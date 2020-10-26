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Против Эрдогана собирают мощную коалицию, - Геворг Мирзаян
07:14 27.10.2020

Геворг Мирзаян - доцент Финансового Университета РФ, 26 октября 20

В числе стран, недовольных агрессивной политикой президента Турции Эрдогана, определился лидер и заводила. И это не Саудовская Аравия, как можно было бы подумать. Скромные Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) вступили с Эрдоганом в непримиримый конфликт - и пытаются возглавить целую коалицию против Турции. Как же такое вышло?

"Как потерять друзей и заставить всех тебя ненавидеть". В данном случае речь не гениальном фильме с Саймоном Пеггом в главной роли, а о весьма спорной дипломатической линии Турции.

Местоблюститель или игрок?
В начале своего правления турецкий лидер Реджэп Эрдоган руководствовался внешнеполитической стратегией "ноль проблем с соседями", разработанной тогдашним главой МИД Турции и очень умным человеком Ахметом Давутоглу. Однако после начала "Арабской весны" Эрдоган перессорился почти со всеми.
В приводимом экспертами списке стран, которых Турция стала рассматривать как противников, фигурирует Израиль (где султан крышует палестинских боевиков), Сирия (куда Эрдоган ввел войска), Иран (у которого Турция хотела отнять Сирию, и на северные границы которого сейчас привела исламских террористов), Саудовская Аравия (у которой Эрдоган украл этих боевиков и кронцпринца которой унизил во время "Дела Хашогги"), Америка (которую Реджеп пытается выдавить с Ближнего Востока), Греция (на земли и воды которой Турция покушается) и даже Россия (у которой сейчас Анкара пытается украсть влияние на Кавказе).

Однако в списке больших и влиятельных врагов есть еще один участник – маленькие Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ, где из 10 миллионов жителей чуть менее 9 миллионов являются гастарбайтерами). И этого участника недооценивать не стоит.
Да, арабские монархии очень обеспокоены агрессивной политикой Эрдогана, не только на Ближнем Востоке в целом, но и в Персидском заливе – "домашнем регионе" монархий. На севере Залива, в Катаре сейчас стоят турецкие войска. К югу, в Сомали расположена турецкая база. Сам Эрдоган активно поддерживает и финансирует "Братьев Мусульман" - религиозно-политическое движение в арабском мире, к которому монархии Залива относятся примерно так же, как царское правительство России относилось к "народникам" и эсерам.

Казалось бы, коллективную борьбу монархий против Эрдогана должна возглавлять Саудовская Аравия – лидер арабского мира, хранитель двух святынь. Однако Реджепу Эрдогану удалось нанести серьезнейший удар по дипломатическим возможностям Эр-Рияда при помощи гениальной операции "Хашогги".
Турецкие спецслужбы подставили саудовского оппозиционера Джамаля Хашогги, позволили саудовским властям его поймать, пытать и убить в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле – и сняли все это дело на видеокамеры и диктофоны, заранее расставленные в диппредставительстве. После чего, выложив часть записей в прессу, передали полные записи американцам. Дипломатическое влияние Эр-Рияда резко упало, а де-факто правитель королевства кронпринц Мохаммед бин Салман (по приказу которого и убили Хашогги) превратился в какой-то степени даже в изгоя.

Поэтому лидерство в деле арабского сопротивления Турции взял на себя другой Мохаммед – наследный принц Абу-Даби и де-факто правитель ОАЭ Мохамед бин Зайед. Именно он часто выступает от имени стран Залива с критикой Турции и ее агрессивных планов. Именно он называется главным спонсором антитурецких сил на Ближнем Востоке (например, в Ливии). Именно он пытается сколотить глобальную коалицию против Эрдогана.

Кое-кто может подсчитать, что эмиратский Мохаммед бин Зайед является лишь ставленником своего саудовского друга Мохаммеда бин Салмана – но это не совсем так. Объединенные Арабские Эмираты давно претендуют на лидерство в Персидском Заливе. Противопоставляют себя радикальной Саудовской Аравии как "приличное современное исламское государство*", способное найти общий язык с любым партнером, даже Ираном и Израилем.
Эмираты пытаются продать себя американцам как лидера всех прогрессивных сил и идеального проводника западных интересов в Арабском мире. Поэтому нынешнее противостояние Эрдогану является своего рода испытанием возможностей Мохаммеда бин Зайеда.

Обмен любезностями

И вот уже на всем пространстве от Марокко до Сирии разворачивается борьба ОАЭ с Турцией. Наиболее ожесточенно она идет в области "мягкой силы". Турецкие деньги против эмиратских денег, турецкая идеология против эмиратской, турецкая пропаганда против эмиратской.

Обе стороны обвиняют друг друга в стремлении дестабилизировать арабский мир. "Турция – вместе с Катаром и организацией Братья Мусульмане – пытается посеять хаос на Ближнем Востоке, используя в качестве прикрытия агрессивную и извращенную интерпретацию ислама", - писал министр иностранных дел ОАЭ Анвар Гаргаш. "Если вы спрашиваете, кто дестабилизирует этот регион, кто распространяет хаос, то мы без колебаний ответим, что это Абу-Даби, - говорил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. – Они вызвали смуту в Ливии и разрушили Йемен".

Обе стороны пытаются купить лояльность "аборигенов" в третьих странах, использовав их против "аборигенов" из лагеря соперника. В Ливии Турция и подконтрольные племена отбросили друга Эмиратов Халифу Хафтара от столицы Триполи. В Сирии Эмираты, по слухам, готовы были весной выплатить Башару Асаду миллиарды долларов для того, чтобы тот возобновил военные действия в Идлибе. Тогда сделка сорвалась из-за противодействия России. Однако сейчас – после действий Турции в Карабахе и возможного желания Москвы как-то на это ответить – Мохаммед бин Зайед может повторить подход к дамасскому снаряду.

Впрочем, самым главным оружием Мохаммеда бин Зайеда остается дипломатия. Многие эксперты говорили о том, что уставшие от амбиций Эрдогана противники начнут объединяться.
И первый шаг в этом направлении сделал не Макрон или Путин, а Мохаммед бин Зайед. Арабисты признают, что нормализация отношений между ОАЭ и Израилем приведет к оформлению альянса двух стран в том числе для противостояния турецкому влиянию.
Теперь Эмираты будут пытаться подтянуть к этому альянсу и европейцев. "Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ясно дал понять, что у него нет желания быть мостом между Европой и арабским миром. Вместо этого он решил изменить Турцию в соответствии с ее имперским прошлым и превратить ее в конкурента этих двух регионов", - говорит Анвар Гаргаш.
Вопрос в том, подтянут ли? Возможно, Мохаммеду бин ЗАйеду и его арабским друзьям нужно смотреть на не северо-запад, и даже не на далекий заокеанский запад (где Град на Холме будет еще долго заниматься разгребанием авгиевых конюшен во внутренние политики), а на далекий север? На Россию, которая до сих пор балансирует и сохраняет хорошие отношения и с Эрдоганом, и с его противниками.

Источник - vz.ru
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