Выборы-2020 – Америка превращается в страну лагерей выживания, - В.Катасонов

10:04 27.10.2020 ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ | 26.10.2020 |



Они ожидают волнений до нового года, если не затяжной гражданской войны с непонятным исходом



О слове "выживальщик", вошедшем в обиход граждан США, я узнал лишь на днях. Мне позвонили знакомые американцы из Калифорнии и сообщили, что они наконец-то закончили подготовку к выборам, которые должны состояться 3 ноября. Их друзья и соседи тоже заканчивают подготовку. Я сначала не понял, о чем речь, но мои собеседники разъяснили. Это первые в их жизни выборы, когда им пришлось стать теми, кого называют prepper или survivalist. По-русски – выживальщик. А подготовка выживальщиков к выборам заключается в том, что они капитально укрепляют ограждения дома и участка, закупают продовольствия на год и пополняют запасы патронов (оружие у них было запасено еще раньше).



Мои знакомые выживальщики ожидают волнений до нового года, если не затяжной гражданской войны с непонятным исходом. О том, что в Америке атмосфера сейчас накаленная, я знал и раньше, но то, что американцы серьезно готовятся к гражданской войне, я в полной мере прочувствовал только в этом разговоре. У меня нет в Америке знакомых среди тех, кто находится по другую сторону баррикад – поднявших флаг расизма наоборот (black lives matter), но думаю, там тоже готовятся к выборам и войне.



Фото: REUTERS Stephen Maturen



Оказывается, выживальщики в Америке – явление не новое. В американской литературе давно используется термин survivalism от английского survival (выживание). Словари определяют survivalism как субкультуру людей, которые готовятся к таким чрезвычайным ситуациям, как стихийные природные бедствия, техногенные катастрофы, серьезные нарушения в инфраструктуре (отключение электричества, прекращение поступления газа), гражданские войны и военные интервенции, термоядерная война. Есть и экзотические варианты: например, подготовка к высадке на Земле инопланетян или к Апокалипсису и Судному дню. Считается, что survivalism как идеологию занесли в Америку мормоны; члены этой секты в США должны иметь запас продовольствия на три месяца и периодически его обновлять.



Говорят, что термины survivalism, survivalist, prepper вошли в обиход американцев в 70-е годы ХХ века. В разгар энергетического кризиса 1973 года Говард Рафф (Howard J. Ruff) написал и опубликовал книгу "Голод и выживание в Америке". В 1975 году Курт Саксон (Kurt Saxon) начал издавать ежемесячный бюллетень The Survivor. Вокруг Курта Саксона стали собираться его сторонники, начало формироваться движение выживальщиков.



До недавнего времени движение было маргинальным, на его участников смотрели как на чудаков или психически нездоровых. О каком выживании может идти речь в Америке – этом сияющем граде на холме, оплоте стабильности и примере для подражания? В Америку стремились выживальщики других стран, где бушевали гражданские войны, царили голод и нищета. Только в 2000-2010 гг. в США приехали около 14 млн иммигрантов, а общее число иммигрантов в 2010 году оценивалось в 40 млн человек



Отношение к выживальщикам в Америке стало меняться после президентских выборов 2016 года, когда в Белый дом пришел Дональд Трамп, и тучи над страной стали сгущаться. Произошел разворот в политике американских СМИ: они стали накалять атмосферу, провоцировать волнения. Среднестатистический американец перестал смотреть на выживальщиков как на чудаков, стал жадно изучать опыт подготовки к выживанию. В текущем году миллионы американцев начали пополнять ряды выживальщиков.



Американцы, решившие стать выживальщиками, обычно не афишируют свое решение. Более того, скрывают. Есть разные степени survivalism – индивидуальный (обычно с членами семьи) в своем же доме; коллективный, когда люди объединяются в сообщества и готовятся к совместному выживанию (таких сообществ в Америке сегодня тысячи). Кто-то сделал запас продовольствия на несколько месяцев; его можно квалифицировать как "преппера" (prepper), или начинающего выживальщика. Таковыми сегодня стали все те американцы, у кого есть лишние деньги и есть помещения для хранения запасов продовольствия. А есть категория "глубоких" выживальщиков. Они глубокие в буквальном смысле, ибо строят или приобретают бункеры для подземного существования в течение многих месяцев, даже лет.



