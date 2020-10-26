В новом пятилетнем плане Китай попрощается с командной экономикой, - В.Скосырев

00:26 27.10.2020

Враждебность США побуждает Пекин полагаться не на экспорт, а на внутренний рынок

Владимир Скосырев

26.10.2020



и Си Цзиньпин обеспечил себе полный контроль над партией.

В Пекине открылся пленум ЦК Компартии Китая. О значении события говорит то, что на этот форум собираются старшие партийные начальники, и он созывается обычно только раз в год. Выступивший с докладом генсек Си Цзиньпин представил проект 14-го пятилетнего плана на 2021–2025 годы. В отличие от советских пятилеток в нем не указывается, каких цифровых показателей достичь, а говорится о главных проблемах, которые нужно решить. В связи с попытками западных стран ограничить доступ Китая к стратегическим технологиям главный упор сделан на импортозамещение и опору на внутреннее потребление. По мнению иностранных наблюдателей, Китай в течение нынешнего десятилетия станет самой мощной экономикой мира.

Пленумы ЦК проходят в закрытом режиме. Решения публикуются по итогам заседания. Чтобы подчеркнуть полное единство партийных рядов, никакого упоминания о разногласиях в сообщениях для прессы не дается. На предыдущей сессии, прошедшей в октябре 2019 года, участвовали 202 члена ЦК и 169 кандидатов в члены ЦК.



Из статьи в главной партийной газете "Жэньминь жибао" можно получить весьма смутное представление о том, стоит ли ждать от сессии каких-то крутых поворотов в политике или она нацелит массы на выполнение задач, о которых шла речь и раньше. Но это не означает, что пленумы не могут стать историческими вехами. Например, конклав 1978 года под руководством Дэн Сяопина дал старт экономическим реформам, которые превратили страну с самым большим населением в мире, управлявшуюся по спускаемым сверху планам, в динамо, движущее вперед мировую экономику. А пленум 2018 года решил снять ограничения срока пребывания лидера на посту председателя КНР, что теоретически дает Си Цзиньпину возможность оставаться у власти всю жизнь.



Как указывает на государственном китайском портале cgtn.com комментатор Роберт Лоуренс Кун, нынешний пленум знаменателен тем, что проходит в 2020 году, когда Китай выполнил задачу по созданию общества среднего достатка и искоренению крайней бедности. А 14-й пятилетний план нацеливает страну на то, чтобы справиться с трудностями, вызванными тем, что спрос на китайские товары за рубежом снизился, а враждебность к Китаю возросла.



Отсюда курс на то, что Си называет "двойной циркуляцией", то есть, не закрываясь от внешнего мира, переориентировать экономику на внутренний рынок. Тут важно наладить самообеспечение в науке и технологиях, особенно в конструировании и производстве полупроводниковых чипов. Правда, есть одно непредвиденное обстоятельство: как указала Комиссия по развитию и реформам (то есть прежний Госплан), в эту сферу в надежде на субсидии правительства ринулись компании, которые не имеют никакого опыта в такой высокотехнологичной отрасли. С этой практикой будет покончено.



Как отмечает Bloomberg, Китай – единственная крупная держава, чья экономика, по прогнозам, будет расти в этом году благодаря тому, что эпидемия была поставлена под жесткий контроль. Предусматривается достижение темпов роста от средних до высоких. В то же время правительство будет подчеркивать, что данные о ВВП не имеют большого значения.



В беседе с "НГ" Александр Ломанов, заместитель директора ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, сказал: "Даже само слово "план" обрело новый смысл и произносится в Китае по-иному, чем во времена Мао Цзэдуна и Сталина. Тогда все было подсчитано – кто сколько производит металла, станков и т.д. А в годы реформ китайцы стали рассматривать пятилетки как указание направления развития. Поскольку это рыночная экономика, никакого задания о том, какое предприятие производит такое-то количество смартфонов, килобайтов не дается. В планах нет количественных показателей производства. План дает ориентир того, развитие каких отраслей является приоритетным, какие проблемы нужно ставить во главе угла, а какие можно отложить на второй план. В пятилетке выдвигаются две главные задачи – повышение роли внутреннего спроса и ускорение работы по импортозамещению в ключевых технологиях, где Запад вводит ограничения для Китая".