Исламский мир объявил бойкот Франции и персонально психу-фашисту Эммануэлю

22:30 26.10.2020

Инициативу президента Турции с готовностью подхватили



"Коммерсантъ" от 26.10.2020,

После заявлений президента Франции Эмманюэля Макрона о кризисе ислама мусульманский мир объявил бойкот французским товарам. Однако пока это скорее общественная, чем политическая инициатива. Единственным лидером, который призвал к бойкоту всего французского, стал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он также назвал слова господина Макрона угрозой национальной безопасности Турции. Позицию Анкары осудили в европейских столицах.



Президент Турции стал первым лидером исламского мира, который решил официально объявить торговую войну Парижу."Как во Франции говорят "не покупайте турецкие товары", так же и я обращаюсь к гражданам своей страны. Не помогайте французским брендам и не покупайте товары",- заявил в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе публичного выступления в Анкаре. Он также назвал слова президента Франции Эмманюэля Макрона про ислам "угрозой национальной безопасности" Турции.



А накануне господин Эрдоган обвинил французского коллегу в "неподобающем отношении к миллионам жителей своей страны, которые исповедуют иную религию" и добавил, что Эмманюэль Макрон "нуждается в лечении психических расстройств".

В ответ на эти слова Париж отозвал своего посла в Анкаре для консультаций. По данным Турецкого института статистики, Франция занимает десятое место среди стран-импортеров в Турции и седьмое среди экспортеров турецкой продукции. В частности, французские автомобили - одни из самых продаваемых в Турции.



Напомним, что еще в начале октября президент Макрон пообещал "офранцузить" ислам, сделав его "просвещенным". Речь идет о законодательном ограничении внешнего воздействия на мусульманскую общину Франции, особенно в сфере образования и финансирования мечетей.



Ислам - это религия, которая сегодня переживает кризис во всем мире, мы наблюдаем это не только в нашей стране",- сказал тогда господин Макрон.



Убийство в середине октября во Франции школьного учителя, который показывал ученикам карикатуры Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда, лишь активизировало действия властей против "носителей радикальной идеологии и созданных ими ассоциаций". "Свободой дорожим мы, равенство гарантируем, в братстве проживаем жизни. Ничто и никогда не заставит нас отступить. Наша история - это борьба против тираний и различных видов фанатизма. Мы будем продолжать" - так французский лидер отреагировал в своем Twitter на нападки президента Эрдогана.



Убитого во Франции учителя провожают церемонией и арестами подозрительных лиц

Заявления Эмманюэля Макрона в исламском мире расценили как поощрение к публикации карикатур на пророка. Прмьер-министр Пакистана Имран Хан назвал это "нападками на ислам", а в понедельник пакистанский МИД выразил послу Франции "решительный протест против публикации кощунственных карикатур и антиисламских комментариев". Осудили Францию также в Кувейте, Марокко, Иордании, Иране. Заявления последовали от Организации "Исламская конференция" и ряда уважаемых исламских институтов. Совет высших улемов Саудовской Аравии отметил, что "оскорбление святынь не причинит вреда пророкам и посланникам Аллаха, а скорее окажет услугу тем, кто придерживается экстремистских призывов".



Одновременно в мусульманском мире началось общественное движение против "всего французского". Высший государственный совет Ливии призвал Правительство национального согласия прервать сотрудничество с французскими компаниями, в частности, разорвать контракт с Total на разработку одного из месторождений. Тунисские парламентарии обратились с просьбой к президенту страны отказаться от проведения намеченного на следующий год саммита Франкофонии (международной организации франкоязычных стран). Катарский университет решил отложить на неопределенный срок Неделю французской культуры. Французские товары исчезли с полок в торговых сетях Кувейта и Катара. Призывы к бойкоту товаров распространяются в соцсетях и других арабских и исламских стран - от Марокко до Пакистана. Хештег, призывающий к бойкоту французской сети супермаркетов Carrefour, занял второе место в воскресенье в Саудовской Аравии.



В Ливии, Палестине, Йемене, Сирии и ряде других стран прошли акции против политики Франции - демонстранты жгли французский флаг и фотографии президента Макрона.

Публикации карикатур на пророка Мухаммеда в Европе неизменно вызывают волну протестов в мусульманском мире. Однако в этот раз именно выступления президента Турции, который никак не поделит с Эмманюэлем Макроном влияние в Восточном Средиземноморье, подливают масла в огонь антифранцузской кампании. "Заявления президента Турции в адрес президента Франции неприемлемы. Призываем Турцию прекратить эту опасную конфронтационную спираль",- отметил в воскресенье верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Анкару осудили также Вена и Берлин.



Эта критика привела к очередному падению турецкой лиры, которая в понедельник впервые достигла отметки 8 лир/$1.

Однако это не остановило президента Эрдогана. В понедельник он обрушился с критикой уже не только на Париж, но и на всю Европу. "Структуры безопасности стран Европы открыто игнорируют преступления в отношении мусульман. Те, кто покрывает нападки на мусульман, являются продолжателями идей нацизма и фашизма. Быть мусульманином на Западе, исповедовать свою религию становится почти невозможным",- сказал он. Кроме того, президент Эрдоган выразил свое недоумение канцлеру Германии Ангеле Меркель в связи с рейдом полицейских в мечеть во время молитвы, а также Европарламенту, который, по его мнению, игнорирует проявления исламофобии, "уподобляя себя трем обезьянам (не вижу, не слышу, не говорю)".



Со своей стороны МИД Франции призвал прекратить "бойкот французской продукции", отметив, что призывы "в корне искажают позицию" страны в защиту свободы совести, свободы слова и религии, отказа от любых форм ненависти. Для Парижа антифранцузская кампания может вылиться не только в экономические, но и политические проблемы на Ближнем Востоке, учитывая, что президент Макрон стремится взять на себя роль миротворца в Ливане, активно вмешивается в ливийские проблемы, не говоря уже о тесной связи Франции с бывшими колониями - Алжиром, Тунисом и Марокко.



Марианна Беленькая

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