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ВКС России устроили бойню протурецким боевикам в Сирии. Точно накрыт лагерь на горе Дувайла
22:55 26.10.2020

ВКС РФ устроили бойню в Сирии, бомбы влетели в толпу на вражеском объекте (ВИДЕО, ФОТО 18+)
Новость обновляется
26.10.2020 - 20:45
СРОЧНО: ВКС РФ устроили бойню в Сирии, бомбы влетели в толпу на вражеском объекте (ВИДЕО, ФОТО 18+) | Русская весна
Вооруженные Силы России продолжают уничтожать объекты террористов в Сирии.

Подробности "Русской Весне" сообщил военный источник.

Сегодня утром бомбардировщики ВКС России нанесли авиаудары по лагерю подготовки протурецких боевиков и террористов "Хайят Тахрир аш-Шам"*, который находится на горе Дувайла между городами Арманаз и Салькин, в северной части провинции Идлиб.

По имеющейся информации, в результате удара убито до 100 террористов, в том числе 13 полевых командиров, около 50 ранены.

Обновлено
По уточненным данным, под удар попало и множество протурецких боевиков, которые тесно взаимодействовали с террористами ХТШ, когда те еще были "Джебхат ан-Нусрой"*. Сообщается, что раненых до 140, среди них много тяжелых, часть которых, по всей вероятности, пополнит число безвозвратных потерь.

Это событие вызвало настоящую истерику в Анкаре, турецкие журналисты-националисты обращают внимание на то, что удар нанесен в непосредственной близости к границе с Турцией и уничтожены силы группировки, на которую Анкара делала большую ставку.

Отметим, что междоусобные войны террористов между собой помогают уничтожать их силы.

Уточняется, что на этот раз данные о месторасположении тренировочного лагеря получены от служб сирийской разведки, с которыми сотрудничают информаторы из числа боевиков "Хурас Ад-Дин" (сирийское крыло "Аль-Каиды"), ведущих войну против группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (бывшее сирийское крыло "Аль-Каиды"*) и союзных ей банд.

20:45
В Идлибе хоронят боевиков, ликвидированных авиаударом ВКС по лагерю протурецких боевиков. Число уничтоженных членов НВФ в идлибских источниках варьируется уже от 78 до более сотни. Часть числятся пропавшими без вести (видимо, находятся под завалами). Большое количество раненых (до 140), многие в тяжелом состоянии и, вероятно, вскоре пополнят список 200-х.

Пока одни жители Идлиба ругают Россию, другие в Сети призывают ликвидировать террористическую группировку "Хайат Тахрир аш-Шам", чтобы она больше не становилась причиной ударов по более умеренным бандформированиям и не мешала жить гражданскому населению.

Источник - rusvesna.su
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