Американская аномалия. Самые грязные в истории США выборы состоятся 3 ноября 2020 года, - В.Прохватилов

10:05 27.10.2020 ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 27.10.2020



Президентские выборы в США 2020 года станут чем-то невиданным. В стране царит глубокий общественный раскол. Рекордная безработица, спад в экономике, вспыхнувшие после смерти Джорджа Флойда беспорядки и погромы делают избирательную кампанию похожей на преддверие гражданской войны.



Эти выборы станут самыми грязными в истории Америки.



В небольшом городке Саммамиш (штат Вашингтон) полиция обнаружила на обочинах дорог пачки украденных из почтовых ящиков заполненных бюллетеней для голосования по почте. В мусорном контейнере города Джефферсона (штат Кентукки) нашли 112 почтовых бюллетеней.



В штате Нью-Джерси полиция арестовала почтового работника, который выбросил в мусорный контейнер 1875 почтовых отправлений, включая 99 бюллетеней для голосования. В штате Пенсильвания по этой же причине арестованы двое почтовых служащих.



В Колорадо-Спрингс начались кражи бюллетеней из почтовых ящиков. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как неизвестные лица на черном седане подъезжают к почтовым ящикам и затем выключают фары. Украденные бюллетени были найдены позже "за много миль".



В избирательном округе Аллегени (штат Пенсильвания) местный избирком отправил 29 тысяч бюллетеней для почтового голосования по неправильным адресам. В штате Огайо избирательная комиссия округа Франклин отправила по неправильным адресам 49.669 бюллетеней.



В Филадельфии были украдены ноутбук и карты памяти для программирования электронных машинок (voting machines) при приеме бюллетеней, а местный избирком пытался скрыть факт кражи из опасений, что "президент Дональд Трамп и его союзники могут использовать эту новость, чтобы поставить под сомнение честность выборов в городе".



Самый громкий скандал произошел в штате Орегон. Пользователь форума 4chan сообщил, что нашел уязвимость в системе учета голосов местного избиркома: "Орегон – один из немногих штатов США, в которых 100% голосования проводятся по почте. Защита системы подсчета голосов настолько слабая, что, если ты знаешь имя, фамилию и дату рождения, можно изменить их регистрационные данные. Можно изменить и отданный голос, потом распечатать этот документ и сдать в любом суде без подтверждения личности! Но даже если не сдавать, первый голос уже обнулится", – написал пользователь. Он представил доказательства того, что найденный им метод работает, взломав учетную запись госсекретаря штата Беверли Кларно и проголосовав от ее имени за Дональда Трампа.



Если учесть, что в начале года произошла утечка в сеть данных 650 тысяч орегонцев, нетрудно вообразить, что масштабы фальсификаций на выборах в США будут грандиозными.



Недавно на одном из порталов антифа появился "революционный манифест", в котором излагается стратегия действий сразу после выборов 3 ноября в случае, если победит Трамп. Антифа намерены организовать волну погромов и беспорядков, чтобы запугать полицию, армию, СМИ, конгресс и склонить их к признанию победителем Байдена. В манифесте излагается тактика противостояния "вооруженным формированиям, сторонникам превосходства белой расы… и другим злоумышленникам". Говорится, что борьба за справедливость в отношении "черных, бедных, коренных народов, гомосексуалистов, трансгендеров и иных маргиналов" не заканчивается после выборов президента США, а является долгосрочной стратегией.



Власти крайне обеспокоены. Департамент полиции Нью-Йорка выпустил меморандум, в котором сказано: "3 ноября будут одни из самых спорных президентских выборов в современную эпоху. Высока вероятность того, что победитель президентских выборов не будет определен в течение нескольких недель. Соответственно, мы должны готовиться к протестам, которые будут расти по размеру, частоте и интенсивности накануне выборов и, вероятно, в 2021 году".



Один из организаторов митингов антифа в штате Колорадо, Кристофер Джекс, оказался членом исполкома Демократической партии. Будучи одновременно руководителем местного филиала радикальной левой организации Our Revolution, он призывал к убийству известных миллиардеров во время уличных беспорядков после дня выборов, начиная с владельца Amason Джефа Безоса.



Антифа уже показали свою готовность драться 18 октября в Сан-Франциско, где проходил митинг за свободу слова и против либеральной цензуры в соцсетях; они напали на участников митинга, устроив побоище.



Вновь активизировалось движение BLM. В Сиэтле активисты движения преследуют сотрудников и покупателей бакалейной сети Trader Joe’s, требуя выплачивать 15 процентов от прибыли на "нужды революции". То же самое происходит в Луисвилле (штат Кентукки), где активисты BLM требуют от городских предпринимателей пожертвований в пользу организаций, принадлежащих небелым.



В городе Сан-Бернардино (штат Калифорния) полицейский застрелил чернокожего. Тот прыгал по капотам автомобилей, затеял драку с полицейским, а когда попытался достать пистолет, был убит. На следующий день активисты BLM организовали протесты, они требуют упразднить местную полицию и передать им контроль над городом.



В служебной записке для сотрудников Минюста США генпрокурор Уильям Барр написал, что крайне левое движение "Антифа" и крайне правое Boogaloo Boys являются "антиправительственными воинствующими экстремистами", которые "сеют хаос и беспорядки".



Подготовку к партизанской войне ведут не только экстремисты вроде Джекса, но и респектабельные политики. Демократы и ряд республиканцев-неоконов, входящих в группу Never Trump, готовятся к длительному оспариванию результатов выборов. Эта группа под руководством бывшего начальника штаба Хиллари Клинон Джона Подесты, называющая себя "Проект целостности переходного периода" (Transition Integrity Project, TIP), несколько месяцев проводила военные игры, разыгрывая сценарии "Судного дня" (Doomsday) 3 ноября 2020 года.



Трамп не остается в долгу. Он подписал указ о рассекречивании всех документов по "Рашагейту". Документы, предоставленные ЦРУ и ФБР, доказывают причастность политтехнологов Хиллари Клинтон к созданию мифа о связях Трампа с Россией. Об этом был проинформирован Барак Обама и, возможно, Байден.



А самый сильный удар по Байдену нанесен публикацией нового компромата на его сына. В Америке нарастает скандал вокруг обвинений Хантера Байдена в употреблении наркотиков и педофилии. Владелец мастерской в штате Делавэр, в которую был сдан поврежденный ноутбук MacBook Pro, обнаружил на нем "непристойное 12-минутное видео, в котором, по всей видимости, изображен Хантер… а также множество других изображений откровенно сексуального характера, включая фотографии несовершеннолетних девушек". Юрист Трампа Рудольф Джулиани передал эти данные в полицию штата Делавэр, где проживает семейство Байденов.



И уже всем в Америке ясно, что схватка двух противостоящих политических лагерей не закончится 3 ноября, она лишь начнет разворачиваться. Источник - fondsk.ru,

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