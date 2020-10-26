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Торговые войны продолжатся без судей. США оставили ВТО без новых арбитров и оспорили решение в пользу Китая, - "Къ"
09:08 27.10.2020

Газета "Коммерсантъ" №197 от 27.10.2020, стр. 2
США вновь заблокировали назначение новых судей в апелляционную инстанцию Всемирной торговой организации (ВТО). Одновременно Вашингтон подал апелляцию на решение арбитров, признающее необоснованным повышение американских пошлин на китайский импорт в размере $234 млрд. Такая практика позволяет бессрочно откладывать исполнение решений ВТО - и она становится все более распространенной. Ранее апелляцию на решение в пользу России по иску об энергокорректировках подал Евросоюз, при этом Брюссель предложил продолжить рассмотрение иска в рамках альтернативного механизма.

США подали апелляцию на решение панели арбитров Всемирной торговой организации по иску Китая относительно введения в рамках торговой войны американских защитных пошлин. Кроме того, Вашингтон вновь заблокировал предложение 121 страны-члена ВТО о возобновлении отбора судей в апелляционную инстанцию этой организации. Напомним, ее работа приостановлена с 10 декабря 2019 года, когда истек срок полномочий еще одного судьи (для вынесения решения иск должен рассматриваться тремя судьями).

Теперь, несмотря на то что основной орган по разрешению споров ВТО продолжает работать, исполнение его решений фактически становится добровольным делом, ведь именно решение апелляционной инстанции считается окончательным.
Китай раскритиковал подачу апелляции, заявив, что США таким способом избегают исполнения решения панели арбитров. Напомним, ВТО пришла к выводу, что пошлины, введенные США в 2018 году в отношении ряда товаров из КНР, не соответствуют правилам международной торговли, так как не было доказано, что такие меры являются обоснованными. Китайский иск касался двух списков товаров, на которые Вашингтон ввел пошлины в размере 25% - сначала в отношении импорта на $34 млрд, а затем на $200 млрд. Пошлины были введены США со ссылкой на национальное законодательство, позволяющее принимать ответные меры в случае нарушения правил трансфера технологий и для защиты интеллектуальной собственности

Заметим, что таким же образом - подачей апелляции - было заблокировано действие решения панели арбитров по иску РФ к ЕС об энергокорректировках.
В июле Россия выиграла у ЕС этот спор, который вела с 2013 года, а также доказала нарушения ЕС по части нитрата аммония и сварных труб. Напомним, применяя корректировки, ЕС в антидемпинговых расследованиях не учитывал издержки российских предприятий на покупку сырья (газа) и электроэнергии и изменял их с учетом европейских показателей. Однако решение арбитров не вступит в силу до рассмотрения поданной ЕС апелляции. В ЕС, впрочем, в понедельник заявили, что предложили российской стороне рассмотреть иск в рамках альтернативного многостороннего механизма (в нем участвует ЕС и еще 15 стран).

Еврокомиссия не удовлетворена российской конкуренцией
Евросоюз тем временем получил в понедельник возможность успешно реализовать свое право на защитные пошлины вследствие неисполнения США решения арбитров по иску о госсубсидиях для Boeing - члены ВТО поддержали принятие ответных мер. Ранее было установлено, что максимальная сумма таких ответных пошлин не должна превышать $4 млрд в год. Фактически это стало завершением разбирательства, которое длилось 16 лет - с учетом рассмотрения исков и попыток принудить ответчика к исполнению вынесенных решений.

Татьяна Едовина

Источник - kommersant.ru
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