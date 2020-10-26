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Доктор Клизьма и Пипеточки. Что представляет собой нынешнее новое руководство КазМинздрава? - Д.Ашимбаев
09:33 27.10.2020

Что представляет собой нынешнее новое руководство Минздрава?
Д.Ашимбаев: В последнее время часто озвучивается тезис о том, что все ошибки, мол, допустило прежнее руководство министерства, а новое - оно хорошее и талантливое...

Данияр Ашимбаев

В последнее время часто озвучивается тезис о том, что все ошибки, мол, допустило прежнее руководство министерства, а новое - оно хорошее и талантливое.
Начнем с того, что не такое уж оно и новое.
Алексей Цой с 2014 по 2019 работал вице-министром здравоохранения и социального развития, а затем вице-министром здравоохранения. Марат Шоранов в 2013-2015 гг. был директором департамента стратегического развития и департамента стандартизации медицинских услуг Минздрава. Ажар Гинят (Тулегалиева) с 2010 по 2017 гг. работала директором департамента организации медицинской помощи, директором департамента социальных услуг и вновь директором ДОМП. Асем Нусупова уже была вице-министром здравоохранения в 2007-2008 гг. Айжан Есмагамбетова с 2013 по 2020 гг. была председателем Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора МЗ - главным государственным санитарным врачом, директором департамента эпидемиологического надзора Агентства по защите прав потребителей, руководителем управления эпидемиологического надзора Комитета по защите прав потребителей МНЭ, директором департамента стратегического развития и общественного здравоохранения и директором департамента политики общественного здравоохранения МЗ.
Что касается опыта, то средний возраст руководства Минздрава - 46 лет. 83% имеют медицинское образование, при этом: средний стаж работы врачом - 3,7 года, средний стаж работы главврачом - 0,5 года, средний стаж работы главой облздрава - 0,5 года. Зато в среднем имеется 2,7 диплома, в том числе 2 магистра и 1 доктор делового администрирования. Доктор - это, кстати, сам Цой.
Кстати, несколько специфично, что в биографии министра указано, что в 2002-2004 гг. он одновременно был врачом-эндоскопистом РГП "Республиканская клиническая больница" и одновременно менеджером по развитию территории по Астане фармацевтической компании "GlaxoSmithKline". Компания эта, конечно, известная, но акцентирование внимания на том, что врач первого года работы сразу становится представителем фармкомпании, вызывает вопросы. Многие врачи работают с фармкомпаниями (это, в принципе, не запрещается), но лучше, когда они это делают, уже будучи опытными специалистами. Кстати, учебу в Южно-Казахстанской медицинской академии будущий министр совмещал с работой главным бухгалтером и коммерческим директором ТОО "Аспан Шымкент".
Вырос он достаточно быстро. Проработав 5 лет врачом-эндоскопистом и старшим научным сотрудником Национального научного медицинского центра, он стал генеральным секретарем Евроазиатского респираторного общества, которое возглавляет руководитель ННМЦ Абай Байгенжин, а в 2007 г. был назначен директором Центра внедрения современных технологий Медицинского центра Управления делами президента. МЦ УДП в тот период возглавляли Анатолий Дерновой, Серик Ибраев (с 2008 г.) и Бекмахан Куралбаев (с 2009 г.). На место последнего и был назначен Цой в апреле 2010 г. (4 месяца был и.о., пока не получил официального назначения). В ноябре 2011 году был освобожден от должности и отправлен на относительно небольшой пост главного врача ГКП "Городская больница №1" гор. Астаны. В 2014 г. стал вице-министром здравоохранения и социального развития (у Дуйсеновой), а в 2017 г. - вице-министром здравоохранения (у Биртанова). Весной 2019 года начальник Медицинского центра Управления делами президента Валерий Бенберин стал директором Больницы МЦ УДП, а на его место был возвращен г-н Цой. В Минздраве его сменил Камалжан Надыров.
В июне с.г. во время карантинного кризиса и болезни министра Биртанова, на фоне многочисленных скандалов, Цой был назначен первым вице-министром (22 июня), а затем сразу министром (25 июня).
Аппаратной опорой нового министра стали два его бывших зама по Медцентру - Гиният и Киясов, а также два выходца из команды акима ВКО Даниала Ахметова - бывший руководитель управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области Марат Шоранов и бывшая заместитель акима Восточно-Казахстанской области Асем Нусупова (последняя, правда, финансист, а вакансии замов по фармации и цифровизации не заполнены).
Почему Цой? Во-первых, ситуация показала, что множество достижений существует только на бумаге, руководство дезорганизовано, в системе процветают коррупционные схему, а сама стратегия борьбы с короновирусом выбрана, мягко говоря, весьма спорная. При этом выносить сор из избы и признавать ошибки никто не собирается. Курс должен был быть продолжен - и, судя по всему, в элитарном медицинском сообществе по этому поводу существует полный консенсус.
В чем же этот курс заключается? Несколько лет назад реформаторы от отрасли взяли курс на тотальную коммерциализацию системы: приватизация медицинских учреждений и НИИ, внедрение медицинского страхования при одновременно снижении врачебной ответственности за медицинские ошибки. Финансирование отрасли, включая капитальное строительство, подготовку кадров, оснащение инфраструктурой постепенно снимается с бюджета и переводится "на плечи" частной медицины, точнее работодателей, которые несут основное финансовое время медстрахования. Государство оставляет за собой обеспечение необходимого минимума, названного гарантированным объемом бесплатной медицинской помощи. При этом расцвели субъекты квазигосударственного сектора в виде ТОО "СК-Фармация" и НАО "ФСМС". Отраслевые программы, в частности той же цифровизации превратились в кормушки для заинтересованных лиц, без каких-либо результатов. Минздрав инициировал программу "государственно-частного партнерства", по которой должно быть снесено 40 действующих больниц и построено вместо них… 16 "новых и современных", причем администрирование будет осуществляться той же структурой, что и строительство. Политических оценок этого проекта не озвучивалось ни разу, лишь недавно Цой на слушаниях в Мажилисе еле-еле выдавил из себя, что сносится, мол, будут ветхие больницы. Интересно, а как 40 больниц вдруг оказались ветхими? На последней коллегии Цой сообщил: "Для обеспечения 50% обновления коечного фонда к 2025 году в регионах страны будут созданы 20 крупных современных медицинских центров за счет средств государственно-частного партнерства. Это многопрофильные больницы, которые будут оказывать весь спектр высокотехнологичной медицинской помощи населению в соответствии с международными требованиями качества". Он судьбе 40 намеченных к сносу лечебных заведений и том, как этот самый "частный партнер" будет отбивать свои инвестиции министр молчит.
Минздрав постоянно рапортует, что "в регионах возводятся 13 модульных инфекционных больниц", но что-то особо нигде не озвучивалось, как осуществлялся выбор подрядчика, кто контролирует строительство и т.д.
В самом деле, зачем менять такой замечательный курс?
Во-вторых, Цой как министр очень удобен. Подчеркнуто интеллигентный, опытный специалист-врач-управленец с кучей дипломов. Постоянно подчеркивает, что все ошибки были сделаны до него (но без фамилий). Ученик уважаемых в обществе людей. Был заместителем у уважаемой Тамары Дуйсеновой, которая сейчас помощник президента, а в свое время именно при ней формировалась нынешняя стратегия реформ в отрасли. Контроль над "СК-Фармацией" передал уважаемым людям. Умеет красиво озвучивать красивые цифры. При этом несколько раз был уличен в вольном обращении со статистикой, но это, право, детали. Хороший министр. Достойный преемник своих предшественников.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - nomad.su
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1603780380
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