Бишкек. Депутаты горкенеша избрали альтернативного мэра Ырысалиева, вокруг мэрии собираются очередные недовольные басмачи

09:47 27.10.2020

Возле здания мэрии 27 октября собрались примерно 40 человек с рядом требований, среди которых были просьбы решить проблемы с узакониваем земельных участков.



Также к муниципалитету пришел активист Торокан Жунусбеков.



К собравшимся вышел и.о. мэра Бишкека Балбак Тулобаев. Он пообещал гражданам рассмотреть их требования и предложил встретиться на следующий день. Собравшиеся согласились.



Кроме этого, он пообещал, что не будет баллотироваться в мэры на предстоящих выборах.



Тулобаев сообщил о кадровых перестановках в мэрии, но не уточнил.



Также он поговорил с Жунусовым. Последний заявил журналистам, что поддерживает кандидатуру Тулобаева.



Депутаты БГК выдвинули на пост мэра Бишкека Жамалбека Ырысалиева, - активист А.Осмонов



Часть депутатов Бишкекского городского кенеша выдвигают кандидатуру Жамалбека Ырсалиева на пост мэра Бишкека, заявил 27 октября журналистам гражданский активист Асхат Осмонов.



По его словам, он и несколько жителей столицы сегодня днем собрались возле здания муниципалитета в связи с тем, что не согласны с назначением на должность и.о. мэра Бишкека Балбака Тулобаева.



"Как личность он [Тулобаев] много сделал, но как работник старой системы он не имеет никакого морального права занимать эту должность. Он должен освободить дорогу молодым и новым лицам", - считает Осмонов.



Активист сообщил журналистам, что ранее уже поговорил с Тулобаевым и теперь и.о. мэра должен принять собравшихся у себя.