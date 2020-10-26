ВКС России устроили бойню протурецким боевикам в Сирии. Точно накрыт лагерь на горе Дувайла

22:55 26.10.2020

ВКС РФ устроили бойню в Сирии, бомбы влетели в толпу на вражеском объекте (ВИДЕО, ФОТО 18+)

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26.10.2020 - 20:45

СРОЧНО: ВКС РФ устроили бойню в Сирии, бомбы влетели в толпу на вражеском объекте (ВИДЕО, ФОТО 18+) | Русская весна

Вооруженные Силы России продолжают уничтожать объекты террористов в Сирии.



Подробности "Русской Весне" сообщил военный источник.



Сегодня утром бомбардировщики ВКС России нанесли авиаудары по лагерю подготовки протурецких боевиков и террористов "Хайят Тахрир аш-Шам"*, который находится на горе Дувайла между городами Арманаз и Салькин, в северной части провинции Идлиб.



По имеющейся информации, в результате удара убито до 100 террористов, в том числе 13 полевых командиров, около 50 ранены.



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По уточненным данным, под удар попало и множество протурецких боевиков, которые тесно взаимодействовали с террористами ХТШ, когда те еще были "Джебхат ан-Нусрой"*. Сообщается, что раненых до 140, среди них много тяжелых, часть которых, по всей вероятности, пополнит число безвозвратных потерь.



Это событие вызвало настоящую истерику в Анкаре, турецкие журналисты-националисты обращают внимание на то, что удар нанесен в непосредственной близости к границе с Турцией и уничтожены силы группировки, на которую Анкара делала большую ставку.



Отметим, что междоусобные войны террористов между собой помогают уничтожать их силы.



Уточняется, что на этот раз данные о месторасположении тренировочного лагеря получены от служб сирийской разведки, с которыми сотрудничают информаторы из числа боевиков "Хурас Ад-Дин" (сирийское крыло "Аль-Каиды"), ведущих войну против группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (бывшее сирийское крыло "Аль-Каиды"*) и союзных ей банд.



20:45

В Идлибе хоронят боевиков, ликвидированных авиаударом ВКС по лагерю протурецких боевиков. Число уничтоженных членов НВФ в идлибских источниках варьируется уже от 78 до более сотни. Часть числятся пропавшими без вести (видимо, находятся под завалами). Большое количество раненых (до 140), многие в тяжелом состоянии и, вероятно, вскоре пополнят список 200-х.



Пока одни жители Идлиба ругают Россию, другие в Сети призывают ликвидировать террористическую группировку "Хайат Тахрир аш-Шам", чтобы она больше не становилась причиной ударов по более умеренным бандформированиям и не мешала жить гражданскому населению.