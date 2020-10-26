Муфтий Чечни проклял "врага человечества", "террориста №1 в мире" дурочка Макрона

11:27 27.10.2020

Муфтий Чечни назвал Макрона врагом всех мусульман - что произошло© Sputnik / Сергей Мелконов



Макрон поручил повесить карикатуры на пророка Мухаммеда на все правительственные здания страны. Реакция Духовного управления мусульман Чечни не заставила себя ждать.



БИШКЕК, 27 окт - Sputnik. Муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев заявил, что действия главы Франции Эммануэля Макрона являются четко спланированной атакой на ислам, которая способна привести к новым человеческим жертвам.



Заявление муфтия опубликовано в Instagram.



"Президент Франции Эммануэль Макрон дал поручение повесить карикатуры на величайшего из людей пророка Мухаммада... на все правительственные здания страны… Это не просто безответственное деяние, выходящее за все моральные и этические рамки, а четко спланированная атака на ислам и все мусульманское сообщество, способная обернуться новыми человеческими жертвами", - говорится в заявлении.

Межиев подчеркнул, что "вместо того, чтобы осудить провокационные действия погибшего профессора, который прекрасно понимал, на что шел, стараясь осквернить честь величайшего из людей", президент Франции начал "заранее проигрышное шествие на ислам".



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"Макрон, ты являешься террористом номер один в мире. Оскорбляя нашего пророка... ты оскорбляешь всех пророков (мир им) и все религии. Ты враг человечества и всех мусульман, который не имеет никаких нравственных устоев и ценностей... Вы своими руками разжигаете межнациональную и межрелигиозную рознь", - считает муфтий.



Он заявил, что Макрон "умышленно подстрекает мусульман на провокационные действия, сделав умалишенного профессора "национальным героем".



"Вам мало смертей? Вы своими необдуманными действиями вновь и вновь возвращаетесь к печальному опыту", - отметил Межиев.

По его словам, около 2 миллиардов мусульман стали заклятыми врагами Макрона.



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Ранее Макрон выступил с большой речью на тему борьбы с сепаратизмом во Франции, сообщив, что соответствующий законопроект, направленный на укрепление республиканских ценностей, будет представлен 9 декабря, пишет РИА Новости. Макрон высказал идею о необходимости создать вместе с Советом мусульман Франции организацию, которая позволит построить "просвещенный ислам" в стране. Поводом стало жестокое убийство учителя, который показывал карикатуры на пророка Мухаммеда, позже его убили.