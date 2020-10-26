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Экс-глава немецкой разведки Герхард Шиндлер: Китай близок к мировому господству
14:20 27.10.2020

26 октября 2020 г.
Оливер Муди | The Times

"Китай близок к "мировому господству", и Европа должна осознать эту опасность, заявил The Times бывший глава внешней разведки Германии. Герхард Шиндлер, возглавлявший Федеральную разведывательную службу (BND) с 2011 по 2016 год, заявил, что Германии необходимо ограничить свою "стратегическую зависимость" от Пекина и запретить Huawei доступ к своей сети мобильной связи 5G. Он также предупредил, что либеральный подход Ангелы Меркель к кризису с мигрантами 2015 года привел к тому, что в Германии появился "большой резервуар" молодых мусульманских мужчин, открытых для насилия и идеологии джихада, и что истинный масштаб опасности становится ясен только сейчас", - передает The Times.

(...) "До недавнего времени Берлин часто воздерживался от заявлений, которые могли спровоцировать Пекин, оберегая деловые интересы: Китай является крупнейшим торговым партнером Германии (...). Тем не менее, тон Германии стал гораздо более жестким после репрессий Китая в Гонконге. В ближайшие недели правительство Меркель решит, следовать ли примеру Великобритании и запретить ли Huawei, телекоммуникационной компании, имеющей тесные связи с китайскими военными, использовать свою сеть 5G".

"Шиндлер указал на "агрессивное" поведение Пекина в Южно-Китайском море и его экономическую гегемонию над регионами Африки, а также на "новый Шелковый путь" финансируемой Китаем инфраструктуры, простирающейся через Евразию. "Китай действует очень умно, очень тихо, но в то же время с поразительно последовательной стратегией, и нас беспокоит то, что мы в Европе почти не замечаем этого доминирующего поведения, - указал Шиндлер. - В нашей позиции по отношению к Китаю превалируют деловые отношения. Мы должны пересмотреть это. Мы частично зависим от Китая, например, в нашей автомобильной промышленности. Но нельзя ослабить эту зависимость, становясь более зависимым; мы должны стремиться быть менее зависимыми".

"Шиндлер отметил, что технологии Huawei настолько опережают европейских конкурентов, что Германия больше не может сказать, не закладываются ли в ее сети "черные ходы" для перекачки информации в Пекин. "Это как если бы инженер, специализирующийся на паровых двигателях, должен был бы оценить двигатель внутреннего сгорания, - привел аналогию он. - Если бы Huawei должна была строить [сетевые компоненты 5G], мы бы понятия не имели, что они строят".

(...) "Бывший глава разведки более спокоен в отношении России, утверждая, что Германии следует налаживать дальнейшие культурные и экономические связи с Москвой и сотрудничать с президентом Путиным в Ливии и Сирии. Однако, по его словам, Кремль, несомненно, несет ответственность за "ужасающее нападение" на Алексея Навального, лидера оппозиции, который был отравлен во время полета над Сибирью в августе. "В отношении России следует занять четкую позицию, - считает он. - Русские это понимают. Но это не означает, что нужно отменить "Северный поток-2" [газопровод из России в Германию]".

"Шиндлер (...) также обеспокоен угрозой для безопасности, которую представляют многие молодые мусульмане, прибывшие с 2015 года, но не получившие хорошую работу или убежище. "Я вижу здесь большую опасность, - сказал он, - если мы не сможем интегрировать сотни тысяч молодых мусульман-мужчин, тогда эти люди запрограммированы на неудачу. У нас будет резервуар для радикализации, вербовки и насилия".

Источник: The Times

Источник - инопресса
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