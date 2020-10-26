Не поймана, не... Сестра кырпреза Жапарова отрицает участие в бакиевских аферах с банком "Иссык-Куль"

10:21 27.10.2020

, 27 октября 2020, Бишкек - Руслан ХАРИЗОВ

Требую от вас отчета. Сестра Садыра Жапарова ответила Эркину Асрандиеву



Сестра Садыра Жапарова Райкуль опровергла сообщение экс-вице-премьер-министра Эркина Асрандиева о том, что совместно с Максимом Бакиевым и его близкими проводила незаконные операции. Об этом она написала на своей странице в Facebook.



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"Я по-прежнему являюсь акционером банка "Иссык-Куль". Я как акционер банка требую от вас отчета. Что вы сделали, став консерватором банка в 2013 году? Сколько заработали? Сколько потратили на деловые поездки? А если спрашивать конкретнее, сколько средств акционеров истратили?" - обратилась она к Эркину Асрандиеву.



Райкуль Жапарова попросила бывшего чиновника уточнить, какие незаконные операции она совершила. "Прошу уточнить, основываясь на документы. Вы ведь не человек с улицы, до этого занимали должность вице-премьер-министра, поэтому голословно обвинять не стоит. К моему большому удивлению, почему не говорили об этом будучи консерватором в 2013 году? Решили сказать 7 лет спустя?" - пишет она.



Ранее экс-вице-премьер-министр Эркин Асрандиев объяснил, почему отказался работать во вновь утвержденном составе правительства под руководством Садыра Жапарова.



На своей странице в соцсетях он написал, что в 2013 году был консерватором "Инвестбанка "Иссык-Куль" и видел документы, касающиеся незаконных операций этого банка, совершенных в предыдущие годы в связке с "АзияУниверсалБанком", "Манас Банком" и другими.