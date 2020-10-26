 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 27.10.2020
00:26  В новом пятилетнем плане Китай попрощается с командной экономикой, - В.Скосырев
00:08  Надо чтоб "русские чувствовали себя вовлеченными в управление и регионами Казахстана, и в управление государством", - росМИД Лавров
00:04  На горе Карабаху: как Баку и Ереван соблюдают перемирие
00:02  Как турецкие БЛА Bayraktar стали символом современных гибридных войн
00:01  В треугольнике смерти. О резонансной акции ИГ в ДР Конго
Понедельник, 26.10.2020
22:55  ВКС России устроили бойню протурецким боевикам в Сирии. Точно накрыт лагерь на горе Дувайла
22:30  Исламский мир объявил бойкот Франции и персонально психу-фашисту Эммануэлю

22:28  Казахстанцев ждут новые ограничения из-за коронавируса
22:00  АзерАрмия взяла город Кубатлы (Губадлы)
21:57  Жена Пашиняна с женским отрядом уходит воевать в Карабах
20:25  Скончался кыргызский академик, гидроэнергетик Дюшен Маматканов
15:01  Профессор деколониального феминизма Мадина Тлостанова сочинила труд - "Деколониальность бытия, знания и ощущения"
14:57  Казахи и курды массово дерутся на.. юге России (видео)
14:53  Экс-кыр-през Атамбаев объявил голодовку в СИЗО. Дежавю...
12:30  Жапаров обещает в декабре оставить все посты. Чтобы чистеньким поучаствовать в выборах
11:07  Эрдоган угрожает Европе мусульманами, - А.Нечаев
11:04  АрмАрмия, похоже, отбила АзерНаступление на Лачин. "Коридор" устоял
11:02  Почему молчит Садыр Жапаров, которого шантажируют сторонники? - Б.Осмоналиева
11:01  Новый друг. И учитель? Что стоит за стремительным сближением Украины и Турции, - Ю.Ткачев
10:54  "Аль-Каида" не приходит одна. Афганистан медленно, но верно превращается в Халифат, - С.Строкань
10:04  В Минске разогнали и распинали "Народный ультиматум" "президента Светы"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
В новом пятилетнем плане Китай попрощается с командной экономикой, - В.Скосырев
00:26 27.10.2020

Враждебность США побуждает Пекин полагаться не на экспорт, а на внутренний рынок
Владимир Скосырев
26.10.2020

и Си Цзиньпин обеспечил себе полный контроль над партией.
В Пекине открылся пленум ЦК Компартии Китая. О значении события говорит то, что на этот форум собираются старшие партийные начальники, и он созывается обычно только раз в год. Выступивший с докладом генсек Си Цзиньпин представил проект 14-го пятилетнего плана на 2021–2025 годы. В отличие от советских пятилеток в нем не указывается, каких цифровых показателей достичь, а говорится о главных проблемах, которые нужно решить. В связи с попытками западных стран ограничить доступ Китая к стратегическим технологиям главный упор сделан на импортозамещение и опору на внутреннее потребление. По мнению иностранных наблюдателей, Китай в течение нынешнего десятилетия станет самой мощной экономикой мира.
Пленумы ЦК проходят в закрытом режиме. Решения публикуются по итогам заседания. Чтобы подчеркнуть полное единство партийных рядов, никакого упоминания о разногласиях в сообщениях для прессы не дается. На предыдущей сессии, прошедшей в октябре 2019 года, участвовали 202 члена ЦК и 169 кандидатов в члены ЦК.

Из статьи в главной партийной газете "Жэньминь жибао" можно получить весьма смутное представление о том, стоит ли ждать от сессии каких-то крутых поворотов в политике или она нацелит массы на выполнение задач, о которых шла речь и раньше. Но это не означает, что пленумы не могут стать историческими вехами. Например, конклав 1978 года под руководством Дэн Сяопина дал старт экономическим реформам, которые превратили страну с самым большим населением в мире, управлявшуюся по спускаемым сверху планам, в динамо, движущее вперед мировую экономику. А пленум 2018 года решил снять ограничения срока пребывания лидера на посту председателя КНР, что теоретически дает Си Цзиньпину возможность оставаться у власти всю жизнь.

Как указывает на государственном китайском портале cgtn.com комментатор Роберт Лоуренс Кун, нынешний пленум знаменателен тем, что проходит в 2020 году, когда Китай выполнил задачу по созданию общества среднего достатка и искоренению крайней бедности. А 14-й пятилетний план нацеливает страну на то, чтобы справиться с трудностями, вызванными тем, что спрос на китайские товары за рубежом снизился, а враждебность к Китаю возросла.

Отсюда курс на то, что Си называет "двойной циркуляцией", то есть, не закрываясь от внешнего мира, переориентировать экономику на внутренний рынок. Тут важно наладить самообеспечение в науке и технологиях, особенно в конструировании и производстве полупроводниковых чипов. Правда, есть одно непредвиденное обстоятельство: как указала Комиссия по развитию и реформам (то есть прежний Госплан), в эту сферу в надежде на субсидии правительства ринулись компании, которые не имеют никакого опыта в такой высокотехнологичной отрасли. С этой практикой будет покончено.

Как отмечает Bloomberg, Китай – единственная крупная держава, чья экономика, по прогнозам, будет расти в этом году благодаря тому, что эпидемия была поставлена под жесткий контроль. Предусматривается достижение темпов роста от средних до высоких. В то же время правительство будет подчеркивать, что данные о ВВП не имеют большого значения.

В беседе с "НГ" Александр Ломанов, заместитель директора ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, сказал: "Даже само слово "план" обрело новый смысл и произносится в Китае по-иному, чем во времена Мао Цзэдуна и Сталина. Тогда все было подсчитано – кто сколько производит металла, станков и т.д. А в годы реформ китайцы стали рассматривать пятилетки как указание направления развития. Поскольку это рыночная экономика, никакого задания о том, какое предприятие производит такое-то количество смартфонов, килобайтов не дается. В планах нет количественных показателей производства. План дает ориентир того, развитие каких отраслей является приоритетным, какие проблемы нужно ставить во главе угла, а какие можно отложить на второй план. В пятилетке выдвигаются две главные задачи – повышение роли внутреннего спроса и ускорение работы по импортозамещению в ключевых технологиях, где Запад вводит ограничения для Китая".

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1603747560
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы обеспокоены проблемами сельских территорий
- Премьер-Министр РК А. Мамин и послы ЕС обсудили сотрудничество в восстановлении экономики
- Премьер-Министр РК А. Мамин провел заседание Комиссии по цифровизации
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 октября 2020 года №672
- 25 октября Казахстан отмечает – точнее, отмечал бы – День Республики
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 октября 2020 года №680
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 октября 2020 года №681
- Государственный секретарь Крымбек Кушербаев с рабочим визитом посетил Туркестанскую область
- Выборы в Казахстане и сценарии Беларуси и Кыргызстана: что общего?
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  