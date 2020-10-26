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Главком армии Арцаха-НКР генерал Арутюнян выбыл из строя по ранению. Его сменил генерал Арзуманян
11:08 27.10.2020

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян сообщил, что сменил министра обороны Карабаха, получившего рану в бою.

"Подписал указ об освобождении генерал-лейтенанта Джалала Арутюняна от должности министра обороны - командующего армией обороны Республики Арцах (самоназвание Карабаха). На этот пост назначен генерал-майор Микаел Арзуманян с присвоением ему звания генерал-лейтенант", - передает слова Арутюняна РИА Новости.

Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт.

Стороны трижды договаривались о перемирии, последняя попытка прекратить огонь была предпринята с утра 26 октября.

Источник - centralasia.media
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