Экс-глава КырСовБеза обвинил Власти (Жапарова) в прямом сговоре и "шоу" с ОПГ (Кольбаевым)

11:33 27.10.2020

ГКНБ ответил на заявление экс-секретаря Совбеза о Камчы Кольбаеве© Sputnik / Табылды Кадырбеков



В Госкомитете национальной безопасности в ответ на заявление Дуйшебаева сказали, что будут усиливать борьбу с криминалом.



БИШКЕК, 27 окт - Sputnik. Госкомитет национальной безопасности ответил на заявление бывшего секретаря Совета безопасности Кенешбека Дуйшебаева об ОПГ и о криминальном авторитете Камчы Кольбаеве.



Ранее снятый с поста Дуйшебаев на пресс-конференции заявил, что разыграно большое шоу по задержанию кримавторитета. По его оперативной информации, сегодня или завтра суд может отпустить Кольбаева. По мнению Дуйшебаева, если его не выпустят, криминал предъявит претензии нынешним властям. Экс-глава Совбеза отметил, что информация может быть неточной.



В ГКНБ заявили, что власть не имеет договоренности с ОПГ и заявление бывшего секретаря Совета безопасности не имеет под собой никакой почвы.



"ГКНБ ведет активную борьбу с коррупцией и криминалом. Все мероприятия проводятся строго в рамках закона. Идет работа по демонтажу коррупционных схем в госорганах, возмещению ущерба государству и искоренению криминальных проявлений", - заявили в спецслужбе.

ГКНБ будет только усиливать борьбу с коррупцией и криминалом, обещают в ведомстве.



Как задерживали Камчы Кольбаева в спортклубе - видео от спецслужб



Напомним, Кольбаева задержали 22 октября в одном из спортклубов на юге Бишкека. По данным ГКНБ, он задержан на основании сведений, полученных в рамках работы по выявлению и пресечению деятельности организованных преступных групп. Материалы зарегистрированы по статье 249 "Создание преступной организации или участие в ней" Уголовного кодекса КР, начато досудебное производство.



24 октября Кольбаева взяли под стражу на время следствия.