с 1 по 5 классов, в международных школах - до 7 класса. При этом обязательно соблюдение санитарно-дезинфекционного режима, масочного режима, шахматной рассадки и социальной дистанции.

II. По работе театров и мечетей Со 2 ноября т. г. разрешить: работу театров до 30% заполняемости, но не более 100 человек в зале (соблюдение социальной дистанции, масочного режима, термометрии, усиленный санитарно-дезинфекционный режим); проведение коллективного намаза в мечетях (бес намаз) за исключением жума намаза, но не более 100 человек в зале (соблюдение социальной дистанции 2 м при молитве, масочного режима, термометрии усиленный санитарно-дезинфекционный режим).

Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1603740480
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