Есть еще так называемый внутренний изоляционизм. В ХХ веке в окружении американских городов начали появляться жилые районы, имеющие мощные ограждения и автономные системы жизнеобеспечения. Они похожи на крепости, способные выдерживать длительные осады. В американских СМИ крайне мало информации о таких крепостях, но вот что писал о них еще четверть века назад Томас У. Читтам в известной книге "Вторая гражданская война. Грядущий крах Америки" (Thomas W. Chittum. Civil War Two: The Coming Breakup of America): "Следите за распространением пригородов, защищенных стенами, которые стыдливо называются закрытыми общинами... Америка становится похожа на средневековую Европу в силу точно таких же причин: грабителей, хищных преступных банд и в конечном счете мародерствующих армий преступников. Около четырех миллионов американцев в настоящее время (1995 год. – В.К.) живут в буквальном смысле слова окруженные стенами и под охраной. Большинство из них – состоятельные белые, которые все чаще будут голосовать против городских новшеств, потому что за своими воротами и стенами они чувствуют себя в безопасности от внешних потрясений".



Фото: straitstimes.com



Кое-какие факты о растущей в Америке в последние месяцы субкультуре выживания найти удается. Вот, например, организация выживальщиков Fortitude Ranch, имеющая свой сайт и предлагающая американцам помощь в непростое время. Главный лозунг этого сообщества – "Наслаждайся настоящим, но готовься к худшему". Организация имеет сеть лагерей по стране. В официальном октябрьском пресс-релизе Fortitude Ranch сообщается, что все лагеря в США откроются в день выборов и смогут укрыть от беспорядков членов сообществ по выживанию. Лагеря использовались и ранее, но в пассивном режиме. Годовой членский взнос в Fortitude Ranch – 1000 долларов.



В Америке сегодня тысячи роскошных бункеров, напоминающих пятизвездочные отели под землей. Даже с бассейнами и зимними садами. Однако это для миллионеров, даже миллиардеров. У Билла Гейтса имеется несколько таких бункеров – под его поместьями в штатах Калифорния и Вашингтон. А Fortitude Ranch предлагает защиту экономкласса, которая, как считают руководители организации, доступна миллионам простых американцев. Точное расположение лагерей выживания известно лишь зарегистрированным участникам организаций. Каждый лагерь рассчитан примерно на 500 человек. Количество лагерей и ориентировочное число участников организации держится в секрете.



Тем не менее в Интернете появились фотографии укрепленных участков в Колорадо и Западной Вирджинии, каждый площадью от 20 до 40 гектаров. На фото видно, что лагеря оборудованы ограждениями, сторожевыми вышками, бункерами. Спальные помещения спартанского типа – тесные, с двухъярусными кроватями. И склады с продовольствием, медикаментами, хранилища воды, топлива. Лагеря оснащены всем, что позволит существовать в автономном режиме 25 лет. Впрочем, годовой членский взнос в 1000 долларов дает право на пребывание в лагере лишь в течение десяти дней. Далее дополнительные платежи, тарифы нигде не оглашаются. И даже если представить, что каждые 10 дней будут оплачиваться суммой в 1000 долларов, на год получается 36,5 тыс. долларов в расчете на человека. А если семья?



Тем не менее вице-президент компании Алисиа Качуэла (Alicia Cachuela) в октябре заявила, что очереди в лагеря Fortitude Ranch "длиной в милю". Сейчас в срочном порядке разворачиваются новые лагеря. Основатель Fortitude Ranch Дрю Миллер (Drew Miller), полковник в отставке, ветеран военной разведки и профессор Гарвардского университета, сообщил, что у организации есть намерение распространить свою деятельность за пределы США: "Мы готовы рассмотреть места за рубежом, если будут инвесторы для объектов за рубежом и страны с компактным государственным аппаратом без большого регулирования".



И последнее по порядку, но не по значимости. Все формы выживания предполагают непременное использование оружия. Это самое традиционное, самое понятное американцам средство. Так, согласно уставу Fortitude Ranch, все взрослые члены сообщества должны явиться в лагерь со своим огнестрельным оружием. Тем, кто прибыл на объект без оружия, оно вручается на месте из арсеналов лагеря. Все взрослые выживальщики должны осуществлять охрану и защиту лагерей по периметру. По сути, лагеря Fortitude Ranch – это военные лагеря. Во главе организации Fortitude Ranch и ее лагерей стоят белые американцы – ветераны военной службы и участники боевых действий в горячих точках планеты. Источник - fondsk.ru

